Valokeilasta kadonnut Eeli Tolvanen on NHL-kauden suomalaisyllättäjä – miten hän nousi unohduksista ykkösketjuun?

Jääkiekkoilija Eeli Tolvanen nousi aikoinaan puskista kansan huulille ja hävisi melkein yhtä äkisti. Nyt hän on taas otsikoissa, mutta kuinka pitkään?

Eeli Tolvanen on tällä kaudella saanut vastuuta Nashville Predatorsin NHL-joukkueessa.­

Eeli Tolvasen ura jääkiekkoilijana muistetaan tasan yhdestä kaudesta. Se oli 2017–18.

Tuolloin Yhdysvaltojen juniorisarjasta tullut tuntematon nuori herra pani hyrskyn myrskyn ensin KHL:ssä, sitten olympialaisissa. Sitten Tolvanen ehti vielä NHL:ään ja MM-kisoihinkin. Elämäkertakin tuli kauppoihin.

Sen jälkeen säihke kultapojan ympärillä loppui kuin seinään. Vuosien 2019 ja 2020 aikana Tolvanen ei vetänyt NHL-jäähän piirron piirtoa. Hän hautautui AHL:n syövereihin kauas parrasvalojen ulkopuolelle.

On ehditty jo epäillä, tuleeko Tolvasesta NHL-pelaajaa laisinkaan. Eikä sitä vieläkään tiedetä, mutta nyt Tolvanen on palannut tutkalle.

Vielä Nashville Predatorsin kauden ensimmäiset ottelut vihtiläinen seurasi sivusta, mutta kun näytönpaikka tammi-helmikuun vaihteessa vihdoin aukesi, Tolvanen käytti sen hyväkseen.

Sen jälkeen hän on kuulunut Predatorsin hyökkäyksen vakiokalustoon.

– Viime kesänä oli pitkä harjoitusjakso, jonka aikana sain tehtyä paljon voimaharjoittelua. Jakso oli juuri sitä mitä tarvitsinkin, Tolvanen sanoo.

– Tiedostin itsekin, että tämä on merkittävä vuosi itselleni ja että olisi vähän niin kuin pakko onnistua. Se puski eteenpäin ja sen ansiosta sitä jaksoi painaa hommia. Nyt se tuottaa tulosta.

Tolvanen on ollut NHL-kauden suurimpia suomalaisyllättäjiä. Nimenomaan sen takia, että odotukset häntä kohtaan eivät olleet järin korkealla – jos sellaisia ylipäätään oli. Syyskausi Jokereissa ei vielä paljon luvannut.

Hän on kuitenkin saanut nyt ensi kertaa kunnolla jalkansa oven väliin NHL:ssä.

Reilun kuukauden hyvä pätkä ei takaa vielä mitään, sen Tolvanen tietää itsekin. Hänen uraansa ovat toistaiseksi leimanneet kuumat ja kylmät putket niin AHL:ssä kuin Jokereissakin, mutta nyt taso pitäisi pystyä säilyttämään korkealla, jotta paikka NHL:ssä vakiintuisi.

Pistelukemat eivät ole vielä huimanneet päätä, mutta Tolvasen kohdalla ensi alkuun tärkeämpää on se, että hän on ylipäätään päässyt pelaamaan vakituisemmin NHL:ssä.

Aiemmin Tolvanen tunnettiin yksipuolisena hyökkäyspään taiturina, joka osaa ampua terävästi. Yksittäisten väläyttelyjen sijaan avain pelipaikan pysyvyyteen on ollut luotettavassa peruspelissä.

– Kun on kahdeksan ensimmäistä peliä katsomossa ja sitten saa kolmosketjussa paikan näyttää, ei siinä ruveta ihan heti kärkikynää alimpana pelaajana tekemään. Lähinnä olen yrittänyt tehdä paljon hommia, pelata fyysistä peliä ja tehdä asioita sillä tavalla, että koutsit luottaisivat. Etenkin ensimmäisissä peleissä on aika helposti liipaisimella, joten pienet asiat pitää tehdä oikein, hän kertoo.

– Totta kai yritän keskittyä niihin vieläkin. Nyt huomaan, että peliaika nousee ja saa ylivoimavastuuta. Kun ylivoimalla saa kiekkoa, pelissäkin on parempi kiekkotatsi. Sitä kautta uskallan yrittää vähän sellaisia juttuja, joita ei ensimmäisissä peleissä uskaltanut, Tolvanen kertoi viime viikolla.

Eeli Tolvasen (vas.) luultiin jo juuttuneen Milwaukee Admiralsin riveihin, mutta toisin kävi.­

Kaksi täyttä kautta AHL:ssä koulivat Tolvasesta huomattavasti aiempaa fyysisemmän ja kamppailuvoimaisemman pelaajan, mikä on useimmiten elinehto pärjäämiselle NHL:ssä.

– Ne olivat kehityksen kannalta isoja vuosia. Lähdin sieltä paljon kokonaisvaltaisempana pelaajana kuin menin sinne. Sai kamppailla ja taistella paljon. Se on mielestäni helpottanut todella paljon nyt NHL:ssä. Olen paljon vahvempi ja pystyn voittamaan kaksinkamppailuita.

– AHL:ssä joutui kamppailemaan joka pelissä kovia äijiä vastaan. Välillä he olivat jopa fyysisempiä kuin NHL:ssä.

Aika AHL:ssä kasvatti 21-vuotiasta Tolvasta myös henkisesti. Ikä helposti unohtuu, kun muistelee, että tämä kaverihan johti Leijonia olympialaisissa ”silloin joskus vuosia sitten”.

