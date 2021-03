Kommentti: Tämä ei ole enää edes hauskaa – NHL:n kammottavin mätäpaise on häpeällisen surkea

Buffalo Sabres tekee ensi viikolla ennätyksen NHL:n historian pisimmässä tappioputkessa, kirjoittaa Ville Touru.

Buffalo on Buffalo vaikka voissa paistaisi.­

Buffalo Sabresin surkeus on ollut NHL:n kestovitsi jo iät ja ajat. Se on ollut NHL:n Aku Ankka, jonka jatkuvalle räpiköinnille ja epäonnistumisille on ollut helppo naureskella.

Mutta koska nyt kyse ei ole sarjakuvasta vaan totisesta todesta, Buffalon seuraamisessa alkaa huumori loppua.

Se on koko NHL:n häpeätahra.

Parhaillaan joukkue taapertaa 16 ottelun tappioputkessa. Se on jo kaikkien aikojen neljänneksi pisin.

Ennätystä pitää hallussaan Pittsburgh Penguins, joka hävisi keväällä 2004 peräti 18 ottelua putkeen.

Sitä putkea Buffalo sivuaa ensi maanantaina ja vie ennätyksen omille luvuilleen keskiviikkona. Sitä ei ole mitään syytä epäillä.

Eikä Buffalolla paljon paremmin mennyt ennen nykyisen tappioputkensa alkua. Kauden 32 ottelustaan se on voittanut vain kuusi.

Kun Pittsburgh ylsi mainittuun ennätysputkeensa, se oli uudelleenrakennuksen aallonpohjassa ja sai uutterasta häviämisestään palkinnoksi ensin Jevgeni Malkinin ja sitten vielä Sidney Crosbynkin.

Puolitarkoituksellinen häviäminen eli tankkaaminen on NHL:ssä varausjärjestelmän takia tuttu ilmiö, mutta Buffalon tapaus on aivan oma lukunsa.

Se kun on uudelleenrakentanut jo vuosikymmenen, eikä se todellakaan lähtenyt tähän kauteen metsästämään hyviä varausvuoroja. Päinvastoin, Buffalon kelkan piti vihdoin kääntyä. Se värväsi muun muassa pari vuotta sitten NHL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi valitun vapaiden markkinoiden suurvonkaleen Taylor Hallin ja konkari Eric Staalin.

On supertähtisentteri Jack Eichel ja nippu muitakin kärkivarauksia. Vuoden 2018 ylistetyn ykkösvarauksen Rasmus Dahlininkin piti olla jo kyvykäs todelliseksi puolustuksen liideriksi.

No, Dahlin kolkutteleekin NHL:n ylivertaisena miinuskuninkaana (-32) jopa koko vuosituhannen pakkasennätystä (-46).

Paperilla Buffalolla on kasassa joukkue, jonka pitäisi taistella tosissaan pudotuspelipaikasta, eikä todellakaan kaikkien aikojen tappioputkiennätyksestä.

Mutta Buffalo on Buffalo vaikka voissa paistaisi. Se jää pudotuspelien ulkopuolelle kymmenettä vuotta putkeen. Sekin sivuaa alansa ennätystä.

Milloin olet viimeksi nähnyt Jack Eichelin hymyilevän?­

Buffalon rämpimiseen on enää aivan turha yrittää etsiä syitä esimerkiksi pelillisistä asioista. Ongelmat ovat paljon syvemmällä.

Koko seurakulttuuri on kasvanut umpikieroon vuonna 2011 seuran ostaneesta Terry Pegulasta lähtien. Omistajaporras on huseerannut mukana urheilupuolen päätöksenteossa. Siinä sivussa GM:ää ja päävalmentajaa on vaihdettu kuin sukkia.

Viime kesänä potkuja jaettiin taas kymmenille, pelaajatarkkailijoista ja AHL:n henkilöstöstä lähtien.

Sabres on syöksynyt tuhoon Terry Pegulan omistajakauden aikana. Pegula omistaa myös Buffalon NFL-seura Billsin, jonka ympärillä pyörivät paljon isommat rahat.­

Seuran kolme tuoreinta GM:ää ovat kaikki olleet ensikertalaisia. Nyt kokeiluvuorossa on omistajan luottomies, vuosikymmenen toimistolla palvellut Kevyn Adams.

Päävalmentajiksi on värväilty kaikenlaisia kokeilijoita. Milloin ruoriin on revitty seuran pelaajalegenda, milloin pestiin on löydetty kaveri Latvian jääkiekkoliitosta tai jalkapallon Englannin valioliigasta, kuten edellinen yrittäjä, mukava juttumies Ralph Krueger.

