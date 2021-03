Aleksander Barkov sai osakseen hurjaa hehkutusta – ”Maailman paras pelaaja”

Florida Panthersin maalivahti Sergei Bobrovski kehui suomalaista vuolaasti.

Aleksander Barkov on Florida Panthersin kapteeni.­

Florida Panthers päihitti tiistain vastaisena yönä Chicago Blackhawksin NHL-kierroksella 6–3.

Aleksander Barkov teki maalin ja syötti Panthersille kaksi osumaa. Keskushyökkääjä venytti Blackhawksin verkkoa alivoimalla. Se oli ottelun voittomaali.

Barkov on tehnyt tällä kaudella 12 maalia. Hän on Panthersin paras viimeistelijä.

Huippuarvostettu keskushyökkääjä sai osakseen voimakasta suitsutusta ottelun jälkeen.

Panthersin maalivahti Sergei Bobrovski esiintyi tolppien välissä kuudennen kerran peräkkäin voittajana. Hän kehui ottelun ykköstähdeksi valittua suomalaista väkevästi ottelun jälkeen.

– Hän on ehdottomasti erityinen pelaaja. Hän on tämän liigan ja maailman paras pelaaja. Hän on johtaja, joka vie meidät voitosta toiseen, Bobrovski hehkutti.

Maalivahti viittasi myös Barkovin jäällä tekemiin pieniin ja tärkeisiin voittaviin asioihin, jotka jäävät hänen mielestään monelta huomaamatta.

Panthers on NHL:n sarjataulukon piikkipaikalla tiistain vastaisen yön kierroksen jälkeen.