Rasmus Ristolainen ruoti joukkueensa tilannetta – osa faneista raivostui kommenteista silmittömästi: ”Lähettäkää takaisin Suomeen”

Rasmus Ristolaisen kommentit aiheuttivat ankaran kritiikkivyöryn.

Rasmus Ristolaisen edustama Buffalo Sabres kyntää syvällä, taas. Suomalainen on summannut 8 (3+5) pistettä 20 ottelussa.­

Buffalo Sabres vankisti asemiaan NHL:n Itäisen divisioonan jumbosijalla, kun se hävisi tiistain vastaisena yönä Washington Capitalsille 0–6. Tappio oli joukkueelle jo 11:s peräkkäinen.

Buffalon taaperruksessa ei ole mitään uutta. Tämä kausi on kymmenes peräkkäinen, jolloin joukkue ei etene NHL:n pudotuspeleihin.

Joukkueen tähtipuolustaja Rasmus Ristolainen kommentoi joukkueen lohdutonta tilannetta maanantaina, ennen Washingtonille koettua rökäletappiota The Athleticin toimittajan John Voglin haastattelussa.

Buffaloa koko NHL-uransa, 513 ottelun ajan, edustanut suomalainen kertoi näkemyksensä joukkueensa tilanteesta.

– Tämä on kahdeksas vuoteni täällä, ja meno on ollut melkein samanlaista joka kausi, joten minulla on ainakin paksu nahka. Tiedän, miten asia pitää käsitellä. Täytyy uskoa itseensä ja tehdä kovasti töitä. Muutaman tappion jälkeen ei voi menettää hermojaan, Ristolainen kommentoi Voglin twiitin mukaan.

Ristolainen vakuutti, että yksi voitto vapauttaisi joukkueen tunnelmaa, ja voisi toimia herätyksenä rajusti alisuorittaneelle joukkueelle.

Suomalaisjärkäleen tyyni suhtautuminen ”muutaman ottelun” tappioputkeen aiheutti valtavan porun Sabresin kannattajien keskuudessa.

Voglin twiitin kommenttiketju täyttyi nopeasti kymmenistä murskaavista arvioista.

– Ihmettelen, miten hän määrittää ”muutaman”. Meno on ollut samanalaista koko hänen uransa täällä, ilmoitti Jon Sandino -niminen henkilö.

– Jos muutama tarkoittaa kymmentä, lähettäkää hänet takaisin Suomeen.

– Tämä tiivistää tämän koko tilanteen – rakentakaa patsas Ristolaisesta ja pankaa tämän kommentti siihen rakennelmaan, eräs kannattaja tylytti.

Ristolaista toki myös kiiteltiin rehellisestä ulostulosta. Jotkut muistuttivat, että suomalaispuolustaja on yksi harvoista Buffalon pelaajista, jotka antavat kaikkensa kaukalossa illasta toiseen.

– Lukekaa koko sitaatti. Teidän pitäisi ihailla häntä loputtomasta uskostaan. Hän yrittää aina kovaa eikä anna ikinä periksi, yksi fani puolusti.

Buffalo pääsee yrittämään tappioputken katkaisemista jo ensi yönä Itäisen divisioonan toista floppijoukkuetta New Jersey Devilsiä vastaan.

Devils on voittanut yhden kymmenestä viime pelistään.