Teemu Selänne latasi 20 vuotta sitten suomalaistoimittajalle uskomattoman ennustuksen – nyt NHL:n ihmemies tekee siitä totta

Patrick Marleau on herrasmies, joka ei tee itsestään numeroa, kuvailevat suomalaiset pelikaverit. Pian Marleau tekee historiaa NHL:ssä.

Patrick Marleau (vas.) on pelannut uskomattoman uran. Joonas Donskoi ja Olli Jokinen kertovat kanadalaisesta.­

– Hei, katso tuota kaveria. Hänestä tulee historian nuorin pelaaja, joka pelaa tuhat NHL-matsia. Hän voi vielä jonain päivänä rikkoa Gordie Howen ennätyksen.

– Joo, niin varmasti.

Keskustelu syksyllä 2001 San Jose Sharksin harjoitusleirillä. Teemu Selänteen sanat tämän lehden, silloisen Veikkaajan NHL-kirjeenvaihtajalle eli epäuskoiselle Vesa Rantaselle ovat osuneet hämmentävän hyvin oikeaan.

Kauden 2004–05 peruuttanut työsulku vei Marleaulta mahdollisuuden olla nuorin tuhat peliä pelannut NHL-kiekkoilija, mutta tuohonkin saavutukseen hän ylsi historian kolmanneksi nuorimpana, 31 vuoden ja 124 päivän ikäisenä. Vincent Damphousse ylsi saavutukseen kaksi viikkoa nuorempana ja Dale Haverchuk 30 vuoden ja 306 päivän ikäisenä.

Vajaat 20 vuotta Selänteen ennustuksesta Marleau on toden totta ohittamassa 1 767 ottelun Gordie Howen. Kanadalaisesta on tulossa tämän kauden aikana historian eniten NHL-otteluita pelannut jääkiekkoilija.

19. maaliskuuta 2021 mennessä Marleau oli pelannut 1 750 NHL:n runkosarjaottelua.

San Jose varasi Marleaun ensimmäisellä kierroksella ja koko draftin toisena pelaajana 1997.­

Uskomattomaan saavutukseen on vaadittu pitkä ura: Marleau, vuoden 1997 varaustilaisuuden nuorin pelaaja, varattiin tuolloin kakkosnimenä, ja hän debytoi liigassa heti kauden 1997–98 alussa. Marleau syntyi viimeisenä mahdollisena päivänä vuoden 1997 varaustilaisuuteen eli 15. syyskuuta 1979 ja debytoi heti syksyn avauspelissä, eli häntä nuorempana ei ole voinut modernina aikana NHL:ssä pelata.

Laji ja sarja ovat muuttuneet valtavasti Marleaun 24-vuotisen NHL-uran aikana. Mailaviidakoista ja kahvakiekosta päästiin eroon sääntömuutoksilla 2005. Sittemmin peli on nopeutunut rajusti, ja NHL:stä on puhuttu viime vuodet entistä enemmän nuorten miesten vauhtiliigana. Patrick Marleau on kuitenkin pystynyt sopeutumaan ja pysymään maailman huipulla.

Viime kaudella Marleau teki 66 pelaamassaan NHL-ottelussa 22 (11+11) pistettä. Tällä kaudella tahti on hieman hyytynyt tuostakin, mutta 41-vuotias on yhä tärkeä pelaaja Sharksille.

– Eniten minulle on jäänyt mieleen, että hän on aika rauhallinen kaveri, joka ei tee itsestään numeroa. Samalla hän on tosi hauska tyyppi, joka kohtelee kaikkia samalla lailla, San Josen organisaation ainoa suomalaispelaaja Antti Suomela kuvailee.

– Mitä olen tällä kaudella katsonut Sharksin pelejä, niin kyllä (Marleaun) luistin yhä liikkuu, Joonas Donskoi sanoo.­

Suomela on tänä talvena pelannut farmijoukkue Barracudassa, mutta viime kaudesta hän oli valtaosan NHL-joukkueen mukana ja tutustui kanukkilegendaan.