– Ei ole helppoa olla yksin AHL:ssä. Reissataan bussilla ja on paljon kovia pelejä. Se ei ole mitään ruusuilla tanssimista, mutta se opettaa ja vahvistaa myös ihmisenä paljon.

– Tuossa parin vuoden aikana opin paljon itsestäni ja kaikesta muustakin. Osaan tehdä monia asioita nyt eri tavalla. Se näkyy myös kaukalossa, että olen mentaalisesti vahvempi.

Vaikka kutsua NHL:ään ei kuulunut, Tolvasen usko ei ollut koetuksella.

– Tiesin, että täällä Nashvillessä on ollut kova joukkue ja muutenkin tapana, että ensin vietetään aikaa AHL:ssä. Monet pelaajat ovat käyneet Milwaukeen koulun läpi. Tämä on se tapa, jolla organisaatio toimii.

Nashvillen päävalmentaja John Hynes korosti hiljattain, että Tolvanen on ansainnut pelipaikkansa juuri sen takia, että on osoittanut olevansa luotettava kiekottomana pelaajana.

Tolvasen onneksi Nashvilleä luotsaa Hynes. Hänen reilun vuoden mittaisen valmentajakautensa aikana on nimittäin käynyt selväksi, että Predatorsissa kaikki paikat jaetaan näyttöjen, ei palkan tai historian perusteella.

Niinpä Tolvanen nousi pirteillä otteillaan nopeasti jo joukkueen ykkösketjuun Filip Forsbergin ja pitkästä aikaa keskushyökkääjäksi istutetun Mikael Granlundin rinnalle. Tontti löytyi myös ykkösylivoimasta hallitsevan Norris-voittajan Roman Josin aisaparina.

– On se aika helppoa, kun pääsee ylivoimalla pelaamaan tuollaisten äijien kanssa. Siinä on aika kovia nimiä ympärillä… Josi, Forsberg, (Ryan) Johansen, Granlund... Se on sitten vain itsestä kiinni, pystyykö laittamaan kiekkoa verkkoon.

Kärkirooliin noustuaan ja itseluottamuksen kasvaessa Tolvanen on päässyt käyttämään paremmin myös laukaustaan. Hän on ollut Nashvillen ahkerimpia laukojia.

Eeli Tolvanen pyrkii vetämään aina kun on mahdollisuus.­

Siitä hänet muutama vuosi sitten kotimaassa tunnettiin. Leijonissakin tuhoa kylvänyt ”Tolvasen tykki” oli silloin liki vastaava käsite kuin ”Laineen ruoska”.

– Alkuun en päässyt juurikaan paikoille, mutta pelien edetessä olen päässyt enemmän laukomaan. On tullut fiilis, että aina kun on paikka, yritän laukoa. Välillä vähän heikompikin laukaus voi mennä isään. Sitä kautta tulee onnistumisia ja itseluottamusta. Ja silloin sitä uskaltaa pelata omalla tyylillä. Minun tyylissäni laukominen on aika isossa osassa.

Valmennukselta Tolvanen ei ole saanut juuri palautetta.

– Eiköhän ne ihan tyytyväisiä ole. Peliaika on noussut, ja vastuutakin tulee enemmän, niin eikös se ole aika hyvä merkki?

Nyt Tolvanen on ottanut ensimmäisen askeleen NHL:n valloituksessa ja saanut jo toisen jalan joukkueeseen. Jos rooli pysyy kärkiketjuissa ja ylivoimassa, seuraava askel on siirtää onnistumiset tulostaululle ja takoa kun rauta on kuumaa.

Tolvanen on päässyt nopeasti kovien nimien kanssa samaan kenttään. Tässä juttukumppanina Roman Josi.­

Myös edistyneet tilastot kertovat Tolvasen alkukauden onnistumisesta. Kun hän oli tasakentällisin jäällä 14 ensimmäisen ottelunsa aikana, maalipaikat kirjattiin Nashvillen eduksi 60–45. Tolvasen suhdeluku oli koko joukkueen paras.

Joukkueena Nashvillen kausi ei ole sujunut kovin juhlavissa merkeissä. Pudotuspelipaikkakin voi olla kiven alla.

Joukkueen ympärillä on jo alkukauden aikana liikkunut vahvoja huhuja mahdollisista tyhjennysmyynneistä. Siirtoa on spekuloitu esimerkiksi kauden jälkeen taas vapaille markkinoille päätyville Granlundille ja Erik Haulalle.

Tolvasen itsensä kannalta Nashvillen alavire ja sitä kautta pelaajakaupat eivät kuitenkaan olisi välttämättä tässä kohden uraa huono asia. Siinä tapauksessa voisi nimittäin olla entistä todennäköisempää, että hän saisi pelata koko kauden kärkiroolissa. Paljon parempaa kehittymispaikkaa ei ole.

Tolvanen on nyt antanut ensi kertaa aikoihin näyttöjä, joiden perusteella puheet läpimurrosta NHL:ään eivät ole enää tuulesta temmattuja.

Enää Tolvanen ei ole poikanen miesten joukossa. Kasvojakin koristavat jo rouheat karvat – kauden edetessä kenties vielä tuuheampina.

– Se oli tsoukki reissussa Juuse Saroksen kanssa, kun kumpikaan ei ajanut viiksiä. Kun sain niistä sitten kommenttia, Juuse heitti, että pitäisikö kasvattaa koko kauden. Katsotaan, kumpi kehtaa pidempään, Tolvanen naurahtaa.