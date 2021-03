Jyväskylässä majaansa pitävän RamonEdgen luistimenterät ovat NHL-tähtien suosiossa. Terät käyvät NHL-kauden aikana Suomessa huollettavana.

Elettiin 2000-luvun alkua, kun imatralainen Paavo Rämö ilmoitti järkytyksensä SaiPan maalivahdille Jarmo Myllykselle.

Eihän metallia voi tuolla tavalla käsitellä!

Rämö, kolmannen polven konepajayrittäjä ja SaiPan sponsori, oli paikalla SM-liigajoukkueen huoltokopissa ja näki, miten liigakiekkoilijoiden luistimia teroitettiin. Kipinöitä lenteli metritolkulla, mikä järkytti ammattimiehen.

Hän ymmärsi, että kipinät sinkoilivat kovavoimaisen käsittelyn takia. Silloin terämateriaalin ominaisuudet muuttuvat ja muotoilu katoaa nopeasti, sen pinta menee karkeammaksi ja liukuominaisuudet heikkenevät.

Rämö innostui perehtymään luistintenteriin ja niiden teroitusprosessiin. Konepajayrityksen myötä Rämöllä oli taustalla perustietämys, ja perfektionistina hän halusi nähdä, miten paljon paremmaksi hän pystyisi panemaan.

Tätä tarinaa kertoo Pasi Pulkkinen, Jyväskylässä majaansa pitävän RamonEdgen toimitusjohtaja ja ainoa varsinainen työntekijä. Se on yritys, jonka Paavo Rämö perusti 2009 yhdessä Pulkkisen ja kahden muun osakkaan kanssa.

Nykyään piskuisen suomalaisyrityksen luistimenterillä pelaavat niin Patrik Laine, Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen kuin monet ulkomaisetkin NHL:n supertähdet.

Mistä oikein on kysymys?

RamonEdgen terät leikataan ja hiotaan Jyväskylässä. Ne ovat mitoiltaan, koostumukseltaan, sitkeydeltään ja kovuudeltaan erilaisia kuin tavanomaiset terät.

Yritys on kehittänyt niihin myös omat profilointinsa eli muotoilut, joissa teristä tehdään mahdollisimman hyvin yksilön tarpeisiin sopivat.

– Jos pelaaja haluaa kääntyvyyttä tai liukua, toiseen panostamalla menettää toista. Meidän yleisin profiilimme on niin sanottu kaksoissädeprofiili, joka on kompromissi näistä. Sillä pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvät ominaisuudet molemmissa, Pulkkinen kertoo.

– Hyvin aggressiivinen muotoilu auttaa käännöksissä, mutta sen huono puoli on se, että sen kanssa energiaa kuluu enemmän. Samoin käy, jos teroitus on liian terävä.

– Tyypillisesti kun pelaaja lähtee NHL:ään, kuten vaikkapa Patrik Laine, säteitä on jouduttu pienentämään, jotta kääntyvyys paranee pienemmässä kaukalossa.

Laineen ensimmäinen yhteys RamonEdgeen syntyi 16-vuotiaana, kun Pulkkinen sai yhteydenoton suurlupauksen äidiltä. Tallipelaajasopimus solmittiin myöhemmin.

Laine ja muut RamonEdgen niin sanotut tallipelaajat saavat kaudeksi kymmenittäin teräpareja. NHL-kiekkoilijat lähettävät teriään kauden aikana Suomeen huollettaviksi.

– Toki esimerkiksi Laineen kohdalla huoltaja soitti Winnipegistä ja kysyi, miten terien kanssa toimitaan. Hän pystyi teroittamaan niitä muttei tekemään profiilia.

Pasi Pulkkinen pajallaan Jyväskylässä.­

Muiden muassa Mikael Granlund, Nikolaj Ehlers ja Sami Vatanen lukeutuvat myös RamonEdgen tallipelaajiin. Tallisopimuksia on voimassa parisenkymmentä, ja nämä pelaajat maksavat teristään tietyn kausimaksun.

