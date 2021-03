Kommentti: Katsokaa Aleksander Barkovia! Nyt voidaan puhua jo NHL-pystistä, jota yksikään suomalainen ei ole voittanut

Aleksander Barkovia ei voi ohittaa, kun puhutaan NHL:n tämän hetken arvokkaimmasta pelaajasta, kirjoittaa Ville Touru.

Aleksander Barkov on hurjassa lyönnissä.­

Florida Panthersin lento ei osoita hyytymisen merkkejä NHL:n runkosarjan puolimatkan krouvissa.

Ei myöskään joukkueen timantin Aleksander Barkovin – päinvastoin.

Barkov pelaa tällä hetkellä jäätävällä tasolla, josta sunnuntaiaamun ottelu Chicagoa vastaan oli taas yksi huima esimerkki.

Barkov teki 4–2-voittoon päättyneessä ottelussa tehot 2+1. Hän oli ottelun ylivertainen peliaikakuningas 25.08 minuutillaan, josta alivoimaa oli yli viisi minuuttia. Tehotilasto oli +3, laukauksia maalia kohti viisi. 25 aloituksestaan Barkov voitti 19.

Ja tämä oli Barkoville melkeinpä perusehtoo. Niin hyvä hän on.

Barkovin loisto ei ole NHL:ssä mikään uusi asia, mutta tällä kaudella tamperelainen on lyönyt vielä seuraavaa vaihdetta silmään.

Vuosikaudet armottomalla kuormituksella usein erilaisten vaivojenkin kanssa pelannut Barkov sai poikkeuksellisen pitkän harjoituskauden aikana ajettua rauhassa koneet alas ja viilattua niitä entisestään. Jälki kaukalossa on ollut sen mukaista.

Kauden pistepörssissä Barkov nousi jakamaan jo kahdeksatta sijaa. 27 ottelun saldo on 11+20=31.

Komea pistesarake ei kuitenkaan kerro vielä puoliakaan Barkovin tämän hetken suoritustasosta. Peliesitykset huomioiden pisteitä voisi nimittäin olla jo paljon enemmänkin.

Huima yksityiskohta on esimerkiksi se, että Barkovin kauden 20 syötöstä peräti 16 on ollut ykkössyöttöjä.

Kokonaisvaltaisuudeltaan Barkov on yksi tämän hetken absoluuttisesti parhaista NHL-pelaajista.

Barkov ei välttämättä ole aina tempuiltaan näyttävin tai säihkyvin pelaaja, mutta henkilökohtaisilla ratkaisuillaan hän on todennäköisesti juuri tällä hetkellä koko NHL:n voittavin pelaaja. Mikään ei jää sattuman varaan missään päin kaukaloa.

Barkov on kaukalossa todellinen peto, joka ei anna vastustajalle hetkeäkään rauhaa.­

Barkovin ollessa jäällä maalipaikat on tasakentällisin pelatessa rustattu Floridan eduksi 214–129. Maaliodottamien suhdetta kuvaavassa tilastossa (xGF%) Barkovin kauden lukema 65,73 on koko NHL:n paras.

Tilasto vain alleviivaa sitä tosiasiaa, jonka jokainen Floridan pelejä katsonut on nähnyt: kun Barkov astuu jäälle, hän kääntää ratkaisuillaan lähes poikkeuksetta pelin hallinnan Floridalle.

Lukemien arvo nousee entisestään, kun ottaa huomioon, millaisten kaverien kanssa Barkov on niihin yltänyt. Supertähtien sijaan hänen ketjukavereinaan ovat tällä kaudella pelanneet lähinnä Tampa Bayn nelosketjusta värvätty Carter Verhaeghe, reissumies Anthony Duclair ja työmyyrä Frank Vatrano, jota ei koskaan edes varattu NHL:ään.

Barkov on pirullisen hyvä kiekonriistäjä.­

Barkov on tällä hetkellä kiistatta suurin suosikki voittamaan kauden päätteeksi parhaalle puolustavalle hyökkääjälle jaettavan Selke Trophyn, jonka suomalaisista on historian saatossa pokannut vain Jere Lehtinen.

Mutta nähdyn perusteella Barkov voidaan täysin perustellusti nostaa keskusteluun vielä pykälän ylemmäs, sarjan arvokkaimman pelaajan Hart Trophyyn. Sitä pystiä suomalaispelaaja ei ole kuuna päivänä voittanut.

Runkosarja on vasta puolivälissä, mutta kaikki viittaa nyt siihen, että Barkovilla on täysin realistiset mahdollisuudet taistella tästä kiekkomaailman kovimmasta henkilökohtaisesta palkinnosta vähintään finalistikolmikon joukossa.

Pudotuspeleihin pääsy on elinehto arvostetuimmille NHL-palkinnoille.

Barkov ja Florida ovat jääneet vuosi toisensa perään tosipelien ulkopuolelle, mutta nyt tilanne on toinen. Jo puolivälissä kautta voidaan julistaa, että ilman jättiluokan ihmettä Florida pelaa tänä keväänä pudotuspeleissä.

Joukkueen pelaaminen on ollut Barkovin johdolla niin hyvällä mallilla, että yhtäkkistä romahdusta on turha odottaa.

Härkämäinen taitosentteri on vastustajien painajainen.­

Hart Trophy vaatii poikkeuksellisen kovia tehopistelukemia, mutta niitä Barkovilla on kykyä toimittaa vielä nähtyäkin kovempaan tahtiin. Useimmiten Barkovin tahti onkin vain kiihtynyt loppukautta kohden.

Esimerkiksi Barkovin laukaisuprosentti (11,6) on vielä yksi pistepörssin kärkipään heikoimmista. Hän on nostanut tällä kaudella tuntuvasti laukaisumääriään. Parilla viime kaudella tamperelainen laukoi keskimäärin noin 2,5 kertaa kohti maalia, tämän kauden lukema on 3,5.

Pohjois-Amerikan kiekkotoimittajien Hart-äänestyksen suhteen Barkovin Florida pelaa tunnetusti katvealueella esimerkiksi muihin alkukauden suurkomeettoihin, Edmontonin Connor McDavidiin, Toronton Auston Matthewsiin tai Chicagon Patrick Kaneen nähden, eikä säkenöivä suomalainen ole vielä saanut läheskään ansaitsemaansa valokeilaa.

Myös joukkuekaveri Jonathan Huberdeaun huippuotteet ovat vieneet vielä huomiota Barkovilta.

Vaatimattoman tamperelaisen loisto on kuitenkin nyt sitä luokkaa, että eiköhän pian myös hieman likinäköisempi kanadalaistoimittaja ala vilkuilla, mitä etelässä tapahtuu.