– Pelasin viime kaudella jonkun pelin samassa kentässäkin. Siinä oli hyvä pelata. Monelle vanhemmalle pelaajalle käy helposti niin, että vauhti hidastuu, mutta hän on mielestäni pystynyt säilyttämään nopeutensa.

Suomela täyttää maaliskuussa 27. Hän oli siis kolmevuotias, kun Marleau debytoi NHL:ssä. Suomalaissentterin ensimmäiset muistikuvat Marleausta ovat jostain ensimmäisen, vuonna 1995 julkaistun Playstationin pelikonsolin ajoilta.

– Onhan se aika hauskaa nyt miettiä, että joskus pelasin ihan nappulana pleikkaria broidin kanssa ja tuossa on nyt tuokin äijä, joka oli siinä pelissä. Sama fiilis toki on tullut myös muista pelaajista, kun olen pelannut pleikkaria paljon myöhemminkin. Mutta on se erityisouto fiilis. Aika pitkä pätkä, Suomela toteaa Marleaun NHL-urasta.

Marleau varattiin NHL:ään vuonna 1997 kuten myös Joe Thornton. Kumpikin pelaa yhä.­

Marleaun lisäksi vuonna 1997 varatuista pelaajista NHL:ää tahkoaa yhä draftin kärkinimi Joe Thornton, joka hänkin pelasi San Josessa 2005–20. Kaksikko antoi pitkään kasvonsa koko organisaatiolle – ja myös sen epäonnistumisille pudotuspeleissä. Sharks oli runkosarjan kärkijoukkueita vuodesta toiseen 2010-luvun taitteessa. Samalla se sai maineen joukkueena, joka sulaa aina pudotuspeleissä.

Marleaulta lähti kompurointien takia pois kapteenin C-kirjain paidasta kesällä 2009, hänen seuraajaltaan Thorntonilta kesällä 2014.

Kesällä 2016 Sharks pelasi viimein NHL:n loppuotteluissa, mutta hävisi Pittsburgh Penguinsille voitoin 2–4. Marleaun ketjukaverina pelasi suomalaistulokas Joonas Donskoi, joka muistelee yhteisiä pelivuosia suurella lämmöllä.

Joonas Donskoi.­

– Olin nuori poika, jota jännitti. En tuntenut ketään. Jäi vahvasti mieleen, miten hyvin hän otti minut vastaan. Marleau tuli juttelemaan paljon, kysyi mielipiteitäni ja otti minut mukaan joukkueeseen. Tuli fiilis, että uskallan olla oma itseni.

Donskoi sanoo, että Marleaun kanssa oli helppoa pelata.

– Hän on niin rutinoitunut, että kun opin lukemaan häntä, tiesin aina mihin hän menee ja mitä hän tekee. Lisäksi Marleau ei ikinä tullut syyttelemään tai sanomaan mitään pahasti. Jos hän jotain sanoi, niin yleensä positiivista tai sitten ehdotti, että tehtäisiinkö näin.

Sitä Donskoi ihmetteli, kun hän näki Marleaun menevän joka ottelun toisella erätauolla kylmäaltaaseen. Sen jälkeen hän vaihtoi kuivat varusteet ylleen.

– Hän on varmasti yksi työteliäimmistä joukkuekavereista, joita olen ikinä kohdannut. Tuntui, että hänellä oli myös joka vuosi vähän uusia juttuja, joilla hän koetti kehittää itseään.

– Hän oli aina salilla tekemässä Thorntonin kanssa jotain. He huolsivat kroppaansa paljon eivätkä jättäneet yhtäkään kiveä kääntämättä. Tuossa sen huomaa, miten pitkään he ovat pelanneet. Mitä olen tällä kaudella katsonut Sharksin pelejä, niin kyllä luistin yhä liikkuu. Kova seppä.

