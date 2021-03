Arvostettu raati valitsi NHL:n 10 parasta laitahyökkääjää – listalta pudotetusta Patrik Laineesta tyly arvio

ESPN pyysi valmentajia ja seurajohtajia nimeämään NHL:n kymmenen parasta laituria.

Pelaajat ja seurajohtajat äänestivät David Pastrnakin (vas.) NHL:n parhaaksi laitahyökkääjäksi. Viime kesänä Stanley Cupia halannut Tampa Bayn Nikita Kutsherov oli äänestyksen kakkonen ja New York Rangersin Artemi Panarin kolmas.­

Yhdysvaltalainen ESPN-kanava on pyytänyt kovimpia asiantuntijoita laittamaan jääkiekkoliiga NHL:n pelaajat paremmuusjärjestykseen pelipaikoittain.

ESPN pyysi kymmentä NHL-pelaajaa ja kymmentä valmentajaa ja seurajohtajaa nimeämään jokaisen pelipaikan kymmenen mielestään parasta pelaajaa. Listan ykkönen sai 10 pistettä, kakkonen yhdeksän, ja niin edelleen.

Ensimmäisenä ESPN julkaisi laitahyökkääjien kärkikymmenikön.

Ehkä hieman yllättäen ykköseksi nousi Boston Bruinsin tshekkitähti David Pastrnak niukasti ennen Tampa Bay Lightningin venäläisvirtuoosia Nikita Kutsherovia.

Kolmanneksi ylsi New York Rangersin venäläinen Artemi Panarin. Venäläisten ylivaltaa listalla täydensi neljänneksi äänestetty Washington Capitalsin maalitykki Aleksandr Ovetshkin.

NHL:n 9-kertainen maalikuningas Aleksandr Ovetshkin (keskellä) on osunut tällä kaudella vasta 14 kertaa – viidesti vähemmän kuin Mikko Rantanen.­

Listan ensimmäinen yhdysvaltalaispelaaja on sijalta viisi löytyvä Chicago Blackhawksin Patrick Kane. Kanadan kärkiyksilö Mark Stone ylsi sijalle kuusi.

Suomalaisista kymmenen kärkeen arvostettiin Colorado Avalanchen Mikko Rantanen, jonka sijoitus listalla oli yhdeksäs. Nousiaislainen on takonut alkukauden 31 ottelussa jo 38 pistettä (19+19).

– Rantanen epäilemättä hyötyy siitä, että saa pelata paljon Nathan MacKinnonin vierellä. Ja Gabriel Landeskogin täydentämä vitja on todellinen kiekonhallintamonsteri, ESPN:n arviossa kirjoitetaan.

– Landeskog on hyvä tasainen pelaaja. Mutta hänen dynaamisuutensa ei ole samalla eliittitasolla kuin Rantasella, yksi kyselyyn vastannut NHL-valmentaja kehui Rantasta.

Mikko Rantanen on tuulettanut tällä kaudella tekemänsä maalin merkiksi jo 19 kertaa. Ketjukaveri Gabriel Landeskog rientää onnittelemaan.­

Äänestyksen ykköseksi yltänyt Pastrnak sai yhteensä 152 pistettä. Rantaselle pisteitä liikeni 60.

NHL-ammattilaiset tuntuvat arvostavan eri asioita, joista Suomessa kohistaan. Tämän voi päätellä esimerkiksi siitä, että Columbus Blue Jacketsin Patrik Laine sai äänestyksessä vain kaksi pistettä.

– Hän on vaikea pelaaja arvioitavaksi. Hän on huippuluokan laukoja. Hänen laukauksensa on jotain ihan eri luokkaa kuin muilla. Mutta paljon muuta hän ei tee, eräs NHL-valmentaja sanoi.