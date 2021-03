Sensaatiomainen Kaapo Kähkönen virittelee jo historian kirjoja uusiksi NHL:ssä – ”Ei oikein tiennyt, mitä tässä tapahtuu”

Kaapo Kähkönen on rynninyt parrasvaloihin Minnesotassa. Viikonloppuna hän voi jo sivuta modernin ajan pisintä tulokasvahdin voittoputkea NHL:ssä.

Ensin valokeilat itseensä veti Chicagon Kevin Lankinen, nyt Minnesotan Kaapo Kähkönen.

Suomalaiset tulokasvahdit pelaavat sensaatiomaisen hyvää kautta NHL:ssä.

Kähkönen, 24, ehti ihastuttaa Minnesotan maalilla jo viime kaudella viiden pelin ajan, mutta nyt NHL:n portit ovat auenneet toden teolla viime AHL-kauden parhaalle maalivahdille.

Kauden 15 ottelustaan Kähkönen on torjunut 11 voittoa. Torjuntaprosentti on väkevä 92,2, päästettyjen maalien keskiarvo 2,19. Molemmat lukemat löytyvät maalivahtitilastojen kärkipäästä.

– Ei tämä ehkä niin isona yllätyksenä ole tullut. Lähdin kauteen ihan luottavaisin mielin. Lähtökohta oli vähän erikoinen, enkä oikein tiennyt, mitä odottaa. Mutta luotin siihen, että jos ja kun pääsen pelaamaan, pystyn pelaamaan hyvin, Kähkönen sanoo.

– Koronan ja loukkaantumisten kautta olen tullut tilanteeseen, jossa olen päässyt pelaamaan näin paljon kuin olen päässyt.

Viime kauden lupaavista otteista huolimatta Minnesotan seurajohdolla ei vaikuttanut olevan vielä täksi kaudeksi täyttä luottoa Kähköseen, koska joukkueen ykkösvahdiksi hankittiin kokenut Cam Talbot. Kähkösen edellä oli periaatteessa vielä toinenkin konkari Alex Stalock.

– Just sen takia ei oikein tiennyt, mitä tässä tapahtuu. Mutta Stalock oli jo ennen kautta loukkaantuneena, niin tiesin, että luultavasti pääsen ainakin aloittamaan täällä.

Kun vielä Talbot joutui koronaprotokollan takia sivuun, Kähkönen sai loistavan näyttöpaikan, jonka hän on käyttänyt paremmin kuin hyvin.

Samalla Kähkönen käytännössä pelasi myös Stalockin ulos seurasta. Koska huippuvireistä suomalaista ei voinut otteidensa takia oikein sivuuttaakaan, Stalock jouduttiin tervehdyttyään asettamaan siirtolistalle, josta Edmonton poimi hänet.

Kylmäpäisen rauhallinen Kähkönen on ollut Minnesotan voittojen takuumies.­

Sitä ei kuitenkaan tarvitse Minnesotassa surkutella.

Tällä hetkellä Kähkönen torjuu nimittäin kiekkoa yhtenä koko sarjan kuumimmista maalivahdeista. Hän on voittanut jo kahdeksan ottelua putkeen, mikä on kuluvan kauden ennätys NHL-maalivahtien joukossa.

Alkuviikosta tuli jo ensimmäinen nollapelikin. Eikä ihan mitä tahansa buffaloa vaan eliittijoukkue Vegasia vastaan.

Kähköstä on ehditty verrata jo Wildin edelliseen suomalaiseen sankarivahtiin Niklas Bäckströmiin, ja kaksikosta on löydetty yhtymäkohtia, joilla herkutella.

Kahdeksan ottelun mittainen voittoputki on erityisen harvinainen, kun puhutaan tulokasmaalivahdista. Kyseessä on vasta 22. kerta koko NHL:n yli satavuotisessa historiassa. Yhdeksän peräkkäistä voittoa on nähty vain 10 kertaa.

Tulokasvahtien voittoputki ennätystä pitää hallussaan Bostonin Ross Brooks, joka poistui kaukalosta voittajana 12 kertaa putkeen kaudella 1973–1974.

