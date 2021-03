Kuvat: Aleksandr Barkovin pelikaveri yllätettiin merkkipaalun kunniaksi täysin – sai lahjaksi komean ajopelin

Keith Yandle on pelannut tuhat NHL-ottelua.

Keith Yandle on NHL:n teräsmies.­

NHL-seura Florida Panthers palkitsi konkaripuolustajansa Keith Yandlen tyylikkäällä kulkuneuvolla sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun joukkue palasi vierasreissulta kotikaukaloon. Yandle, 34, pelasi NHL-uransa 1000. ottelun viikko sitten.

Panthers antoi Yandlelle merkkipaalun kunniaksi nelipaikkaisen golfkärryn. Kärryn kylkeen oli teipattu Panthersin, Phoenix Coyotesin (nyk. Arizona) ja New York Rangersin logot. Niissä kolmessa seurassa Yandle on viettänyt vuonna 2006 alkaneen NHL-uransa.

Lisäksi Yandlea muistettiin hopeisella mailalla ja tribuuttivideolla. Panthersin pelaajilla oli lämmittelyn aikana paidat, joiden selässä luki ”Yandle 1000”

– Viikko on vetänyt nöyräksi. En odottanut mitään. Hopeista mailaa osaa odottaa, se on upea juttu, mutta kun näin golfkärryn... Aina kun kärryn näkee, muistaa kuinka paljon kundeissa on rakkautta, Yandle kiitteli lehdistötilaisuudessa juhlapelinsä jälkeen.

Nyt Yandlella on kasassa jo 1003 peliä. Niistä peräti 893 kappaletta ”Teräsmies” Yandle on pelannut peräkkäin ilman, että yksikään olisi jäänyt väliin esimerkiksi loukkaantumisen takia. Viimeksi Yandle on huilannut 22. maaliskuuta vuonna 2009. Kaudella 2014–15 Yandle pelasi 84 runkosarjan ottelua, koska hänet kaupattiin kesken kauden.

Käynnissä oleva putki on NHL-historian kolmanneksi pisin. Doug Jarvis pelasi 964 peräkkäistä matsia vuosina 1975–87.

1003 pelissään Yandle on kerännyt tehopisteet 102+488.

Suomalaistähti Aleksander Barkovin kipparoima Panthers pelaa erinomaista kautta. Joukkue on Keskisen divisioonan kolmantena ja vahvasti matkalla pudotuspeleihin, kun kausi on puolivälissään.

Panthers ja Yandle pelaavat jälleen ensi yönä Suomen aikaa Chicagoa vastaan.