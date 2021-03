Sebastian Aho on kehittänyt heikkouttaan roimasti ja hehkuu yhtenä NHL:n kuumimmista tykeistä – ja Carolinalla on vielä ässä hihassa

Carolina Hurricanes taistelee tällä kaudella tosissaan Stanley Cupista. Sebastian Aho johtaa orkesteria vielä piirun verran aiempaa parempana.

Sebastian Aho on ollut NHL:n kuumimpia maalintekijöitä viime aikoina.­

Carolina Hurricanes on ollut viime vuodet NHL:n nouseva mahti. Kahdelta viime kaudelta on kertynyt arvokasta kokemusta pudotuspeleistä, ja nyt Raleigh’ssa aletaan olla valmiita räjäyttämään pankki Sebastian Ahon johdolla.

Runkosarjan ensimmäinen puolikas oli Carolinalta todella lupaava. 29 ottelusta on kasassa 20 voittoa, ja joukkue porskuttaa Tampa Bayn ja Floridan kanssa rinta rinnan Keskisen divisioonan kärjessä.

– Ihan hyvä. Paljon hyvää, Aho sanoo.

Kuten Ahon tiivistys kertoo, Carolinassa vaatimustaso on tällä kaudella harvinaisen korkealla. Ahon, 23, johtama joukkue ei tähtää vähempään kuin Stanley Cupiin. Sen realistiseen tavoitteluun kaikki eväät ovat olemassa.

Joukkueen ydin on ollut kasassa jo useamman vuoden. Päävalmentaja Rod Brind’Amourin alaisuudessa suoraviivainen ja kovaan luisteluvoimaan perustuva pelitapakin on iskostunut selkäytimiin.

– Kun on ollut sama runko, koutsi ja systeemi jo useamman vuoden, kyllä se auttaa. Olemme rummuttaneet taas pelitapaamme, mutta kaiken pitää parantua koko ajan, mitä lähemmäs kevättä mennään. Kuten erikoistilanteiden, toteaa Aho, NHL:n kauden toistaiseksi parhaan ylivoimajoukkueen kapellimestari.

Henkilökohtaisesti kausi on sujunut Aholta totutun rautaisesti. 29 ottelun pistesaldo on 13+15=28, mikä on Ahon kohdalla oikeastaan ihan odotetunkaltainen saldo.

Edellisten kahdeksan ottelun aikana Ahon on tehnyt tehot 7+3.

Maaliskuun aikana hän on ollut koko NHL:n toiseksi paras maalintekijä. Edellä on vain Coloradon Mikko Rantanen (8).

– Sanotaan, että henkilökohtaisesti on mennyt toistaiseksi ihan ok. Paljon hyvää, mutta tiedostan myös sen, että pystyn varmasti parantamaan loppukautta kohti.

Sebastian Aho on nakuttanut tällä kaudella jo 28 tehopistettä.­

Aho on lukeutunut jo parin vuoden ajan NHL:n eliittipelaajiin. Räikeitä kehityskohteita ei juuri ole olut.

Yksi selvempi heikkous alansa parhaisiin verrattuna on kuitenkin ollut: aloitukset. Sitä taitoa Aho on hionut kuumeisesti, ja tulostakin on tullut.

Vielä viime kaudella Ahon aloitusvoittoprosentti oli vaatimaton 46,0.

Tällä kaudella nousu on ollut merkittävä. Runkosarjan puolivälissä lukema on 53,3.

– Olen huomannut, että nyt on tarttunut vähän paremmin aloituksia. Se on ollut itselleni sellainen oppimisprosessi. Olen saanut paljon apua pääkoutsilta ja meidän muilta senttereiltä.

Aholla on ollut yksi parhaista mahdollisista opettajista, sillä urallaan kahdesti NHL:n parhaan puolustavan hyökkääjän Selke Trophylla palkittu Brind’Amour oli aloitusympyrässä kuin kotonaan.

Aivan NHL:n parhailla aloittajilla voittoprosentti pyörii useimmiten välillä 55–60. Siinä haarukassa ovat tällä kaudella myös Carolinan kakkos- ja kolmossentterit Jordan Staal ja Vincent Trocheck.

– Otamme treeneissä paljon aloituksia vastakkain ja jaamme tietojamme. Staal ja Trocheck ovat varmasti ihan sarjan parhaimmistoa. Olen yrittänyt ottaa heiltä joitain pieniä yksityiskohtia.

