New Jersey Devils kampesi 2–1-jatkoaikavoiton Pittsburgh Penguinsissä NHL:ssä.

New Jersey Devilsin suomalaiskiekkoilijat olivat esillä sunnuntai-iltana Suomen aikaa, kun Devils kohtasi vierasottelussa Pittsburgh Penguinsin. Sami Vatanen iski ottelun 1–1-tasoitusmaalin Janne Kuokkasen syötöstä, ja Devils punnersi lopulta maukkaan 2–1-jatkoaikavoiton.

Pittsburghin vei johtoon Sidney Crosby kauden 12. osumallaan ottelun alkuminuuteilla. Vatanen vastasi toisessa erässä, kun Kuokkasen järjestelemä one-timer ohitti Penguins-vahti Tristan Jarryn. Maali oli Vataselle kauden toinen, Kuokkasella pistesaldo nousi 24 ottelussa lukemiin 5+8.

Jatkoajan kolmannella minuutilla Jesper Bratt teki Devilsin voittomaalin.

Devils voitti kaksi kolmesta kohtaamisestaan Pittsburghia vastaan neljän illan sisällä. New Jerseyllä on kolme voittoa neljästä pelistään sen jälkeen, kun joukkue oli hävinnyt yhdeksän kymmenestä ottelustaan. Pittsburghilla tahti on käänteinen: kuuden ottelun voittoputkea on seurannut kolme tappiota neljästä viime pelistä.