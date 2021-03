Vain yksi mies maailmassa saa teroittaa Sebastian Ahon terät – helsinkiläinen Juha-Pekka on NHL:n supertähden luottomies

Juha-Pekka Matilainen teki Sebastian Aholle testiterät. ”Sepe” tykkäsi niistä. Näillä mennään.

Juha-Pekka Matilainen on teroittanut Sebastian Ahon luistimenterät kesästä 2017 lähtien.­

Maailmassa monta on...

Paitsi silloin, kun on kyse NHL-tähti Sebastian Ahon luistimenteristä.

Ne saa teroittaa vain yksi ja ainoa mies koko maailmassa. Auringontarkkaan operaatioon on lupa vain Juha-Pekka Matilaisella.

– Kukaan muu ei ole koskenut teriin sen jälkeen, kun olen alkanut niitä tehdä. En ole ainakaan nähnyt tai kuullut, että asia olisi toisin, Matilainen naurahtaa.

Matilainen, 40, muotoilee, teroittaa ja huoltaa Aho huipputärkeät työvälineet Helsingin Konalassa sijaitsevassa RamonEdgen toimipisteessä.

– Teuvo Teräväinen (Ahon seurakaveri Carolina Hurricanesissa) oli asiakkaani jo ennen Ahoa. Mainitsin ”Teukalle”, että ehkä ”Sepenkin” kannattaisi kokeilla näitä. Tein seuraavana kesänä (2017) testiterät, Matilainen taustoittaa.

Matilainen voi tehdä pelaajalle parit kolmet erilaiset testiterät, joita kokeiltuaan pelaaja saattaa ilmoittaa, millaisia ominaisuuksia niiltä vielä tahtoo. Ahon tapauksessa prosessi eteni suoraviivaisesti.

– Keskustelimme terien muodosta. Sepe tiesi varsin hyvin, minkä muotoisia hän oli aiemmin käyttänyt ja hyvin sen, mitä teriltään halusi. Selvitin lisää hänen entisen seuransa Oulun Kärppien huollolta ja muokkaisin niiden muotoa omien näkemysteni mukaan. Hän tykästyi niihin. Siitä eteenpäin olemme tehneet yhteistyötä.

Aho on Carolina Hurricanesin tähtipelaaja.­

Matilaisen mukaan Aho käytti aiemmin ”vanhaa” 30/60-muotoilua, jossa oli puhdas kuuden sentin muotoilu eli liukupinta terän kärjen ja kannan keskikohdassa. Muotoiluosuus on se osa terästä, joka koskettaa jäähän.

– Sepen käyttämien terien keskellä on ollut sen jälkeen perussäteenä 3,9 metriä ja keskellä ihan puhdasta suoraa neljä senttiä.

Se tarkoittaa, että Ahon terän kuperuus on sama kuin ulkoreuna ympyrässä, jonka säde on 3,9 metriä.

Uudistettu muotoilu on mahdollistanut Aholle aiempaa nopeammat ja terävämmät käännökset NHL-kaukaloissa.

– Jos suoraa olisi kahdeksan senttiä, kääntyminen luistimilla olisi huomattavasti jäykempää. Jos suoraa olisi kaksi senttiä, terä ei olisi niin tasapainoinen kuin neljän sentin suoralla, Matilainen vertaa.

Erilaiset pelaajat käyttävät erilaisia muotoiluja.

– Sepe on halunnut tuollaisen aika tasapainoisen suoraosuuden teriinsä. On myös pelaajia, joiden terissä on ihan puhdas säde ilman suoraosuutta. Ja toisaalta pelaajia, joiden terien säde on tosi jyrkkä.

Aholla on 60 teräparia, joita hän käyttää.­

Matilaisen asiakkaita ovat NHL-pelaajista myös Mikael Granlund, Roope Hintz ja Valtteri Filppula.

– Granlundille on vaihdettu pykälää pienempi perussäde kuin hänellä oli SM-liiga-aikoihin ja NHL:n alkuun verrattuna: hänen teriään on muutettu aiempaa kääntyvimmiksi. Hintz on pelannut täysin samalla muotoilulla sekä NHL:ssä että aiemmin HIFK:ssa.

– En tee muotoiluja itselleni, vaan ne lähtevät aina pelaajan halusta. Kuinka kiikkeriä ja nopeita käännöksiä ja kuinka pitkää liukua pelaaja tarvitsee? Miten nopeasti hän haluaa terien kääntyvän verrattuna siihen, että ne ovat tasapainoiset ja liukuvat?

