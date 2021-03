Jani Hakanpää jyräsi supertähden NHL:ssä – uhittelija joutui heti perään suomalaisjärkäleen moukaroimaksi nyrkkitappelussa

Jani Hakanpää tööttäsi Vladimir Tarasenkon istumaan ja otti NHL-uransa ensimmäisen nyrkkitappelun.

Anaheim Ducksin Jani Hakanpää oli näkyvästi esillä yön vierasottelussa St. Louis Bluesia vastaan.

Hakanpää, 28, tuli otteluun ryminällä ja taklasi heti ensimmäisessä vaihdossaan vastustajan ykköspyssyn Vladimir Tarasenkon voimalla jäähän.

Pahojen olkapäävammojen takia viime vuosina pitkään sivussa olleen Tarasenkon joukkuekaveri Brayden Schenn ei katsonut Hakanpään painavaa taklausta hyvällä ja iski välittömästi kiinni suomalaisjärkäleeseen.

Kaksikko pudotti nopeasti yhteistuumin hanskansa ja otti mittaa nyrkein.

Satakiloisen ja liki kaksimetrisen Hakanpään moukarit pudottivat lopulta kanadalaisen polvilleen, ja tuomarit säntäsivät väliin.

Itse ottelussa Läntisen divisioonan jumbo Anaheim otti yllätysvoiton neljäntenä olevasta St. Louisista maalein 4–1. Tiukka kamppailu ratkesi vasta viime minuuteilla, kun vieraat tekivät kaksi maalia tyhjiin.

Viisiminuuttisen tappelujäähynsä jälkeen Hakanpää ehti pelata ottelussa yhteensä 17.13 minuuttia. Tehopisteitä ei syntynyt, mutta plus–miinus kohosi kaksi pykälää plussan puolelle.

Hakanpää on ollut kuluvan kauden positiivisimpia suomalaisyllättäjiä NHL:ssä. Raamikas ja kovaotteinen puolustaja on lunastanut vakiotontin Ducksin alakerrasta. Hakanpää on profiloitunut erinomaiseksi puolustuspään taitajaksi ja alivoimien erikoismieheksi.

Hakanpään peliaikakeskiarvo 18.47 on joukkueen neljänneksi suurin ja plus–miinus-tilaston lukema nolla on Anaheimin vakiopuolustajista paras.

Kauden 35 ottelun tehopistesaldo on alakerran isännälle sopivasti tasan 0+1.

Jani Hakanpää (oik.) on vakiinnuttanut ruutunsa Anaheimin puolustuksessa.­

Tulevana kesänä Hakanpää on rajoittamaton vapaa agentti, joka voi neuvotella sopimuksen minkä tahansa joukkueen kanssa. Tämän kauden näyttöjen perusteella kysyntää luotettavalle ja jykevälle suomalaispuolustajalle on varmasti.