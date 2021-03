Mikko Rantanen paahtaa hirmuvireessä NHL:ssä – ketjukaveri oli erityisen iloinen yhdestä asiasta

Suomalaishyökkääjä kirjautti neljä tehopistettä, kun Avalanche nuiji Wildin.

Mikko Rantaselle aika hyvä ilta tarkoittaa kahta maalia ja kahta maalisyöttöä. Rantanen keräsi neljä tehopistettä, kun Colorado Avalanche kukisti Minnesota Wildin 5–1 ja otti viidennen peräkkäisen voittonsa NHL-jääkiekkoliigassa.

– Tämä oli aika hyvä ilta. Napsautamme kiekkoa, ja sitä meidän täytyy tehdä, liikuttaa kiekkoa ja mennä maalille. Ketjukaverini (Nathan MacKinnon ja Gabriel Landeskog) tietenkin auttoivat paljon. Pelaan kahden loistavan pelurin kanssa, se pitää muistaa ensimmäisenä, Rantanen kommentoi NHL:n nettisivuilla.

Rantasen toinen maali oli ottelun viimeinen. Hän otti kiekon haltuun ilmasta, kiersi Wildin Nico Sturmin ja laittoi kiekon maaliin rystypuolelta.

– Tykkään käyttää rystyäni, maalivahdit eivät aina ole valmiita siihen, Rantanen sanoi Avalanchen Twitter-tilillä.

MacKinnon ja Landeskog kirjauttivat kumpikin maalin ja kaksi syöttöpistettä. Rantanen on kerännyt 28 ottelussa tehopisteet 16+18. Rantanen on tehnyt neljässä viime pelissä neljä maalia ja syöttänyt viisi.

– Hän on ollut erityinen pitkän aikaa. Mikko on ällistyttävä pelaaja. Hän on ollut sitä jo pitkän aikaa, ja olen iloinen, että ihmiset alkavat vihdoinkin katsoa häntä, MacKinnon kehui Rantasta.

Joonas Donskoi teki Coloradon 4–1-maalin läpiajosta. Osuma oli Donskoin kauden kahdeksas.

Colorado laukoi kohti maalia 55 kertaa, mikä jää vain kaksi maaliskuussa 1996 aikakirjoihin viedystä seuraennätyksestä. Minnesotan maalivahti Cam Talbot torjui 50 laukausta.

– Tämän pelin voi huuhtoa menemään ja jatkaa matkaa. Nyt tarvitaan lyhytkestoista muistia, Talbot sanaili.

Avalanche kertoi, että Coloradon terveysviranomaiset ovat antaneet luvan ottaa joukkueen kotipeleihin 4 050 katsojaa 2. huhtikuuta alkaen.