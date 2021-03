Todellinen suomalaisyllättäjä paahtaa neljän ottelun maaliputkessa NHL:ssä – nimikin oli kirjoitettu väärin pelipaitaan

Janne Kuokkasella on nyt jyvä kohdallaan.

Viime aikojen eittämättä yllättävin suomalaisnimi NHL:ssä on ollut New Jersey Devilsin Janne Kuokkanen.

Sunnuntain kierroksella Kuokkanen, 22, teki maalin jo neljännessä peräkkäisessä ottelussa.

Oululaishyökkääjä tuikkasi Devilsin 1–1-tasoituksen ylivoimalla New York Islandersia vastaan pelatun kamppailun avauserässä.

Itäisen divisioonassa toiseksi viimeisenä oleva Devils taipui lopulta kärkijoukkueelle voittomaalikilpailun jälkeen 2–3.

Devils ehti juhlia jo hetken voittoa jatkoajalla P.K Subbanin maalin jälkeen, mutta se hylättiin lopulta tilannetta edeltäneen hiuksenhienon paitsion takia.

Kolmosketjun vikkeläjalkainen laituri Kuokkanen sai jääaikaa reilut 12 minuuttia.

Kovasta maalivireestään huolimatta Kuokkanen on NHL:ssä vielä sen verran uusi tuttavuus, että hänen nimensäkin tuotti ongelmia pelipaidan painattajalle.

Hänen selkäänsä nimittäin koristi teksti Koukkanen.

Kuokkanen pääsi pelaamaan muutamia hajaotteluita NHL:ssä jo kolmella edellisellä kaudella, mutta nyt pelejä on kertynyt ensi kertaa tasaisesti.

Tulostakin on tullut: 20 ottelun jälkeen Kuokkasella on kasassa tehot 5+6=11, joilla hän on kauden 10. tehokkain suomalainen NHL:ssä. Devilsin sisäisessä maalipörssissä Kuokkanen on kivunnut jo neljänneksi.

Kuokkasesta tuli vasta seurahistorian kuudes neljän ottelun maaliputkeen yltänyt tulokas. Devilsin paidassa kukaan tulokas ei ole yltänyt neljää pidempään, mutta joukkueen edeltäjien Kansas City Scoutsin ja Colorado Rockiesin riveissä yllettiin aikoinaan parhaimmillaan kuuteen.

Kuokkanen pääsee yrittämään maaliputkensa venytystä seuraavaksi tiistain kierroksella divisioonajumbo Buffaloa vastaan.

Dallas tasasi puntit

Keskisen divisioonan häntäpään joukkueet Columbus ja Dallas tasasivat viikonlopun tuplaotteluidensa pisteet 3–3.

Lauantaina Columbus otti jatkoaikavoiton, nyt oli Dallasin vuoro olla parempi voittolaukauskilpailun jälkeen 2–1.

Joe Pavelski vei Joel Kivirannan esityöstä vierasjoukkue Dallasin johtoon heti avauserässä. Zach Werenski nosti Columbuksen tasoihin kolmannen alussa.

Columbuksen maalilla 34 kertaa torjunut Joonas Korpisalo pelasi loisto-ottelun. Pariinkin huippupelastukseen venynyt suomalainen valittiin kamppailun kakkostähdeksi.

Patrik Laine huhki Columbuksen hyökkäyksen ykkösnimenä peräti 21.40 minuuttia, mutta tehopisteet jäivät taas puuttumaan. Laine pääsi yrittämään maalia myös voittomaalikilpailussa, mutta sekään ei tuottanut tulosta.

Laineella on menossa kovin vaikea jaksa uudessa joukkueessaan, sillä hän on päässyt pisteille vain yhdessä edellisistä kymmenestä ottelusta.

Suomalaispörssi

Aleksander Barkov, Florida 11+20=31 (27 ott.) Mikko Rantanen, Colorado 13+15=28 (26) Sebastian Aho, Carolina 10+15=25 (27) Kasperi Kapanen, Pittsburgh 7+11=18 (24) Patrik Laine, Columbus 9+6=15 (21) Roope Hintz, Dallas 7+8=15 (17) Joonas Donskoi, Colorado 7+7=14 (26) Jesperi Kotkaniemi, Montreal 3+11=14 (27) Miro Heiskanen, Dallas 2+11=13 (24) Janne Kuokkanen, New Jersey 5+6=11 (20)