Vuoden 1983 jälkeen yli kahdeksan voiton putkeen on kyennyt vain yksi tulokasvahti. Se oli St. Louisin Jordan Binnington (9) Stanley Cupiin huipentuneena sensaatiokeväänään 2019.

Tänä viikonloppuna Kähkösellä on siis jo mahdollisuus sivuta modernin ajan tulokasennätystä. Minnesota pelaa kotonaan Arizonaa vastaan Suomen aikaa lauantaiaamuna ja sunnuntai-iltana.

Kähkösen hurjalla voittoputkella on mehusteltu viime päivinä myös Pohjois-Amerikassa, mutta itse hän ei historiatilastoilla vaivaa päätään.

– Sanotaan näin, että mulle on ihan sama, kuinka monta on putkeen tai mitä vaan. Tärkeintä on, että voitan enemmän kuin häviän. Hieno homma, että olemme voittaneet, enkä mieti, kuinka monta on putkeen, Kähkönen sanoo.

Voittoputki on kuitenkin jo hyvin harvinainen myös maineikkaassa suomalaisten NHL-maalivahtien historiassa.

Bäckström (2013), Antti Niemi (2011) ja Tuukka Rask (2018) ovat yltäneet parhaimmillaan juuri kahdeksaan peräkkäiseen voittoon. Pidempään on suomalaisista kyennyt vain Pekka Rinne, joka on torjunut kahdesti urallaan 11 voittoa putkeen (2012 ja 2018).

Paitsi tilastoiltaan myös torjuntatyöskentelyltään Kähkönen on näyttänyt jo konkarivahdilta. Hän on kärrännyt Minnesotalle voittoja kypsillä ja rauhallisilla otteillaan ilman minkäänlaista hätiköintiä.

– Yritän pitää homman rauhallisena ja saada sitä kautta tuloksia. Silloin pelaajille ja puolustajille tulee fiilis, että he voivat luottaa. Etten hötkyile mitään ylimääräistä. Taikatemppujen tekeminen pitkässä juoksussa ei ehkä toimi.

Kaksi viime kautta AHL:ssä pelannut Kähkösen nykyinen sopimus kattaa tämän ja ensi kauden.­

Vaikka kiekkoja Kähkönen torjuu kliinisen tehokkaasti, hänet on opittu tuntemaan myös harvinaisen kylmäpäisenä show-veskarina – ja taitavana mailapelaajana.

Kähkönen on nimittäin tehnyt urallaan myös maaleja. Sellaista hän yritti myös viime kaudella heti toisessa NHL-ottelussaan, kun vastustaja haki tasoitusta ilman maalivahtia.

Vielä tällä kaudella Kähkönen ei ole yrittänyt maalintekoa, mutta sitä ei välttämättä jouduta odottamaan kauan.

– Ei ole vielä tullut paikkaa. Kyllä mä sitä aina yritän, jos vähänkään näyttää siltä, että olisi paikka, Kähkönen naurahtaa.

Joukkueena Minnesota on ollut kauden ensimmäisellä puolikkaalla todella raikas ja energinen ilmestys, johon GM Bill Guerin on muutoksillaan tähdännytkin.

Ennen lähinnä varmasti pelanneena ja puolustusvoittoisena tunnettu joukkue on esittänyt myös viihdyttävää hyökkäyspelaamista, mikä on myös tuottanut tulosta.

Minnesotan uusi kukoistus henkilöityy ennen kaikkea joukkueen parhaaseen pistemieheen, vihdoin Venäjältä NHL:ään saapuneeseen taiturimaiseen Kirill Kaprizoviin, 23.

– Tosi pro-äijä. Hän hoitaa kaikki hommat jään ulkopuolella tosi hyvin ja on sellainen veikeä kaveri. Juttelee ja on messissä koko ajan. Huipputyyppi, Kähkönen valottaa.

Venäläisveijari Kaprizov (oik.) on tuonut positiivisuuden ja energisyyden mukanaan Minnesotaan.­

Tällä hetkellä Kaprizov on kenties suurin suosikki voittamaan NHL:n parhaan tulokkaan Calder Trophyn. Näillä otteilla kuitenkin myös joukkuekaveri Kähkönen on nousemassa tosissaan mukaan samaan kisaan – jossa jo Lankinenkin on.