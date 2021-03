Valtteri Filppulalle tehtiin kylmä temppu NHL:ssä – ei tiedä itsekään, mitä seuraavaksi tapahtuu: ”Aika yllätyksenä tuli”

Yli tuhannen NHL-ottelun suomalaiskonkari on siirretty syrjään Detroitin pelaavasta miehistöstä.

Valtteri Filppulan kausi Detroitissa on ollut haastava.­

Vain kahdeksan suomalaispelaajaa on historiassa yltänyt tuhanteen NHL-otteluun. Heistä ainoa aktiivi on tätä nykyä Detroitia edustava Valtteri Filppula.

Lauantaina 37-vuotispäiväänsä viettävän Filppulan ottelumäärä ei kuitenkaan ole enää viime aikoina kasvanut.

Maaliskuun alussa Filppula syrjäytettiin Detroitin kokoonpanosta. Seurassa aikoinaan Stanley Cupia nostellut suomalaiskonkari asetettiin siirtolistalle, waiversiin, jonka kautta hänet siirrettiin syrjään 23 pelaajan kokoonpanosta.

Viime viikot Detroitin kokenein pelaaja on seuraillut joukkueensa ottelut sivusta varamiehenä.

– Tuli aika lailla yllätyksenä, että minut siirrettiin kokoonpanon ulkopuolelle. Ei siitä aikaisemmin ollut puhuttu, joukkueen mukana yhä harjoitteleva Filppula kertoo.

– Ei tämä tietenkään mikään ideaalitilanne ole. Katsotaan, jos homma jossain vaiheessa muuttuu. Yritän pysyä kunnossa ja treenailla. Muuta en oikein voi tehdä. Jossain vaiheessa toivottavasti pääsen takaisin kokoonpanoon ja saisin pelata ainakin jonkun aikaa.

Filppula on ollut sivussa nyt seitsemän Detroitin viime peliä. Hän ei usko pelaavansa myöskään seuraavassa ottelussa lauantaina Dallasia vastaan.

Konkarisentterillä ei ole aavistusta, milloin ovet kokoonpanoon voisivat taas aueta.

– Ei ole mitään tietoa. Odotellaan vain ja katsotaan, mitä tässä käy. Siirtotakaraja alkaa olla aika lähellä. En tiedä, tekeekö se jotakin muutosta tilanteeseen.

Filppula palasi viime kaudeksi Detroitiin, jossa aloitti aikoinaan NHL-uransa. Välissä hän pelasi Tampassa, Philadelphiassa ja NY Islandersissa.­

Filppulan sopimus päättyy tähän kauteen, kuten monien muidenkin Detroitin kokeneiden pelaajien.

GM Steve Yzerman yrittää varmasti hieroa pelaajakauppoja ennen huhtikuun 12. päivän siirtorajaa. NHL:n pelaajamarkkinoiden dynamiikka poikkeaa kuitenkin nyt normaalista karanteenien ja matalalla pysyneen palkkakaton takia. Normaalia liikehdintää markkinoilla tuskin nähdään.

Jos Detroit pidättäisi osan Filppulan kolmen miljoonan kausipalkasta, myös hän voisi teoriassa päästä vielä jahtaamaan tänä keväänä Stanley Cupia. Filppula ei kuitenkaan ole tällä hetkellä kovinkaan kuuma siirtonimi.

– Olen tietenkin sillä tavalla varautunut, että kauppaaminen on mahdollista, mutta en ole sitä sen enempää miettinyt.

– Senkään puolesta ei tietenkään ole hirveän ideaalitilanne mihinkään siirtyä, jos ei nyt pääse pelaamaan. Senkin suhteen tilanne on hankala, Filppula pyörittelee.

Meneillään olevalla 16. NHL-kaudellaan Filppula on päässyt pelaamaan toistaiseksi 20 ottelua. Tehopisteitä on syntynyt vaatimattomat 2+3.

Peliaikakeskiarvo on pudonnut hieman alle 15 minuuttiin, eikä Filppula ole onnistunut laukomaan kauden aikana kuin yhdeksän kertaa kohti maalia.

Tilastojen pohjalta Filppulan syrjäyttämistä ei voi pitää suurena yllätyksenä.

Detroit jää taas tällä kaudella pudotuspelien ulkopuolelle, eikä uransa viimeisillä höyryillä vetelevä konkari kuulu enää uudelleenrakentavan seuran pitkän aikavälin suunnitelmiin.

Filppulan tavoin katsomoon on heivattu myös Red Wingsin toiseksi kokenein pelaaja, tanskalaissentteri Frans Nielsen, 36.

– Henkilökohtaisesti en voi olla tyytyväinen suorituksiini. Joukkueenakin on ollut taas aika vaikeaa, mutta tämä kausi on ollut kuitenkin vähän viime vuotta positiivisempi.

– Olemmehan me edelleen aika kaukana pleijaripaikasta, mutta tämä on ollut mielestäni askel eteenpäin. Vaikka olemme hävinneet, olemme mielestäni olleet paremmin peleissä mukana kuin viime kaudella. Tämä on askel oikeaan suuntaan.

Detroit on parantanut peliään karmeasta viime kaudesta, mutta matka takaisin huipulle on vielä pitkä.­

Kun Mikko Koivu aiemmin tällä kaudella lopetti, Filppulasta tuli vanhin suomalainen kenttäpelaaja NHL:ssä.

Hän on nuorten suomalaisten joukossa todellinen ikänestori. Lähelle yltää vain New York Islandersin Leo Komarov, 34, jolla on Filppulan tavoin vaikeuksia mahtua pelaavaan kokoonpanoon.

Vaikka NHL:ssä pelaa nyt enemmän suomalaisia kuin koskaan ennen, kukaan muu kenttäpelaajista ei ole edes 30-vuotias.

– Kyllähän sen huomaa, että liiga menee koko ajan nuorempaan suuntaan. Jätkät alkavat olla tosi valmiita pelaamaan melkein heti varauksen jälkeen. Vanhemmasta päästä ei enää tällaisia Thorntonia, Marleauta ja paria muuta lukuun ottamatta ihan hirveästi enää ole verrattuna aiempaan, jolloin vielä vanhempanakin pelattiin liigassa.

Filppulan kaksivuotinen sopimus päättyy tähän kauteen. Hän kertoo, ettei ole tehnyt vielä päätöstä uran jatkosta.

– En ole ihan hirveästi sitä pohtinut. Kauden jälkeen on sitten aikaa miettiä, mitä tapahtuu.

– Kroppa on tuntunut vielä pelatessa hyvältä. Sen puolesta ei ole esteitä. Pitää sitten miettiä, onko sellaista intohimoa vielä pelata. Mutta sitä pitää miettiä enemmän kauden jälkeen, Filppula sanoo.