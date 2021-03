Patrik Laineen syöksykierre sai jatkoa häpeällisessä tappiossa – yksi luku kertoo kaiken oleellisen

Patrik Laineen pelaaminen on pahassa takalukossa.

Columbuksen Patrik Laine ei laukonut kertaakaan kohti maalia, kun Blue Jackets taipui surkeasti Detroit Red Wingsille maalein 1–3 viime yön NHL-kierroksella.

The Athletic laski, että Laine on pelannut urallaan vain 15 ottelua, joissa hän on jäänyt vaille maalia kohti suuntautuneita kuteja. NHL-otteluita hän on pelannut 331.

Kolme 15 laukauksettomasta ottelusta on tullut aikana, jona Laine on pelannut Columbuksessa. Hän pelasi ensimmäisen pelinsä joukkueessa helmikuun alussa.

Viimeisessä 15 ottelussaan Laine on tehnyt vain yhden maalin. Missaat sata prosenttia laukauksista, joita et lauo, eräs ihan hyvä NHL-pelaaja on sanonut.

The Athleticin toimittaja Aaron Portzline ei säästellyt sanojaan kirjoittaessaan ottelusta Detroitia vastaan.

– Blue Jackets kärsi heittämällä kauden pahimman tappionsa ja huonoimpaan mahdolliseen aikaan, kuului jutun otsikko.

Detroit on keskellä joukkueensa jälleenrakennusprojektia ja on sijoittunut Keskisen divisioonan viimeiseksi. Red Wings hävisi edellisen ottelunsa Nashvillelle maalein 1–7. Columbus taistelee yhä pudotuspelipaikasta divisioonansa kuudentena, eikä sillä olisi varaa menettää pisteitä hännänhuipulle.

Columbuksen pelaajat pitivät ottelun jälkeen keskinäisen palaverin, mutteivät jakaneet mietintöjään medialle.

– Jonkun täytyy nostaa käsi ylös, ehkä molemmat, ja sanoa, että: ”Seuratkaa minua”. Jos haluaa auttaa joukkuetta voittamaan ja on yksi parhaista pelaajista, on lentokoneessa peiliin katsomisen paikka, Columbuksen päävalmentaja John Tortorella kommentoi The Athleticille.

Columbus aloitti tappiollaan kuuden pelin vieraskiertueen, joka jatkuu uusintaottelulla Detroitissa sunnuntaina.