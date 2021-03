Kaapo Kakon kammoputki historiaa! Mätti kaksi maalia – Sebastian Aho namutteli Columbuksen solmuun

Kaapo Kakko tuplasi kauden maalimääränsä. Buffalon tappioputki alkaa lähennellä jo kaikkien aikojen pisintä.

New York Rangersin Kaapo Kakko onnistui maalinteossa kahden kuukauden tauon jälkeen.

Kakko, 20, teki kaksi maalia 5–3-voittoon päättyneessä kotiottelussa Buffaloa vastaan ja katkaisi peräti 19 ottelun mittaiseksi venyneen maalittoman putkensa.

Artemi Panarinin ja Ryan Stromen rinnalle kakkosketjuun ylennetty Kakko runnoi maalinedustalta Rangersin 1–1-tasoituksen toisessa erässä.

Illan toisen maalinsa Kakko laukoi viimeisellä minuutilla tyhjiin.

– Maalin tekeminen tuntuu aina hyvältä, pitkän tauon jälkeen vieläkin paremmalta, Kakko myhäili lehdistötilaisuudessa ottelun jälkeen.

Kakko sai ottelussa jääaikaa vajaat 15 minuuttia, jonka aikana laukoi peräti kuudesti kohti maalia.

– Pelasin Panarinin ja Stromen kanssa, jotka osaavat pitää kiekkoa. Minä vain menen maalille, josta he voivat löytää minut. Se oli hommani tänään, Kakko kertasi uuden ketjunsa työnjakoa.

Kahden maalin ottelu oli toista kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaavalle Kakolle NHL-uran kolmas.

Kakolla on kauden 24 ottelun jälkeen kasassa nyt tehot 4+2.

Itäisessä divisioonassa kuudentena oleva Rangers roikkuu vielä ohuesti mukana pudotuspelitaistossa.

NHL:n surulliselle heittopussille Buffalolle tappio oli sen sijaan 14. peräkkäinen. Se on enää neljän häviön päässä kaikkien aikojen tappioputkiennätyksestä (18), joka on Pittsburghin nimissä kaudelta 2003–04.

Buffalon jo ennestään sysimusta kausi synkkeni taas entisestään, kun joukkueen maalivahti Carter Hutton loukkaantui heti ensi minuuteilla. Rasmus Ristolainen tuuppasi Rangersin hyökkääjän Huttonin päälle, ja tämän jalka vaikutti vääntyvän.

Buffalon toinen maalivahti Linus Ullmark on ollut loukkaantumisen takia sivussa jo pidempään, ja joukkue kauppasi viikonloppuna kolmosvahtinsa Jonas Johanssonin Coloradoon.

Rangersia vastaan maalille paikkaamaan meni ensimmäisen NHL-ottelunsa lähes viiteen vuoteen pelannut farmikonkari Dustin Tokarski.

Jos Hutton ei pysty pelaamaan tulevissa otteluissa, Ukko-Pekka Luukkonen nostetaan todennäköisesti farmista Sabresin matkaan.

Aho syötteli Columbuksen nurin

Kahdesti putkeen jatkoaikatappion altavastaaja Columbukselle kärsinyt Carolina onnistui kolmannella yrittämällään nappaamaan voiton.

Carolina vei Columbuksessa pelatun ottelun nimiinsä maalein 3–0 ja nousi toiseksi Keskisessä divisioonassa.

Voiton takuumies oli kakkostähdeksi valittu Sebastian Aho, joka syötti kaksi vieraiden maaleista.

Avauserässä Aho alusti Brady Skjein irtokiekosta Joonas Korpisalon taakse laukoman avausmaalin. Toisessa erässä Aho ja Martin Necas puolestaan sahasivat näyttävästi syötöillään Columbuksen puolustuksen sekaisin, ja tshekkitaituri tälläsi 3–0-maalin.

Aho on nakutellut pisteitä liki piste per peli -tahtiin. 31 ottelun jälkeen kasassa on tehot 13+17=30. Pistepörssissä Aho kolkuttelee top 20 -sijoja.

Ahon viime vuosien tutkapari Teuvo Teräväinen on yhä sivussa aivotärähdyksen takia.

Tiistaiaamun otteluista Montrealin ja Edmontonin välinen kamppailu peruttiin koronaepäselvyyksien takia. Vain hetkeä ennen peruutuspäätöstä Montrealin porilaiset Jesperi Kotkaniemi ja Joel Armia oli asetettu NHL:n koronalistalle.

Kyseessä oli kauden ensimmäinen otteluperuutus Kanadan divisioonassa.