Aholla ja Teräväisellä on ”kierrossa” noin 60 teräparia, jotka he ottavat Suomesta mukaansa ennen kuin suuntaavat kesän lopussa rapakon taakse. He postittavat teränsä huoltoon Konalaan normaalin NHL-kauden aikana 1–2 kertaa.

– Teukka on sanonut, että on vetänyt kaksi peliä samoilla terillä, joilla hän lähti vielä kolmanteenkin. Olisi voinut pelata senkin loppuun asti niillä, mutta teriin tuli kesken pelin joku kolhu, Matilainen kertoo.

Teuvo Teräväinen (vas.) ja Matilainen ovat tehneet pitkään yhteistyötä.­

Jotkut NHL-seurat ovat hyvin tarkkoja siitä, että vain heidän huoltajansa teroittavat heidän pelaajiensa luistimenterät.

Eräältä suomalaiselta ex-huippupuolustajalta kiellettiin terien lähettäminen Suomeen huollettaviksi, koska se sai seuran huollon näyttämään ympäristönsä silmissä huonolta ja epäluotettavalta.

– Olen törmännyt rapakon takana sellaisiin persooniin, jotka ovat jopa ihan soittaneet tai laittaneet viestin ja ilmoittaneet, me hoidamme teroitukset täällä pelaajille. Kerro pelaajan speksit, Matilainen kertoo.

– He ovat sitten tilanneet lisää teriä ja hoitaneet huollot siellä. Mutta kun olen pelaajien kanssa keskustellut, ne teroitukset eivät ole osuneet ihan maaliin. On myös tapauksia, että huoltaja on vaihtanut muotoilua kertomatta siitä pelaajalle, kun hänestä vain tuntui siltä.

Matilainen arvelee, että kaikki NHL-tähtien kanssa työskentelevät huoltajat eivät pysty ottamaan vastaan ”tällaisen yhden suomalaishuoltajan” ehdotuksia aiempaa paremmista vaihtoehdoista.

– Joidenkin kanssa ei pysty keskustelemaan ollenkaan. Ainakin itse tiedän, että en osaa vielä kaikkea ja kuuntelen mielelläni, mitä muilla on sanottavaa. On kiva, että jotkut kuuntelevat ja jakavat myös omaa tietoaan. Jos siitä on oppia ja hyötyä, otan sen käyttöön tai sitten teen asian omalla tavallani.

Matilaisen käsien kautta lähtee luistimenteriä noin kymmeneen jääkiekkosarjaan Suomen ulkopuolella.­

Matilaisella on iso vastuu maagisen kolmen kirjaimen yhdistelmän NHL:n huippupelaajien luistimenteroittajana. Syy ei saa löytyä ainakaan teristä, jos peli ei kulje.

– Miljoonapalkkaa nauttivilla pelaajilla ei ole varaa vetää yhtään vaihtoa vihkoon. Joka ikinen terä lähtee heille ja kaikille muillekin asiakkailleni tiukan seulan läpi. Stressiä en asiasta kuitenkaan ota. Jos jotain hommaa alkaa tehdä, on parempi tehdä se kerralla kunnolla.

Supertähdet voivat olla myös hankalia asiakkaita.

– Eiköhän kaikkiin ihmisiin supertähdistä lähtien mahdu persoonia, jotka tulevat toisten ihmisten kanssa toimeen hyvin ja vähän huonommin. Onneksi olen saanut tehdä töitä sellaisten kanssa, jotka tulevat toimeen kanssani. Huipulla pelaavat kundit ovat fiksua porukkaa.

– On aika iso kunnianosoitus, että saan tehdä duunia isoille staroille. Olen lähtenyt liikkeelle junnuhuoltajasta, laittanut oman firman pystyyn, alkanut tehdä RamonEdgen terähuoltoja ja edennyt vaiheeseen, jossa teen teroituksia usealle NHL-pelaajalle. Kyllähän se hiljaiseksi vetää.

Entä maalivahdit, joilla on yleismaine erikoisina persoonina? Matilainen virnistää hieman, kun veräjänvartijat tulevat puheeksi.

– Yhden maalivahdin terien hoitamiseen menee sama aika kuin kymmenen kenttäpelaajan. Seurojen huolto sopii maalivahdeille erittäin hyvin.