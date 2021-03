Patrik Laine sivusi NHL-uransa pisintä kiikariputkea – ”kiekkoraamatulta” kovaa kritiikkiä suomalaisen kehonkielestä

Patrik Laine on pelannut seitsemän ottelua putkeen ilman tehopisteitä.

Patrik Laine (oik.) on osunut viimeksi Chicagon verkkoon yli kaksi viikkoa sitten.­

Patrik Laine pelasi viime yön NHL-kierroksella seitsemännen ottelun perätysten ilman tehopisteitä, kun Columbus hävisi Floridalle. Se sivuaa Laineen NHL-uran pisintä kiikariputkea.

Blue Jacketsin tähtihankinnan alku uudessa seurassaan on ollut murheellinen, muutamaa komeaa ylivoimamaalia lukuun ottamatta.

Nyt myös ”kiekkoraamattu” The Hockey News pohtii, mikä Lainetta mahtaa vaivata.

– Keskimäärin vain kaksi laukausta ottelua kohden. Johdonmukaisuus? Vain jos puhumme hänen johdonmukaisuudestaan olla epäjohdonmukainen. Mitä Patrik Laineelle on tapahtunut?

Laine oli ottelun ykköstähti tehoin 2+1 Chicagoa vastaan 23. helmikuuta. Siitä alkoi 22-vuotiaan laitahyökkääjän nollaputki.

– On turhauttavaa katsella Lainetta. Tiedämme, mihin hän pystyy. Parhaimmillaan hän on 40 maalia kaudessa iskevä tykki, joka saa parhaatkin maalivahdit näyttämään kuolevaisilta. Mutta muina aikoina hän näyttää niin poissaolevalta – ja siitä on tulossa aivan liian yleistä, toimittaja Steven Ellis tylyttää.

Ainakaan päävalmentaja John Tortorellan antamista mahdollisuuksista se ei ole kiinni, Ellis muistuttaa, sillä Laine on saanut peliaikaa eniten kaikista Columbuksen hyökkääjistä.

Tarjoilukaan ei ole parasta A-luokkaa. GM Jarmo Kekäläinen on myöntänyt, että seura etsii kuumeisesti sentteriä.

Myös Ellisin mielestä Columbus tarvitsee kipeästi pelintekijää. Hän kuitenkin kirjoittaa, että muun muassa Cam Atkinson ja Laineen kanssa Winnipegistä siirtynyt Jack Roslovic ovat olleet mainioita, mutta Laine ei ole pystynyt pelaamaan sopimuksensa edellyttämällä tasolla.

– Jos Laineen itseluottamus hajoaa – ja ehkä se sattuu, ettei hänellä ole kelvollista pelintekijää rinnallaan – Blue Jacketsin on joka tapauksessa löydettävä tapa herättää hänet. On selvää, että sinitakit eivät ole tällä hetkellä vireessä, mutta Laineen saaminen takaisin raiteilleen on oltava etusijalla juuri nyt.