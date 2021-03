Järjesteleekö Jarmo Kekäläinen taas pelaajakauppaa? Yksityiskohta Instagramissa käynnisti villin huhumyllyn

Siirtohuhut Columbuksessa pettäneen Max Domin ympärillä roihahtivat, kun tarkkasilmäiset fanit selasivat sosiaalista mediaa.

NHL-kauden pettymyksiin lukeutuneen Columbuksen viime aikaiset pelaajakaupat eivät ole kantaneet kummoistakaan hedelmää.

Kuten Patrik Laineella myös kauden kynnyksellä Montrealista värvätyllä Max Domilla on ollut Columbuksessa kovin tahmeaa.

Pari vuotta sitten yli 70 pisteen kauden pelannut Domi on esiintynyt Blue Jacketsin riveissä nyt 30 ottelussa, ja kasassa on vaatimattomat tehot 5+6. Välillä 26-vuotias kanadalaishyökkääjä on löytynyt jopa nelosketjusta.

Domin mahdollisella kauppaamisella ennen huhtikuun 12. päivän siirtorajaa on spekuloitu jonkin verran viime aikoina, mutta nyt huhumylly on siirtynyt seuraavalle asteelle, kiitos tarkkasilmäisien fanien.

Aktiivisena Instagram-käyttäjänä hääräävä Domi on poistanut palvelun esittelytekstistään Blue Jacketsin lyhenteen CBJ.

Kyseessähän on sinänsä mitätön pikkuseikka, mutta Domi ei ole ensi kertaa hämmentämässä pakkaa sosiaalisessa mediassa.

Hän nimittäin teki syksyllä täsmälleen saman tempun edellisjoukkueensa Montrealin kanssa. Vain tovi myöhemmin tiedotettiin hänen kauppaamisestaan Columbukseen vaihdossa Josh Andersoniin.

Domin kauppaaminen ei olisi valtaisa yllätys. Hänestä kaavailtiin joukkueeseen keskushyökkääjää, mutta pelipaikka onkin löytynyt lähinnä laidalta.

Domi nautiskelee muhkeaa 5,3 miljoonan dollarin vuosipalkkaa tämän ja ensi kauden ajan, jonka jälkeen hänestä tulee rajoittamaton vapaa agentti.

GM Jarmo Kekäläinen on kertonut kartoittavansa vahvistusta Columbuksen keskikaistalle mahdollisesti pelaajakauppojen kautta.

Columbuksen peli ei ole lähtenyt rullaamaan totutulla tavalla missään vaiheessa kautta, mutta joukkue on silti vielä mukana pudotuspelitaistossa Keskisessä divisioonassa.