Marleau aloitti hämmästyttävän uransa San Josessa 1997.­

Donskoi ehti San Josessa nähdä myös Marleaun ensimmäisen lähdön organisaatiosta. Saskatchewanissa maatilalla kasvanut mutta kaukana Kalifornian auringossa NHL-uransa tehnyt Marleau siirtyi kesällä 2017 Toronto Maple Leafsiin.

Siellä hänestä tuli tietynlainen isähahmo nuorille supertähdille Auston Matthewsille ja Mitch Marnerille, jotka viettivät tiiviisti aikaa Marleaun perheen luona pelaillen legendan neljän pojan kanssa. Marleau pelasi Torontossa kahden kauden aikana täydet 164 runkosarjaottelua ja teki 84 (43+41) pistettä.

Pudotuspeleissä Toronto kaatui kahdesti 1. kierroksen 7. ottelussa, ja kesällä 2019 Marleau palasi San Josen aurinkoon. Viime keväänä hänet myytiin kauppatakarajalla lapsuuden suosikkijoukkueeseen Pittsburghiin.

Penguins halusi tarjota Marleaulle mahdollisuuden tavoitella taas Stanley Cupia, mutta pingviinien lento katkesi kesällä lyhyeen. Nyt Marleau on taas Sharksissa.

– Organisaatiolle oli kova paikka, kun tuon kaliiperin jätkä lähti pois. Hänen uransa siellä on uskomaton ja kaikkien kunnioitus pelaajaa kohtaan suurta, mutta ei sitä kukaan voinut jäädä surkuttelemaan. Olen kiitollinen, että sain pelata hänen rinnallaan muutaman vuoden, Donskoi sanoo.

Heti Thorntonin ja Marleaun jälkeen kolmantena NHL:ään kesällä 1997 huudettu, uransa 2015 lopettanut Olli Jokinen arvostaa hänkin Marleaun korkealle.

– Uskomattoman pitkä ura, ja hän on vieläpä pystynyt pelaamaan aika lailla kaikilla kausilla melkein täydet pelit. Se kuvaa kaverin ammattimaista suhtautumista lajiin – ja myös kivunsietokykyä. Olen aivan varma, että hänellä on joka kaudella ollut sellaisia vaivoja, joiden takia moni pelaaja olisi ollut sivussa, Jokinen sanoo.

Olli Jokinen.­

Jokinen oli itse hyvin harvoin sivussa kaukalosta ja sanoo ”puhuvansa asiasta kokemuksella”.

Marleau on pelannut peräti 14:llä NHL-kaudella vähintään 81 ottelua ja 11 kaudella kaikki 82. Työsulkukauden 2012–13 hän pelasi kaikki 48 matsia ja koronapandemian keskeyttämällä viime kaudella myös täydet 66 ottelua. Muuten Marleaun pienin pelimäärä yhteen sesonkiin on 76 ottelua.

– En ihmettelisi yhtään, jos hän pelaa vielä 3–4 vuotta lisää, Jokinen täräyttää ja jatkaa, ettei yllättyisi myöskään Thorntonin ja Zdeno Charan kohdalla samasta.

Myös Jokinen näkee, että Marleau on pystynyt pitämään luisteluvauhtinsa parempana kuin voisi ehkä olettaa. Myös kuva Marleausta ihmisenä on samankaltainen kuin Donskoilla ja Suomelalla.

– Aina herrasmies jäällä ja sen ulkopuolella. Minulle on jäänyt sellainen kuva, että hän on hiljainen ja varautunut eikä tee itsestään numeroa. Kun häntä vastaan pelasi, tiesi aina, että joutuu vääntämään ja luistelemaan.

– Samalla tiesi sen, ettei Marleau tee koiruuksia vaan pelaa reilusti kunnioittaen vastustajaa ja peliä.