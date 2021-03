Sensaatiomaalivahdit Kaapo Kähkönen ja Kevin Lankinen loistavat NHL:ssä

Suomalaismaalivahtien seuraava sukupolvi valloittaa vihdoinkin ykköstorjujien paikkoja.

Vielä kaksi vuotta sitten vain kaksi 1990-luvulla syntynyttä suomalaismaalivahtia sai säännöllisesti peliaikaa jääkiekon NHL:ssä.

Tällä kaudella Nashvillen Juuse Saros ja Columbuksen Joonas Korpisalo ovat saaneet seuraansa Minnesotan Kaapo Kähkösen, Chicagon Kevin Lankisen ja St. Louisin Ville Husson.

Myös Nashvillen Kasimir Kaskisuo ja Columbuksen Veini Vehviläinen ovat päässeet NHL:n makuun.

Etenkin Kähkönen ja Lankinen ovat esiintyneet edukseen. Runkosarjan puoliväliin mennessä molemmat ovat ottaneet ykkösmaalivahdin paikan itselleen, nousseet suomalaistilaston kärkeen ja jättäneet taakseen kestotähdet Nashvillen Pekka Rinteen ja Bostonin Tuukka Raskin.

– Olen tuntenut oloni mahtavaksi, ja tämä on ollut todella hauskaa aikaa. Olen iloinen siitä, miten asiat sujuvat juuri nyt. Tietysti uuden voiton ottaminen edellisen jälkeen on hienoa. Tämä kuulostaa tylsälle haastatteluissa, mutta homma on vain kiinni päivittäisestä työstä. Sillä on väliä, että tekee pienet asiat oikein, Kähkönen kertoi Minnesotan verkkosivuilla.

Lankinen oli Leijonien takuumies keväällä 2019, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden Bratislavassa. Seuraavalla kaudella hän joutui tyytymään AHL-pelipaikkaan.

– Kevin on ahkera ja määrätietoinen kaveri. En oikeastaan ole yllättynyt siitä, miten hyvin hän on pelannut. Hänen suhtautumisensa peliin ei muutu, oli päällä sitten harjoituspaita tai pelipaita, ja se on minusta todella hieno juttu, Chicagon maalivahtien kehitysvalmentaja Peter Aubry kertoi NHL:n verkkosivuilla.

Maalivahdin mukaan viime kesällä oli suuri vaikutus tämän kauden menestykseen. AHL-kausi päättyi jo maaliskuussa, ja suomalainen pääsi olkapääleikkauksensa jälkeen Chicagon mukana loppukesän ”pudotuspelikuplaan”.

– Oli tärkeätä, että toivuin kuplaan mennessä, koska sain viettää 2–3 kuukautta joukkueen mukana. Me hengailimme joka päivä, söimme yhdessä, puhuimme jääkiekosta sekä elämästä ja opimme tuntemaan toisemme. Se teki sopeutumisesta tähän kauteen niin paljon helpompaa, Lankinen avasi NHL:n verkkosivuilla.

Chicago ja Minnesota ovat kiinni pudotuspelipaikoissa.

– On todella hauskaa ja hienoa nähdä, miten kaverit blokkaavat laukauksia, voittavat aloituksia tai tekevät mitä tahansa. Hommat sujuvat juuri nyt todella hyvin, Kähkönen ruoti TSN:lle.

Maalivahti pääsi jo viime kaudella torjumaan viisi ottelua ja on nyt tehnyt läpimurron. Hän on äitynyt yhdeksän ottelun voittoputkeen.

– Kun joukkuekaverisi näkevät sinun hoitavan hommasi, voivat he keskittyä omiinsa, Kähkönen summasi Minnesotan verkkosivuilla.

Tulokaskriteerit täyttävien suomalaiskenttäpelaajien onnistumiset ovat jääneet väläyksiksi, mutta Kähkönen ja Lankinen ovat hyviä ehdokkaita vuoden tulokkaaksi. Ulkomaalaisista vahvin ehdokas on Minnesotan venäläishyökkääjä Kirill Kaprizov.

Lankinen ei lannistu, vaikka parissa viime ottelussa on joutunut kaivamaan kiekon maalistaan odotettua useammin.

– Joskus voi käydä niin, että pelaat hyvän ottelun, mutta vastustaja tekee silti kolme tai neljä maalia, ja kiekot eivät vain pompi eduksesi. Opin joka kerta uutta, ja saan kokemusta. Minulla on hauskaa joka kerta, kun saan mahdollisuuden aloittaa ottelun, Lankinen paalutti tiistaina lehdistötilaisuudessa.