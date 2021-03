Alavireisen Patrik Laineen tulevaisuus puhuttaa - NHL-asiantuntija latasi hurjan ennustuksen suomalaistykin sopimusneuvotteluista

Heikosta jaksosta huolimatta Patrik Laineen leirillä on asiantuntijan mukaan valtit käsissään sopimusneuvotteluissa.

Jos jollekulle on vielä epäselvää, kerrottakoon, että jääkiekkoilija Patrik Laineella on menossa hieman keskimääräistä kuivempi kausi.

Neljällä NHL-kaudellaan yhdeksi sarjan pelätyimmistä maalitykeistä noussut Laine on tehnyt viimeksi kuluneen kuukauden aikana kolmessatoista ottelussa yhden (1) maalin. Pistetili on lihonut myös kahdella syöttöpisteellä. Kyseessä on hänen NHL-urallaan ennenkuulumattoman heikko jakso.

Sen jälkeen kun Laine kaupattiin tammikuussa vain yhden kierroksen jälkeen Winnipeg Jetsistä Columbus Blue Jacketsiin, hän saalisti kymmenessä ottelussa melko normaalin saldonsa 6+4=10. Sen jälkeen tamperelaiseen on iskenyt kokovartalokipsi.

Ei ihme, että Laineen tilanne puhuttaa joukkueen kannattajia. Kun Blue Jacketsiin erikoistunut The Athletic -julkaisun NHL-toimittaja Aaron Portzline lupautui vastaamaan lukijoiden kysymyksiin suositussa Blue Jackets Mailbag -juttuformaatissa, useat kysymykset käsittelivät Lainetta.

Patrik Laine on pelannut kuusi ottelua tekemättä maalia. Kuukauden sisään pelaamissaan 13 ottelussa hän on heiluttanut verkkoa kerran.­

Laineen nykyinen sopimus päättyy tämän kauden jälkeen ja hänestä tulee niin sanottu rajoitettu vapaa agentti. Heikoista otteista huolimatta Portzline povaa Laineelle varsin mehevää jatkosopimusta.

– Jos olisin Laineen agentti, olisin kaikesta huolimatta oikein tyytyväinen siihen vipuvarteen, joka minulla on käytössäni sopimusneuvotteluissa. Hänellä on menneisyydessään yli 40 maalin kausi (44 osumaa kaudella 2017–18 ), ja Blue Jackets ei todellakaan halua menettää pelaajaa, joka oli kulmapala Dubois-kaupassa, Portzline kirjoitti.

Tällä toimittaja viittasi tammikuun pelaajakauppaan, jossa Blue Jacketsin kesän 2016 ykkösvaraus Pierre-Luc Dubois matkasi Winnipegiin.

– Voi helposti olettaa, että Laine saa yli yhdeksän miljoonan dollarin sopimuksen. Ja tämä tilanteessa, jossa seurat yrittävät käyttää koronapandemiaa keinona hilata palkkoja alaspäin. Hänen palkkasummassaan voi olla jopa kahdeksan numeroa, Portzline täräytti.

Tämä tarkoittaisi yli 10 miljoonaan dollarin kausipalkkaa. NHL-pelaajien palkkoihin erikoistuneen Cap Friendly -sivuston mukaan tällä kaudella Laineen niin sanottu cap hit -summa on 6,75 miljoonaa dollaria ja todelliset vuosiansiot 7,5 miljoonaa dollaria.

Portzlinen arvion mukaan Laine olisi siis saamassa heikoista otteista huolimatta mukavan palkankorotuksen.

Hän epäili, että osapuolet saattavat päätyä vain yhden vuoden sopimukseen, jolloin Laine olisi rajoitettu agentti taas vuoden kuluttua.

– Muistetaan faktat: tähän mennessä tämä ei ole ollut Laineelle hyvä kausi. Ensi kaudeksi päävalmentaja saattaa vaihtua ja kokoonpanoon voi tulla dramaattisia muutoksia. Hän saattaa hyvinkin haluta katsoa vielä toisen kauden ennen kuin päättää, sitoutuuko pitkään sopimukseen. Kuka voisi moittia häntä siitä, Portzline huomautti.