Kaapo Kähkösen uskomaton voittokulku jatkuu NHL:ssä, taas nollapeli! Kaikkien aikojen ennätykset lähestyvät

Kähkösen 9 ottelun voittoputki sivuaa jo modernin ajan tulokasennätystä.

Minnesotan suomalaisvahti Kaapo Kähkönen torjui varhain keskiviikkoaamuna jo yhdeksännen peräkkäisen voittonsa, kun Wild kaatoi kotijäällään Arizonan 3–0.

Nollapeli oli Kähkösen NHL-uran toinen. Molemmat niistä ovat tulleet kolmen edellisottelun sisään.

Tällä kertaa Kähkösen nollapeliin vaadittiin 31 torjuntaa. Kähkösen johdolla Minnesota selvitti ottelussa niin viiden minuutin kuin kolmella viittä vastaan pelatun alivoimankin.

Kähkösen torjunnoista peräti 17 tuli päätöserässä. Vielä ennen kolmatta erää Wild johti ottelua vain 1–0, mutta otti lopulta selvänumeroisen voiton Kähkösen torjuntojen ja Mats Zuccarellon sekä kapteeni Jared Spurgeonin osumien siivittämänä.

Kähkönen valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi.

Viime aikojen loisto-otteista huolimatta Kähkönen joutui seuraamaan Minnesotan kaksi edellistä ottelua vaihtopenkiltä kokeneemman virkaveljen Cam Talbotin kantaessa torjuntavastuuta. Kun suomalaisvahti taas päästettiin irti, hän jatkoi siitä, mihin viime viikolla jäi.

Yhdeksän ottelun mittainen voittoputki sivuaa jo modernin ajan (vuoden 1983 jälkeen) pisintä tulokasvahdin voittoputkea (Jordan Binnington 2019).

Kyseessä on vasta 11:s kerta NHL:n yli satavuotisessa historiassa, kun tulokasmaalivahti onnistuu torjumaan yhdeksän voittoa putkeen.

Kymmenen voiton putki on nähty neljästi. Edellisestä on aikaa jo 47 vuotta. Kaikkien aikojen tulokasennätys on Ross Brooksin kaudella 1973–74 torjumat 12 voittoa.

Muutkin kuin tulokasvahdit huomioiden NHL:n maalivahtien voittoputkiennätys on 14 (Tiny Thompson 1930 ja Tom Barrasso 1993).

Kähköstä pidempään voittoputkeen suomalaisista maalivahdeista on NHL:n historiassa yltänyt vain Pekka Rinne, joka on torjunut urallaan kahdesti 11 voittoa peräjälkeen.

Minnesotan seuraennätystä pitää vielä toistaiseksi nimissään Devan Dubnyk kymmenen voiton putkellaan, jota Kähkönen voi sivuta seuraavassa ottelussaan.

Kähkösen kuluvan kauden torjuntaprosentti 92,7 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,05 ovat NHL:n maalivahtitilastojen eliittiä.

Kähkönen on pelannut tällä kaudella 16 ottelua, joista voittoja on 12.

Yhdeksän viime pelin voittoputken ajalta tilastot ovat hurjat: 94,7 ja 1,44.

Joukkueena Minnesota porskuttaa nyt viiden ottelun voittoputkessa. Se on tukevasti kiinni pudotuspelipaikassa Läntisen divisioonan kakkospaikalla heti Vegasin vanavedessä.

Seuraavaksi joukkue matkaa Denveriin, jossa se kohtaa tällä viikolla kahdesti huippujoukkue Coloradon.