Kommentti: Voi veljet, mikä näytös! Mikko Rantanen ja kumppanit eivät anna enää armoa

Jos pohdit, minkä NHL-joukkueen pelin katsoisit, katso Coloradon, kirjoittaa Ville Touru.

Colorado Avalanche kuului jo kauden ennakkokaavailuissa NHL:n isojen poikien pöytään, mutta vasta viime peleissä on alettu toden teolla nähdä, miksi.

Kauden ensimmäisistä 23 ottelustaan Colorado hävisi peräti kymmenen. Loukkaantumissumakin runteli, mutta parhaillaan se porskuttaa kuuden ottelun voittoputkessa.

Pelillisesti Colorado on lyönyt viime aikoina pöytään sellaista dominointia, johon ei ole yltänyt tällä kaudella vielä yksikään toinen joukkue.

Etenkin viikonlopun tuplapelit Minnesotaa vastaan olivat Avsilta huima myrskyvaroitus loppukevättä ja kesää silmällä pitäen.

Wild saapui Denveriin yhtenä sarjan kuumimmista joukkueista, mutta kyyti oli niin tolkuttoman kylmää, että Colorado sai vastustajansa näyttämään Mestis-joukkueelta. Otteluiden maaliero oli 11–1.

Colorado murjoi kahteen peliin 97 laukausta kohti maalia – yhtä niitä vähiten tällä kaudella päästäneitä joukkuetta vastaan. Tässä rallissa Minnesotaa ei auttanut enää edes maalivahti Kaapo Kähkönen.

Alla maalikooste lauantain 6–0-pelistä:

Tämän kaltaiset tulokset ovat roikkuneet Coloradolla ilmassa jo jonkin aikaa, mutta maalinteon suhteen ketsuppipullon sinetti tuntui olevan hieman tiukassa.

Edistyneillä tilastoilla mitattuna Colorado on ollut selvästi kauden paras joukkue. Maaliskuun ajalta tilastot ovat suorastaan pöyristyttävän ylivoimaiset: Tasakentin pelatessa Colorado on vienyt maaliodottaman yli 66-prosenttisesti (xGF%), mikä on täysin omassa kastissaan.

Maaliskuun 11 ottelunsa aikana Coloradon maalipaikkatilasto tasakentin on sen eduksi 308–154.

Osakseen tilastot selittyvät tietysti toki sillä, että Colorado on joutunut tahkoamaan lähinnä divisioonansa pilipaliporukoita, kuten Kalifornian kolmikkoa vastaan, joita se höykyttää pelillisesti aivan mennen tullen.

Kun Colorado pelaa tasoonsa nähden edes kohtuullisesti, Läntisestä divisioonasta vain Vegas pystyy tarjoamaan sille todellisen vastuksen.

Jos pohdit, minkä NHL-joukkueen peliä katsoisit, katso Coloradon. Et pety – paitsi, jos kannustat vastustajaa.

Menestys ja yleisesti mielletty viihdearvo eivät kulje jääkiekossa aina käsi kädessä, mutta Coloradon tapauksessa kulkevat.

Todennäköisesti koko sarjan nopein joukkue dominoi otteluitaan ennen kaikkea raikkaan hyökkäyspelin kautta. Vastustajat istuvat tämän tästä kyyryssä alalauteella, kun Coloradon isot pojat alkavat lyödä löylyä.

Ompelukoneen lailla tikkaava supertähti Nathan MacKinnon johtaa Coloradoa ykkössentterinä.­

Valtavalla tempolla ja intensiteetillä pelaava Colorado ei anna vihulaisille hetken rauhaa. Se pumppaa jatkuvasti vastustajasta mehut ulos pitkillä hyökkäyspään pyörityksillä. Ja jos kiekko jossakin vaiheessa menetetään, se ryöstetään usein silmänräpäyksessä takaisin, ja karuselli jatkaa pyörimistään.

Jos vastustaja sattuu saamaan kiekon keskialueelle asti, Colorado osaa myös kääntää pelin takaisin räjähtävästi.

Mikko Rantanen kertoi hiljattain, että vaatimustaso joukkueen sisällä on nyt kovempi kuin koskaan aiemmin hänen NHL-uransa aikana. Mikään muu kuin Stanley Cup ei kelpaa, ja voitoista huolimatta parempaa vaaditaan koko ajan.

Siltä meno kaukalossa on alkanut myös näyttää.

Jo vuosia yhdessä pelannut ykkösketju Gabriel Landeskog–Nathan MacKinnon–Rantanen on tällä hetkellä koko NHL:n tuhoisin yhdistelmä, mutta ei Avalanche pelkästään sen varassa ole. Likimain samaa temporallia pyörittävät myös Nazem Kadrin ja Tyson Jostin johtamat kakkos- ja kolmosketjut.

Hyvin oleellinen osa Coloradon vauhtikiekossa on myös puolustusosasto, joka on paitsi kevytjalkainen myös Cale Makarin, Samuel Girardin, Devon Toewsin ja Bowen Byramin johdolla kiekollisesti jopa koko sarjan kyvykkäin.

Coloradon pelejä voi katsoa jo pelkästään uskomattoman taitavan luistelijan Makarin takia. Lähes kuukauden päivät loukkaantumisen takia sivussa ollut nuori komeetta palasi riviin juuri Minnesota-peleihin ja jatkoi heti siitä, mihin ennen taukoa jäi.

Superpuolustaja Cale Makar­

Viime kaudella vuoden tulokkaana Calderin pokannut Makar joutui olemaan sivussa 12 ottelua, mutta hän voi silti vallan hyvin nousta taistelemaan vielä tällä kaudella parhaan puolustajan Norris Trophysta.

Myös suomalaisvinkkelistä Coloradoa kelpaa nyt seurata.

Joonas Donskoi jyskyttää kolmosketjussa ja kakkosylivoimassa menemään parhaillaan neljän ottelun pisteputkessa (2+4).

Taitohärkä Rantanen on puolestaan on tällä hetkellä paras Yhdysvaltojen puolella pelaava maalintekijä (17) ja koko sarjan maalitilastossa viidentenä.

Mikko Rantanen on NHL:n maalipörssissä viidentenä.­

Coloradon laukka on sitä luokkaa, että Rantanen voi hyvinkin jolkotella mukana jopa maalipörssin voittotaistossa läpi kauden.

Eikä sovi unohtaa myöskään neljättä kauttaan Coloradon maalivahteja valmentavaa Jussi Parkkilaa, jonka saksalainen luottoratsu Philipp Grubauer komeilee NHL:n veskaritilastojen kärjessä.