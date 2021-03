Pekka Rinne, 38, otti ytimekkäästi kantaa tulevaisuuteensa NHL:ssä – sopimuksessa kiinnostava siirtopykälä

Nashvillen maalivahti Pekka Rinne ei koskaan ole voittanut Stanley Cupia.

NHL-maalivahti Pekka Rinne, 38, otti kantaa tulevaisuuteensa Pohjois-Amerikan kaukaloissa. Laatusivusto The Athletic yritti hämmennellä Rinteen ympärille siirtohuhuja: Rinne ei koskaan ole voittanut Stanley Cupia, mutta ehkä hän voisi saavuttaa himoitun pokaalin siirtymällä huippujoukkueeseen. Niin puolustaja Ray Bourque teki vuonna 2001 Coloradossa.

Koko NHL-uransa Nashville Predatorsia edustanut kempeleläinen ampui idean alas.

– Uskon joukkueeseemme. Haluan lopettaa urani Predators-pelaajana, Rinne paalutti.

– Totta kai haluan menestyä. Olen ollut onnekas, että olemme pärjänneet aika hyvin valtaosan urastani. Suurimmaksi osin emme koskaan ole ollut myyvänä osapuolena siirtorajalla. En halua tietenkään käydä läpi sellaista. Tässä joukkueessa haluan lopettaa urani.

Rinteen sopimus Nashvillen kanssa umpeutuu kesällä ja hän on aiemmin sanonut The Athleticille, että ura saattaa päättyä tähän kauteen. The Athleticin mukaan hänen sopimuksessaan on pykälä, joka antoi Rinteelle ennen kautta mahdollisuuden nimetä 10 joukkuetta, joihin hän haluaisi siirtyä, jos hänet kaupattaisiin. Joukkueet eivät ole tiedossa.

Rinteen mukaan hän ei ole keskustellut tulevaisuudestaan Nashvillen seurajohdon kanssa. Sportsnetin mukaan Rinne kuuluu Nashvillessa ”koskemattomiin” pelaajiin, joita ei kaupata.

NHL:n siirtotakaraja umpeutuu 12. huhtikuuta.

Rinne on NHL-historian neljänneksi eniten pudotuspelejä pelannut maalivahti, jolla ei ole Stanley Cupia. Playoff-pelejä on kertynyt 89. Tänä vuonna niitä tuskin tulee lisää. Predators on Keskisen divisioonan toiseksi viimeisenä kauden puolivälissä.

Rinne aloitti NHL-uransa vuonna 2005. Hän on pelannut 678 runkosarjaottelua. Suomalainen palkittiin kauden parhaana maalivahtina vuonna 2018.