Asiakkainaan RamonEdgellä on myös muita NHL:n eturivin tähtipelaajia muun muassa Venäjältä ja Ruotsista.

Takana on jo liki kahden vuosikymmenen työ.

Pulkkinen kertoo, että Rämö teki työtä ensin harrastuksena SaiPan pelaajille.

– Minä kytkeydyn tähän sattumalta. Olin Valmetin alihankkijoiden joukkueessa, joka kävi Hartwall-areenassa pelailemassa.

– Paavo oli siellä huoltajana, ja nykyisen yhtiökumppanini Tommi Heikkilän kanssa kysyimme häneltä, mikset pistä firma pystyyn, kun kukaan ei tiedä tästä niin paljoa kuin sinä.

Rämöllä oli jo yksi firma pyöritettävänään. Idea jäi kuitenkin muhimaan, ja vähän myöhemmin Pulkkiseen ja Heikkilään oltiin yhteydessä: kiinnostaisiko heitä ottaa homma vastuulleen?

Kyllä kiinnosti.

Hiljalleen RamonEdge alkoi luoda strategiaansa. Kasvu on tapahtunut omien teränhuoltopisteiden kautta.

– Olemme kehittäneet omat terämme ja tavan, joten niiden kanssa menetellään. Olemme standardoineet laitekannan ja sen, miten asiat tehdään ja miten laatua mitataan.

Pasi Pulkkinen työn touhussa.­

Yritys on rekisteröity Jyväskylään. RamonEdgen sertifioimat teränhuoltopisteet ovat itsenäisiä toimijoita, jotka ovat saaneet koulutuksen jyväskyläläisyhtiöltä.

Suomessa tällaiset pisteet on on Lappeenrannassa, Kuopiossa, Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. Venäjällä niitä on tällä hetkellä viisi. Tarkoitus on laajentaa toimintaa Venäjällä, mutta koronapandemia on hieman hidastanut asiaa. Teränhuoltopisteitä on myös Saksassa, Sveitsissä, Tshekissä, Hollannissa ja Norjassa.

Terien käyttäjät eivät rajoitu huippupelaajiin, vaan heitä on yhteensä tuhansia pikkunassikoista vanhempaan väkeen. Teriä lähtee vuodessa maailmalle viitisentuhatta. Profiloitu ja teroitettu teräpari maksaa 100 euroa. Jos ostaa isomman määrän kerralla, hinta on hieman huokeampi.

– Meiltä lähtee suunnilleen puolet suoraan ulkomaille. Teränhuoltopisteiden kautta lähtee vielä prosentuaalisesti niin paljon ulkomaille, että vienti on varmasti kokonaisuudessaan reippaasti yli puolet liikevaihdostamme, Pulkkinen arvioi.

Markkinointi on tapahtunut pitkälti puskaradion kautta.

– Ei meillä ole ikinä ollut oikein mitään varsinaista myyntiä. Tämä on mennyt suusta suuhun.

Mikael Granlund pelaa RamonEdgen terillä.­

Ammattikiekkoilijoiden tavoittamisessa oli alkuaikoina pieniä esteitä.

– Huoltajat saattoivat aluksi nähdä meidät uhkana, vaikka Paavon alkuperäinen idea oli vain kertoa, miten asiat voisi tehdä paremmin.

Pulkkinen ei koe myyvänsä niinkään luistimenterää vaan parempaa suorituskykyä ja itseluottamusta. Hän uskoo, että jokainen terät hommaava pelaaja huomaa, että jos niitä teroittaa muualla, luistimet eivät enää tunnu niin hyvältä.

– Ehkä hienoin homma on se, ettei tämä ole koskaan tuntunut työltä. Aamuisin on aina kiva tulla pajalle. Ei tämä toki mitään glamouria ole, vaikka asiakkaat ovatkin kuuluisia ja rikkaita, Pulkkinen summaa.