Nyt vuorostaan ensimmäistä kertaa NHL:n joukkueen päävalmentajana touhuava väliaikaisratkaisu Don Granato on Sabresin seitsemäs päävalmentaja reilun kahdeksan vuoden sisään.

Hiljattain päävalmentajaksi nostetun Granaton apulaisiksi pestattiin tällä kaudella valmennusuransa aloittanut Dan Girardi. Hänen rinnallaan toisena apuvalmentajana ”kokemusta” tuo Matt Ellis, joka puolestaan aloitti valmennustaipaleensa jo viime kaudella alle 15-vuotiaiden joukkueen apuvalmentajana.

Kaiken tämän sekoilun ja tempoilun myötä seuraan on pesiytynyt umpimätä kulttuuri, eikä missään tunnu olevan mitään tolkkua.

Pelaajiakin on vaihdettu moneen kertaan. Rasmus Ristolainen on nykyjoukkueen pelaajista pitkäaikaisin.

Kuka ikinä Buffalon riivatun paidan yllensä vetääkään, hänen tasonsa putoaa ja hampaat kiristyvät.

Taas Buffalolla on valtavat määrät rahaa kiinni katastrofaalisissa sopimuksissa. Joukkueen neljä kallispalkkaisinta pelaajaa, Eichel, Hall, Kyle Okposo ja Jeff Skinner tienaavat neljään pekkaan 33 miljoonaa dollaria kaudesta eli 40 prosenttia palkkakatosta.

Sillä rahalla on saanut tällä kaudella 32 ottelussa yhteensä kahdeksan maalia.

Viime vuosilta paras esimerkki Buffalon vaikutuksesta oli joukkueen tähtisentteri Ryan O’Reilly, joka ei yltänyt missään vaiheessa odotetulle tasolle. Hänet leimattiin lisäksi jonkinasteiseksi ongelmapelaajaksi.

Kun O’Reilly lopulta kaupattiin St. Louisiin 2018, hän johti heti uuden joukkueensa Stanley Cupiin pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana, ja nykyään häntä pidetään malliesimerkkinä johtavasta pelaajasta.

Vaihdossa O’Reillyyn tullut Patrik Berglund puolestaan ajautui Buffalossa niin syviin vesiin, että jätti ottamatta 11 miljoonaa dollaria palkkarahoja ja lähti kotimaahansa Ruotsiin.

Buffalossa vuosikausia roihunnut rengastulipalo on sitä luokkaa, ettei sen kanssa auta mikään pieni sammutuspeite.

Parasta, mitä seuralle voisi tapahtua, olisi täystuuletus omistajasta lähtien. GM:n ja valmentajien postit huutavat kokeneita ammattilaisia ja jatkuvuutta.

Myös joukkue on pantava uusiksi ydintään myöten. Tällä häviämään oppineella ja tottuneella ryhmällä ei ole enää toivoa.

Umpiturhautunut ykköstähti Eichel haluaa tiettävästi pois Buffalosta, ja huhut hänen kauppaamisestaan voimistuvat kaiken aikaa. Jos joukkueen kapteeni ja suurin johtaja on ajautunut jo tähän pisteeseen, kannattaako häntä enää mukana pitääkään?

Ristolainenkin on antanut viime vuosina toistuvasti ymmärtää haluavansa pois. Hänen piinansa päättyykin pian, sillä hänen sopimuksensa päättyy ensi kauteen. Todennäköisesti Ristolainen armahdetaan kaupalla jo ennen tuomion päättymistä.

Ristolainen on riuhtonut puhvelipaidassa jo pian kahdeksan kauden ajan. Pudotuspelejä hän ei ole kuuna päivänä nähnyt.­

Buffalossa on uudelleenrakennettu tuskastuttavan pitkään, mutta pikavoittoja ei tämän sotkun keskellä kannata enää hakea.

Tällä hetkellä Buffalossa on vaikea nähdä minkäänlaista valonkajastusta. Selvää on ainakin se, että tämän vuosikausia sitten uponneen paatin nostaminen takaisin pintaan vie aikaa.

Valtavan vaihtoarvon Eichelin kauppaaminen ja taas tälle kesälle tuleva yksi top 3 -varausvuoro antavat ainakin taas aihetta haaveilla paremmasta huomisesta. Niin kuin Buffalossa on tehty jo vuosikymmenen ajan.