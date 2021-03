NHL-pelaajille tilipäivä! Liiga solmi muhkean tv-sopimuksen

NHL palaa Yhdysvalloissa ESPN-kanavalle, ja samalla liigan USA:sta saamat tv-tulot kasvavat huomattavasti.

NHL palaa 16 vuoden tauon jälkeen ESPN-kanavalle. Seitsenvuotinen lähetysoikeussopimus alkaa kaudesta 2021–2022, ja sen aikana ESPN tai ABC-kanavat näyttävät 25 runkosarjapeliä, minkä lisäksi ESPN suoratoistaa 75 runkosarjapeliä vuodessa.

– Suoratoisto on tämän sopimuksen ydin, sanoi ESPN:n puheenjohtaja Jimmy Pitaro.

ESPN näytti NHL-otteluja edellisen kerran Yhdysvalloissa tv-verkossa 1985–1988 ja 1992–2004. Nyt keskeisintä sille on pelien suoratoistomahdollisuus, ja Yhdysvalloissa käytössä ollut NHL:n oma striimauspalvelu yhdistyykin osaksi maksullista ESPN+ -palvelua.

Sopimuksen arvoa ei julkistettu, mutta New York Timesin siteeraamat nimettömät lähteet arvioivat hinnan olevan noin 333 miljoonaa euroa vuodessa.

ESPN oli pitkään NHL:n tv-kumppani, ja sen tunnussävel on tänäkin päivänä huippusuosittu paitsi pohjoisamerikkalaisten fanien niin myös monien suomalaisten kiekkofanien keskuudessa. ESPN tiedottikin tuoreeltaan, että vanha, 1990–2000-luvuilta tuttu sävel palaa käyttöön ensi kaudella.

Liigalle on tiedossa muutenkin muhkea tilipäivä, sillä ESPN:n sopimus kattaa vain osan kansallisesti televisioitavista runkosarjaotteluista. Toinen kumppani on yhä haussa, ja se saattaa The Athleticin tietojen mukaan olla NBC. NBC on ollut NHL:n kumppani usean vuoden ajan. Myös Fox saattaa voittaa ottelupaketin itselleen. Voittaa kuka hyvänsä, tuo sekin diili huomattavan summan NHL-seuroille.

Isoin siivu NHL:n tv-rahoista tulee Kanadasta. Liigalla on voimassa kaudesta 2014–2015 alkanut sopimus teleyhtiö Rogersin kanssa. 12-vuotinen sopimus tuo liigalle yhteensä noin 3,5 miljardin euron tulot.

NHL-pelaajien ja liigan ystävän kannalta merkittäväksi ESPN:n sopimuksen tekee se, että uusi sopimus on tuplasti vanhaa NBC:n kanssa tehtyä diiliä suurempi. Nämä tulot taas vaikuttavat suoraan sarjan palkkakattoon – eli siihen, miten paljon pelaajille voi maksaa.

Koronapandemia pakotti liigan jäädyttämään katon täksi kaudeksi 81,5 miljoonaan dollariin, ja pandemian aiheuttamat tulonmenetykset todennäköisesti hillitsevät katon nousua tulevina vuosina. Silti reilusti kasvavat tv-tulot tietävät ennen pitkää pelaajille muhkeampia sopimuksia ja seuroille enemmän pelivaraa palkkakaton kanssa.

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa NHL-oikeudet omistaa Viaplayta pyörittävä NENT Group, jolla on voimassa oleva sopimus liigan kanssa kesään 2026 saakka.

NHL:n uusi tv-sopimus on ensimmäinen pohjoisamerikkalaisten suursarjojen uusista tv-diileistä koronapandemian alettua. Amerikkalaisen jalkapallon NFL:n odotetaan kertovan uusista sopimuksistaan lähiaikoina ja myös NBA neuvottelee jo uudesta diilistä, vaikka vanhaa on vielä useampi kausi jäljellä.

NBA:n kauden 2024–2025 lopussa päättyvä sopimus ESPN:n ja Turnerin kanssa tuo vuosittain noin kaksi miljardia euroa liigan kassaan. NFL liikkuu aivan omissa lukemissaan. Se myy kerralla lukuisia eri tv-paketteja kansallisille tv-kanaville ja striimaajille. Niiden yhteisarvo on lähes seitsemän miljardia euroa vuosittain. Jokainen seura saa siis vuosittain noin 214 miljoonaa dollaria pelkkinä tv-rahoina – ja tuo summa lähtee rajuun nousuun tulevina vuosina.