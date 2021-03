Kevin Lankisen ja Kaapo Kähkösen kehuminen Pohjois-Amerikassa jatkuu – komeilevat arvostetun urheilumedian hehkutuslistalla

NHL:n runkosarja on puolivälissään. Nämä ovat The Athleticin mukaan alkukauden suurimmat yllätykset.

Neljää lukuun ottamatta kaikki NHL:n joukkueet olivat perjantaihin mennessä saaneet täyteen vähintään 28 pelattua ottelua.

Runkosarja on siis puolivälissään. Koronapandemian vuoksi poikkeuksellisella kaudella pelataan runkosarjassa 56 ottelua per joukkue.

Arvostettu urheilumedia The Athletic julkaisi puolivälin katsauksensa ja kunniamainintansa. Suomalaisista esille nousi etenkin kaksi nimeä, maalivahdit Kevin Lankinen ja Kaapo Kähkönen.

Kauden suurimmaksi yllättäjäksi Athletic nostaa Florida Panthersin, joka on Keskisessä divisioonassa toisena viime kauden mestarin Tampa Bay Lightningin peesissä. Huikeaa kautta pelaava Floridan kapteeni Aleksander Barkov on tehnyt 29 ottelussa tehopisteet 12+22=34.

Floridan kapteeni Aleksander Barkov (toinen vas.) pelaa isot peliminuutit illasta toiseen.­

Alkukauden toiseksi kovimmaksi yllätykseksi Athletic listaa Chicago Blackhawksin, joka on ennakko-odotusten vastaisesti Keskisessä divisioonassa neljäntenä, kiinni playoff-paikassa. Tästä suuri kunnia kuuluu 25-vuotiaalle Lankiselle.

– Blackhawks oli ennen kauden alkua valtava kysymysmerkki, kun Corey Crawford ja Robin Lehner olivat lähteneet viimeisen 12 kuukauden aikana. Mutta he löysivät kokemattoman ratkaisun Lankisesta, joka aloitti kauden kolmosvaihtoehtona. Hän on nyt noussut aloittavaksi vahdiksi ja on mukana taistelussa Calder Trophysta (vuoden tulokas), kirjoittaa Athleticin toimittaja Eric Duhatschek.

Varteenotettavia vaihtoehtoja taistelussa Calder Trophysta ovat muun muassa Lankinen, Kähkönen ja venäläistaituri Kirill Kaprizov.

Kevin Lankinen loistaa Chicagon maalilla. Tässä hän torjuu Tampan hyökkääjän Anthony Cirellin yrityksen.­

Kolmanneksi yllätykseksi Athleticin listalla kuuluukin Kähkösen ja Kaprizovin Minnesota Wild.

Minnesota on Läntisessä divisioonassa kolmantena, heti suurten mestarisuosikkien Vegas Golden Knightsin ja Colorado Avalanchen perässä.

Kähkönen havittelee historian kirjoja yhdeksän ottelun voittoputkellaan. Kaikkien aikojen tulokasennätys on Ross Brooksin kaudella 1973–74 torjumat 12 perättäistä voittoa.

Myös maalivahtien Saving the day -kategoriassa (”Pelastaa päivän”) suomalaiset Kähkönen ja Lankinen nappasivat ykkös- ja kakkossijan.

– Yleisesti voi sanoa, että maalivahtien suoritusten ennakointi on joka vuosi mahdottoman vaikeaa. Mutta joukkueiden määrä, jotka ovat pelastaneet kautensa odottamattoman kovilla maalivahdeilla, on tänä vuonna epätavallisen korkea, Duhatschek kirjoittaa.