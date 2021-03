Kommentti: Patrik Laine rypee syvemmällä kuin koskaan ennen – Jarmo Kekäläisen on nyt pakko toimia

Columbuksen viikonlopun sukellus oli sitä luokkaa, että John Tortorellan pysymistä penkin takana alkaa olla hyvin vaikea ymmärtää, kirjoittaa Ville Touru.

Eipä osannut Patrik Laine arvata, kuinka synkät ajat koittaisivat, kun hänet tammikuussa kaupattiin Winnipegistä Columbuksen ykköstähdeksi.

Alku oli vielä kohtuullinen, ja verkkokin heilui. Mutta sittemmin Laine on taantunut jopa koko NHL-uransa synkimpään aallonpohjaan.

16 edellisen ottelun tehopistesaldo 1+3 on täysin katastrofaalinen. Samoin saman ajanjakson teholukema -10, mikä on koko joukkueen huonoin.

Laine pelaa tällä hetkellä uransa huonointa jääkiekkoa. Ja sen hän tietää varmasti itsekin.

Viiteen edelliseen otteluun Laine on onnistunut laukomaan vaivaiset viisi kertaa kohti maalia. Kuten turhautunut Laine itsekin perjantaina sanoi, hän ei pääse enää edes maalipaikoille.

Ja kun näin ei tapahdu, Laine on valitettavan usein täysin hyödytön pelaaja joukkueelleen.

Se on karmea tilanne, kun kyse on joukkueen kallispalkkaisimmasta pelaajasta, jollaisen pitäisi kyetä nostamaan omalla panoksellaan joukkueen tasoa joka ilta.

Kahdessa viime pelissä Laineen peliaika on laskenut harvinaisesti jo alle 15 minuuttiin, mikä on täysin ymmärrettävää jo pitkään jatkuneiden ala-arvoisten esitysten jälkeen.

Patrik Laineen peli ei kulje tällä hetkellä alkuunkaan.­

Laineen henkilökohtaista suorittamista ei voi tällä hetkellä puolustella mitenkään, mutta vähätellä ei sovi myöskään ympäristön vaikutusta.

Columbus on tällä hetkellä täysin väärä paikka Laineen kaltaiselle puhtaalle maalintekijätyypille.

Ei Columbuksesta erotu edukseen tällä hetkellä oikein kukaan muukaan – korkeintaan Oliver Bjorkstrand.

Columbuksen pelaaminen on ollut enemmän tai vähemmän sekaisin koko kauden, mutta viikonloppuna joukkue otti todellisen pohjakosketuksen.

Se otti kahdesti kuokkaan Detroitilta, yhdeltä koko sarjan huonoimmista joukkueista. Eikä kyse ollut yksittäisestä pompusta suuntaan tai toiseen, vaan Detroit vei pelejä ja ansaitsi täysin voittonsa.

Columbuksen pelaamisessa ei ole koko kaudella ollut minkäänlaista punaista lankaa tai pelitavallista selkänojaa. Viikonlopun Detroit-otteluissa ei edes minkäänlaista tunnetta tai sitoutumista.

Viime vuodet NHL:n vitsinä tunnettu Detroit piti Columbusta pilkkanaan viikonloppuna.­

Columbuksen pelaaminen on ollut läpi kauden sekavaa selviytymistä, jossa kiekkoa heitellään satunnaisesti eteenpäin vain toivoen parasta. Aina välillä joku hyökkääjistä yrittää puskea yksinään kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Pelaajillakaan ei tunnu olevan hajua, mitä joukkuekaveri seuraavaksi tekee.

Kun samaan aikaan pelaajamateriaali koostuu lähinnä keskinkertaisista puurtajista, jotka eivät pysty pelastamaan tilannetta henkilökohtaisella taidollaan, on peli karmeaa katsottavaa.

Edistyneillä tilastoilla mitattuna Columbus on ollut tällä kaudella koko NHL:n huonoin joukkue. Muutos viime vuosiin on suorastaan selittämättömän suuri.

Kaikki pelitilanteet mukaan laskettuna Columbus esimerkiksi on luonut tällä kaudella maalipaikkoja kaikista joukkueista vähiten.

Jokainen voi pohtia, mitä se tarkoittaa juuri maalipaikoista elävälle Laineelle.

Columbuksen GM Jarmo Kekäläinen vannoi kuukausi sitten uskovansa, että päävalmentaja John Tortorella onnistuu kääntämään joukkueen kelkan.

Nyt voidaan todeta, ettei onnistu.

Kuudetta kauttaan Blue Jacketsia valmentava Tortorella on tehnyt seurassa hyvää työtä. Hän on repinyt jatkuvasti keskinkertaisesta materiaalista maksimitehot irti ja vienyt joukkueen neljästi putkeen pudotuspeleihin, mikä on todella kova suoritus.

Tortorellan keinovalikoima Columbuksessa on kuitenkin nyt käytetty. Hän on menettänyt täysin otteensa joukkueesta.

Kun ehdottoman ja ankaran valmentajan metodit eivät enää pure, negatiivinen kierre on alkanut kasvaa eksponentiaalisesti. Viikonlopun haluttomat ja kaikin puolin karmeat esitykset olivat siitä lohduton esimerkki.

John Tortorella ei ainakaan pursuile positiivista energiaa vaihtopenkin takana.­

Ei Kekäläinen sokea ole. Suomalaispomo näkee varmasti tasan tarkkaan, kuinka surkeasti hänen johtamansa joukkue tällä hetkellä pelaa.

Enää on hyvin vaikea keksiä minkäänlaisia järkiperusteita, miksi Tortorellan pitäisi saada jatkaa Columbuksen penkin takana. Hänen kanssaan tämä NHL:n Ever Given junttautuu kaiken aikaa vain tiukemmin kiinni pohjaan.

Ei valmentajavaihdos tietenkään automaattisesti Columbusta kukoistukseen nosta, mutta Kekäläisen on nyt pakko reagoida vallitsevaan kaaokseen.

Huonompaan suuntaan tilanne ei ainakaan voisi uuden miehen kanssa mennä.