Jani Hakanpää onnistui vihdoin maalinteossa NHL:ssä – mutta vahingossa väärään päätyyn

Hakanpään oma maali oli kirsikka kakun päälle Anaheimin surkealle illalle.

Anaheim Ducksin puolustajajärkäle Jani Hakanpää onnistui laukomaan kauden 27:ssä ottelussaan vihdoin kiekon maaliin.

Harmittavasti osuma oli omaan maaliin.

Hakanpää yritti siivota oman maalin edustaa päätöserässä ottelussa Los Angeles Kingsiä vastaan. Epäonnekseen hän laukoikin kiekon suoraan vastustajan syötöstä maalin takakulmaan.

Anaheimin maalivahti John Gibson ei onnistunut torjumaan oman puolustajansa laukausta ja levitteli hölmistyneenä käsiään.

Osuma merkittiin Hakanpäälle syötön tarjoilleelle Alex Iafallolle. Ottelun kulkuun erikoisella maalilla ei kuitenkaan ollut juuri merkitystä, sillä Los Angeles siirtyi sillä jo 5–1-johtoon vain runsaat kuusi minuuttia ennen loppua.

Niihin lukemiin ottelu myös päättyi.

Hakanpään kauden 27 ottelun pistesaldo on vaatimaton 0+1. Pistetilasto ei kuitenkaan kerro mitään Hakanpään onnistumisesta, sillä hän on murtautunut tällä kaudella vakuuttavasti NHL:ään jykevän puolustuspään isännän roolissa. Tehopisteitä häneltä ei roolissaan odotetakaan.

Hakanpään peliaikakeskiarvo 18.47 on koko joukkueen neljänneksi suurin. Hän on myös joukkueen vakiopuolustajista ainoa, jonka tehotilasto on plussan puolella (+1).

Hakanpää on profiloitunut tällä kaudella erityisesti alivoiman erikoismieheksi.

28-vuotias maailmanmestaripuolustaja on antanut väkeviä näyttöjä myös tulevaisuutta ajatellen, sillä hän on tulevana kesänä rajoittamattomana vapaana agenttina vapaa tekemään sopimuksen minkä tahansa NHL-joukkueen kanssa.

Joukkueena Anaheimin kausi on sujunut toistaiseksi pitkälti ennakko-odotusten mukaisesti. Se on voittanut 27 ottelustaan vain kahdeksan ja on pisteprosenteissa mitattuna Läntisen divisioonan viimeinen. Pudotuspelipaikka alkaa jo karata.