– Itse aloitustilanne on niin nopea hetki, että vaikka tietäisi, mitä pitää tehdä, ottaa aikansa, että sen oppii. Itseluottamuksella on osansa – siinäkin. Kun saa onnistumisia aloituksissa, luottaa enemmän omiin juttuihinsa. Aloitukset ovat pieni, mutta kuitenkin tärkeä osa peliä.

Aho on rohmunnut tällä kaudella aloitusvoittoja aiempaa tiuhemmin. Tässä näppejään nuolemaan jäi Dallasin konkarisentteri Joe Pavelski.­

Juuri laadukas sentteriosasto onkin tärkeä osa Carolinan menestystä. Sen ympärille on hyvä rakentaa.

Hurricanesin raastava ja ketjujen välillä yhtenäinen pelitapa vaatii, ettei joukkue ole vain yhden sylinterin varassa.

Tällä kaudella tuloksenteko ei ole levännyt yhden tai edes kahden ketjun varassa. Kuvaavaa on, että kolmen ketjun sentterit Aho, Staal ja Trocheck olivat vielä ennen viime peliä joukkueen kolme parasta pistemiestä.

Carolina porskuttaa vakuuttavasti ilman, että kukaan joukkueen pelaajista on vielä edes tehnyt tehoja yli piste per peli -tahdissa.

– Se on ollut yksi tämän kauden positiivisimmista jutuista. On hyvä merkki, että on laaja joukkue. Se tekee myös vastustajan peluutuksesta vaikeampaa, kun pystymme useammalla ketjulla tuottamaan tulosta, Aho sanoo.

Keskisestä divisioonasta vain yksi joukkue etenee NHL:n neljän parhaan välierävaiheeseen jonkun toisen divisioonan voittajaa vastaan. Etenkin hallitseva mestari Tampa Bay on Carolinalle pirullisen kova haaste omassa divisioonassa.­

Carolina on opittu viime vuosina tuntemaan etenkin suomalaisesta tuhoakselistaan. Välillä keskenään yliluonnolliselta vaikuttaneen kemian kaukalossa löytäneet Aho ja Teuvo Teräväinen ovat olleet joukkueen parhaat pistemiehet kolme kautta putkeen. Kaksikko on pitänyt usein yhdessä vastustajia pilkkanaan.

Tällä kaudella kaksikko ei kuitenkaan ole tehnyt yhdessä vielä mitään erityistä – yhtä muutaman tehopisteen namutteluottelua lukuun ottamatta.

Syy on ollut se, ettei Teräväinen ole saanut vielä kauttaan oikeastaan edes kunnolla käyntiin.

Helsinkiläistaikurilla on riittänyt epäonnea. Ensin hän sairasti koronaviruksen, ja siitä toipuminen otti aikaa. Sitten tuli aivotärähdys, joka on pitänyt Teräväisen sivussa jo kuukauden päivät.

– Teukka on ihan huippupelaaja ja olen aina tykännyt pelata hänen kanssaan. Alkuun oli vähän outoa, kun hän ei ollutkaan rinnalla, mutta ei siinä auta jäädä tuleen makaamaan. Välillä tulee loukkaantumisia.

– Mutta on tärkeämpää, että Teukka laittaa itsensä nyt kuntoon ja on sitten täydessä iskussa, kun ns. tosipelit alkavat. Uskon, että Teukka pelaa vielä hyvän loppukauden.

Aho (vas.), Andrei Svetshnikov ja Teräväinen tunnettiin viime kaudella Carolinan tehoketjuna. Tänä talvena kolmikon yhteisiä supervoimia ei ole vielä päästy hyödyntämään.­

Carolinan näkymien kannalta on lupaavaa, että huippuotteista huolimatta sillä on vielä hihassa Teräväisen kaltainen ässä. Lisäksi esimerkiksi ykkösvahti Petr Mrazek on ollut telakalla kohta kaksi kuukautta.

– Nyt on vielä Trocheckin, Aho lisää.

– Mutta olemme pystyneet välillä vähän enemmänkin vajaamiehisinä vääntämään voittoja, mikä tuo entisestään itseluottamusta tekemiseen. Systeemi toimii, mikä on ollut hyvä nähdä.