Suomalainen NHL-tähti ehti juuri tilittää ketutustaan ja häviämisen tuskaa – sitten rupusakin valmentaja sai potkut

Ralph Krüger ei saanut Buffalo Sabresin kurssia käännettyä.

NHL:n viime vuosien kestonaurunaiheen, Buffalo Sabresin päävalmentaja Ralph Krüger on saanut potkut. Sabres kertoi uutisen iltapäivällä Suomen aikaa.

Vasta aamulla Ilta-Sanomat julkaisi Sabresia jo kahdeksatta kautta edustavan suomalaispuolustaja Rasmus Ristolaisen haastattelun, jossa tämä tuskaili seuran pitkään jatkunutta räpellystä. Tänä vuonna pudotuspelit jäävät puhvelipaidoilta haaveeksi jo kymmenennen kerran peräkkäin.

– Onhan tässä tilanteessa tullut oltua aika paljon. Että sinällään olen tottunut tilanteeseen. Silti joka kerta vituttaa yhtä paljon, kun häviää, Ristolainen avautui.

– Jos liikaa miettii, miten päin helvettiä menee ja miten monta häviötä on putkeen, niin ei se auta ketään.

Ristolainen on pelannut Sabresissa syksystä 2013 alkaen 514 NHL-ottelua – muttei yhtään pudotuspeliä. Taaperrus on jatkunut samanlaisena, vaikka joukkueen jokaikinen muu pelaaja on vaihtunut.

Tällä kaudella tahdin piti – taas kerran – muuttua, kun Sabres teki kovia hankintoja. Silti joukkue on ollut jopa surkeampi kuin aiemmin.

Miten tämä on mahdollista?

– Sehän se kysymys on. Jos tietäisin, jotakin olisi varmasti tehty. Ei varmaan ole mitään yksittäistä syytä. Ei onneksi ole minun hommani miettiä ja tehdä niitä päätöksiä. Mä pelaan, menen kentälle ja annan kaikkeni. That’s it, Ristolainen sanoo.

Rasmus Ristolainen on saanut tarpeekseen. Kuvassa Ristolaisen sisua saa maistaa Pittsburgh Penguinsin venäläistähti Jevgeni Malkin.­

Saksan entinen maajoukkuepelaaja Krüger, 61, valmensi Sabresia toista kauttaan. Aiemmin Krüger oli valmentanut NHL:ssä Edmonton Oilersia ja toiminut muun muassa Euroopan joukkueen päävalmentajana World Cupissa syksyllä 2016. Sveitsin maajoukkueen päävalmentajana Krüger toimi peräti 13 vuotta eli 1997–2010.

Vuosina 2014–2019 Krüger toimi jalkapallon Englannin Valioliigan seuran Southamptonin puheenjohtajana.