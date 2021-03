Jesse Puljujärvi loistovedossa, pääsi hirmuiseen superketjuun: ”Eihän siitä voi kuin nauttia” – myös McDavid suitsutti

Edes Juuse Saroksen ilmiömäiset otteet eivät riittäneet, kun paikalla oli Aleksander Barkov. NHL:n maalipörssissä viidentenä oleva Mikko Rantanen osui taas.

Edmontonin Jesse Puljujärvi oli isossa roolissa, kun Oilers nousi päätöserässä 4–2-kotivoittoon Winnipegiä vastaan.

Viimeisen maalin Edmonton teki tyhjiin, mutta kaikkia kolmea aiempaa oli petaamassa Puljujärvi – joka kuitenkin sai lopulta vain yhden syöttöpisteen.

Vielä avauserässä Winnipeg karkasi tähtihankintansa Pierre-Luc Dubois’n johdolla (1+1) 2–0-johtoon.

Avauserän lopussa Puljujärvi auttoi vahvalla maalineduspelaamisellaan kiekon Connor McDavidille, joka laukoi 1–2-kavennuksen.

Päätöserän alussa Puljujärvi nappasi päädystä irtokiekon ja jakoi heti pitkän syötön takaviistoon, josta puolustaja Darnell Nurse pääsi tasoittamaan pelin 2–2:een.

Hetkeä myöhemmin Puljujärvi pohjusti keskialueella tilanteen, josta McDavid ja Leon Draisaitl karkasivat ylivoimahyökkäykseen niittaamaan voittomaaliksi jääneen 3–2-osuman. Suomalaiselle merkittiin aluksi maaliin syöttöpiste, mutta se korjattiin myöhemmin pois.

Puljujärvi aloitti ottelun ykkösketjussa McDavidin ja Ryan Nugent-Hopkinsin rinnalla.

Kolmanteen erään Oilersin päävalmentaja Dave Tippett yhdisti kuitenkin suurimmat tähtensä McDavidin ja Draisaitlin. Kolmanneksi lenkiksi pistepörssin kärkikaksikon rinnalle pääsi Puljujärvi.

Eikä torniolainen ollut supermiesten rinnalla suinkaan vain osallistumassa. Ketju oli päätöserässä hurjassa lyönnissä, ja yhden NHL-uransa ehdottomasti parhaista otteluista pelanneella Puljujärvellä oli siinä vahvasti näppinsä pelissä.

Väsymättömästi töitä paiskinut ja suoraviivaisen röyhkeästi maalille rynninyt Puljujärvi pelasi kaikkiaan loistavan ottelun. Jääaikaa kertyi reilut 18 minuuttia. Puljujärvi laukoi kolmesti kohti maalia ja tehotilasto kohosi lukemaan +3.

– Tyyliin kahden maailman parhaan pelaajan vierellä kun pääsee pelaamaan, niin eihän siitä voi kuin nauttia. Pitää vain pyrkiä auttamaan omalla työmäärällä niitä koko ajan. Kyllähän siinä on hyvä pelata, Puljujärvi kommentoi lehdistötilaisuudessa ottelun jälkeen.

Puljujärvellä on kauden 33 ottelun jälkeen kasassa nyt tehot 8+5=13. Aineksia olisi ollut kovempiinkin tehoihin, mutta esimerkiksi paikka ykkösylivoimassa on ollut vielä kiven alla.

– Melkein joka päivä pelataan, niin kyllähän siellä on hyviä jaksoja ja välillä vähän hiljaisempaa. Mutta kyllähän tämä on huippuhomma, että saadaan pelata paljon.

– Olemme joukkueena nyt hyvässä suunnassa. Se on hienoa. Ja saan olla osana tätä, on ollut hyvä olla tässä. Ei muuta kuin eteenpäin ja pidetään työmäärä korkealla, Puljujärvi päätti.

Winnipeg oli vaikeuksissa härkämäisen Puljujärven kanssa.­

Ketjukaveri ja joukkueen kapteeni McDavid suitsutti Puljujärveä ottelun jälkeen.

– Hän paiskii todella kovaa hommia, menee kovaa maalille, tekee hyviä ratkaisuita ja pitää kiekon elossa. Puljujärvi on yksi parhaista karvaajista, joita olen nähnyt aikoihin, McDavid kehui.

– Hän ansaitsee nuo leveät hymynsä. On hauska nähdä tämän kaltainen jätkä, joka on tehnyt kovasti töitä kehittyäkseen, tulee takaisin NHL:ään ja on ollut loistava.

Voitto oli Edmontonille kolmas peräkkäinen. Sarjataulukossa joukkue on tasapisteissä Kanadan divisioonaa johtavan Toronton kanssa, joka on pelannut kaksi ottelua vähemmän.

Barkov taas ykköstähti

Florida Panthers porskuttaa loistavaa kautta pelaavan Aleksander Barkovin johdolla vakuuttavasti kohti pudotuspelejä Keskisen divisioonan kärkitaistossa.

Panthers ei ole koko kaudella jäänyt pisteittä kahdessa ottelussa putkeen. Ei nytkään.

Lauantain kierroksella Panthers kuittasi edellispelin 1–2-tappion 2–0-voitolla Nashvillestä.

Kotijoukkue Panthers hallitsi ottelua selvästi, mutta vieraiden maalivahti Juuse Saros oli toista peliä putkeen ilmiömäisessä iskussa.

Tällä kertaa Saros torjui 47 kertaa. Hänet onnistui ohittamaan vain Barkov, joka laukoi rystyllä voittomaaliksi jääneen 1–0-osuman toisen erän puolivälissä.

Barkovin ketjukaveri Anthony Duclair sinetöi loppuluvut lopussa tyhjiin.

Barkov valittiin ottelun ykköstähdeksi. Saroksen loisto-otteet huomioitiin kakkostähdellä.

Kautensa vaisusti aloittanut Saros on pelannut loukkaantumisen jälkeen nyt kaksi ottelua ja torjunut ilmiömäisesti 87 kaikista 89 laukauksesta.

Suomalaiset pistehait

Barkov on kerännyt 30 ottelussaan nyt tehot 13+22=35. Sillä irtoaa pistepörssin kahdeksas sija.

Pykälän edellä tasapisteissä (29 ottelua, 17+18=35) majailee Coloradon Mikko Rantanen, joka tykitti armottomalla rannelaukauksella taas yhden maalin tyrmäävään 6–0-voittoon päättyneessä ottelussa Minnesotaa vastaan ja katkaisi Kaapo Kähkösen yhdeksän ottelun mittaiseksi venyneen voittoputken.

Rantanen on maalipörssissä viidentenä. Hän on paras maalintekijä kaikista Yhdyvaltojen puolella pelaavista 24 joukkueesta, mutta edellä on neljä Kanadan divisioonan maalipyssy: Auston Matthews 21, Connor McDavid 21, Tyler Toffoli 18 ja Leon Draisaitl 18.

Suomalaispörssi

Mikko Rantanen, Colorado 17+18=35 (29 ott.) Aleksander Barkov, Florida 13+22=35 (30) Sebastian Aho, Carolina 13+15=28 (30) Kasperi Kapanen, Pittsburgh 7+14=21 (28) Joonas Donskoi, Colorado 8+11=19 (29) Roope Hintz, Dallas 8+9=17 (19) Patrik Laine, Columbus 9+7=16 (23) Jesperi Kotkaniemi, Montreal 4+11=15 (31) Miro Heiskanen, Dallas 3+12=15 (27) Jesse Puljujärvi, Edmonton 8+5=13 (33)