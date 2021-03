Patrik Laine ei ole kokenut tällaista koskaan ennen – ”Pahin mahdollinen tilanne”

Patrik Laine on onnistunut maalinteossa vain kerran edellisten 14 ottelun aikana.

Patrik Laineen säihke on himmentynyt uudessa seurassaan Columbuksessa.

Armoitetun maalipyssyn teho- ja maalihanat ovat jäätyneet kiinni. Edellisen reilun kuukauden aikana Laine on pelannut 14 ottelua. Niissä syntyneet tehot 1+3 ovat hyvin vaatimattomat joukkueen palkkakuninkaalle. Plus–miinuskin on painunut selvästi pakkaselle.

Laineelle on osunut kuivempia kausia aiemminkin urallaan, mutta nyt tilanne on aivan uusi.

– Kuten olen aina sanonut, en ole huolissani niin kauan, kun vain saan tekopaikkoja. Mutta nyt tuntuu, etten saa edes niitä. Tällaista tilannetta minulla ei ole koskaan aiemmin ollut, Laine sanoi perjantain lehdistötilaisuudessa.

– Kyllä näistä aina pääsee lopulta yli tavalla tai toisella. Pitää vain tehdä kovasti töitä ja ansaita ne pomput.

Aikoinaan NHL:n maalikuninkuudesta tosissaan taistellut tamperelainen on itsekin ymmällään tilanteesta. Hän kertoi, ettei ole saanut täysin selville, mistä alavire johtuu.

– Yritän katsella pelejä ja nähdä, mitä teen siellä. Mutta joskus ei vain tule paikkoja. Niin se vain on mennyt viime aikoina. En saa vaarallisia laukaisuyrityksiä ja hyviä tekopaikkoja, mutta täytyy löytää toinen tapa auttaa joukkuetta voittamaan.

– Kun on pelaaja, joka odottaa paljon itseltään ja jolla on ollut tapana tehdä maaleja ja pisteitä, on pahin mahdollinen tilanne, kun ei pysty tuottamaan niitä, Laine manasi.

Laine on puurtanut viime ajat tehottomana.­

Columbuksen päävalmentaja John Tortorella on puhunut, kuinka hän haluaa muovata Laineesta aiempaa kokonaisvaltaisemman voimahyökkääjän. Tortorella kertoi taannoin IS:lle tehneensä Laineelle heti selväksi, että Columbuksessa tälle ei makseta vain maalien tekemisestä.

Laineelta tiedusteltiin perjantaina, onko hänen pelaamistaan mahdollisesti sekoittanut se, että hän on välillä yrittänyt olla jotakin muuta kuin millainen on aiemmin ollut.

– Enpä tiedä, vaikea sanoa... En ole oikein koskaan ollut pelaaja, joka pelaa hirveästi kulmissa tai maalin takana. Yleensä olen ollut se kaveri, joka etsii avoimia tiloja, joihin voin ehkä saada kiekon ja yrittää ampua. Koska se on sitä, missä olen luultavasti hyvä.

– Mutta no, silti pitää tehdä muitakin juttuja. Mutta en tiedä, tämä on vaikea kysymys, Laine pyöritteli.

Columbuksessa Laineen rinnalle ei ole löytynyt tähtiluokan ketjukavereita. Viime aikoina Laineen keskushyökkääjänä ovat pelanneet vuoroin Riley Nash ja Kevin Stenlund, joista kumpikin on NHL:n mittapuulla lähempänä pohjaketjun puurtajaa kuin todellista huippusentteriä.

GM Jarmo Kekäläinen on kertonut yrittävänsä kuumeisesti löytää ratkaisun huutavaan sentteripulaansa.

Laine ei syyttele vaisuudestaan vieruskavereita, mutta myöntää, että jatkuva ketjulotto ei ole paras mahdollinen tilanne.

– Onhan se vaikeampaa löytää kemiaa, kun samat ketjut eivät pysy montaakaan peliä. Mutta se on tavallaan ymmärrettävää, kun peli ei kulje ja kun emme tee tarpeeksi tulosta. Silloin pitää sekoitella.

Patrik Laine onnittelee maalinteossa onnistunutta Seth Jonesia.­

Seuraavaksi Laine pääsee yrittämään maalivireen palauttamista vieraskaukaloissa. Columbus aloittaa lauantaina kuuden ottelun mittaisen vieraskiertueen.

Suomen aikaa lauantaina iltayhdeksältä se iskee yhteen divisioonajumbo Detroitin kanssa.

Ailahtelustaan huolimatta Columbus on yhä mukana pudotuspelitaistossa. Tällä haavaa näyttää vahvasti siltä, että Keskisen divisioonan neljännestä pudotuspelipaikasta muodostuu Chicagon, Columbuksen, Nashvillen ja Dallasin kilpajuoksu.

– Yksilönä minulla voi olla vaikeuksia, mutta jos joukkue voittaa, se on ainoa, mikä merkitsee. Totta kai samalla haluaisi pelata itse hyvin.

– Olemme mielestäni nyt hyvällä polulla. Pitää vain löytää tulokset, joita tarvitsemme. Toivottavasti meillä on hyvä vierasreissu, Laine sanoi.