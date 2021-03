Mikko Rantanen joutui uuteen tilanteeseen NHL:ssä – meininki Coloradon kopissakin on muuttunut: ”Sitä ei piilotella”

Coloradon loukkaantumishuolet ajoivat Mikko Rantasen hetkellisesti joukkueen ykkössentteriksi. Se on jäämässä kuitenkin vain väliaikaiseksi kokeiluksi.

Coloradon Mikko Rantanen on aloittanut NHL-kauden totutun rautaisesti. 23 ottelun jälkeen kasassa on tehopisteet 12+13=25. Paikka löytyy jo pistepörssin 20 parhaan joukosta.

Niin hurjalta kuin se kuulostaakin, Rantasen kohdalla puhutaan kuitenkin lähinnä rutiinisuorituksesta. Mihinkään erityiseen supervireeseen hän ei ole vielä edes yltynyt.

– Pystymme parantamaan vielä paljonkin. Niin joukkueena kuin itsekin, Rantanen sanoo IS:lle.

– Pelaaminen on tuntunut jo ihan hyvältä. Olen pysynyt terveenä, ei ole ollut mitään loukkaantumisia. Eikä koronaakaan. Se on ollut kiva.

Colorado lähti kauteen yhtenä suurimmista mestarisuosikeista, mutta vielä tulokset eivät ole olleet aivan sillä tasolla. 23 ottelusta voittoja on 13. Sijoitus tasaisessa Läntisessä divisioonassa on neljäs.

Vaikka tulokset laahaavat vielä hieman odotetusta, Coloradon peliesitykset ovat useina iltoina osoittaneet, että puheet mestarikandidaatista eivät ole liioittelua.

Rantanen on aloittanut kauden tutun tehokkaasti.­

Mutta kuten viime kaudellakin, loukkaantumissuma on ollut taas rasitteena. Ykköshyökkääjä Nathan MacKinnon on huilannut viime pelit. Myös puolustuksen komeetta Cale Makar on telakalla. Samoin muun muassa puolustuksen johtohahmoihin lukeutuva Erik Johnson ja Bowen Byramkin. Ja maalivahti Pavel Francouz.

Kokoonpanohaasteista johtuen Rantanen on joutunut puolentoista viime pelin aikana ennen kokemattomaan tilanteeseen: joukkueen ykkösketjun keskushyökkääjäksi.

– Koutsi kysyi multa, että mitä jos pelaisin sentterinä. Sanoin, että mikäs siinä. Olen aiemmin ottanut jonkun verran aloituksia MacKinnonin kanssa pelatessa, kun hän ei oikein tykkää ottaa niitä vasemmalta puolelta.

– En ollut koskaan aiemmin pelannut NHL:ssä sentterinä. Edellisen kerran vuosia sitten AHL:ssä, sielläkin vain ehkä kymmenisen peliä. Onhan sentteripelaaminen etenkin omassa päässä vähän erilaista kuin laiturin. Siinä on pitänyt erityisesti olla tarkkana.

Uutta tähtisentteriä Rantasesta ei kuitenkaan taideta tällä erää leipoa, sillä MacKinnonin on tarkoitus palata riviin torstaiaamun ottelussa Arizonaa vastaan.

– Joo ehkä laituri on se mun juttu kuitenkin enemmän, Rantanen naurahtaa.

Rantanen pelaa Denverissä jo viidettä täyttä kauttaan. Asetelma on kuitenkin erilainen kuin kertaakaan aiemmin. Nyt Coloradolta odotetaan toden teolla menestystä, kun vielä viime kauteen joukkue lähti enemmänkin nuoren ja nousevan haastajan asemasta.

Rantanen kertoo, että täksi kaudeksi myös meininki joukkueen sisällä muuttui.

– Puhuimme heti harjoitusleirillä, ettemme voi ajatella olevamme joitakin altavastaajia, kun emme todellakaan enää ole. Vaan nyt on sellainen kokoonpano kasassa, että pitäisi pärjätä. Se tiedostetaan, eikä sitä ole joukkueen sisälläkään mitenkään piiloteltu.

– Vaatimustaso on nyt kovin sinä aikana, kun olen itse NHL:ssä ollut. Vaikka voitamme, niin silti vaaditaan paljon. Jos pelaaminen ei ole ollut tarpeeksi hyvää, voittopelinkin jälkeen katsellaan videoita ja annetaan välillä vähän rapaa. Se on mielestäni hyvä juttu, koska ei sitä muuten opi.

Coloradossa tiedetään, kuinka kova joukkue nyt on kasassa.­

Rantanen näkee, että joukkueen sisälläkin ladatut poikkeuksellisen kovat odotukset voivat olla osasyy hermostuneeseen ja tuloksellisesti ailahdelleeseen alkukauteen.

– Mutta uskon, että parannamme vielä. Toivottavasti äijät pysyisivät terveinä. Ykköskokoonpanolla pelaaminen olisi tietysti ideaali tilanne, mutta ainahan jääkiekossa tulee loukkaantumisia. Ei niillä voi selitellä.

– Yleensä se siivittää pudotuspeleissä aika hyvin, jos loppukautta kohden saisi lentokelin päälle, Rantanen tietää.

Colorado on yksi NHL:n monista alkukaudella koronan runtelemiksi joutuneista joukkueista. Se joutui taannoin olemaan sivussa peleistä lähemmäs kaksi viikkoa, mikä tietää entistä kovempaa otteluruuhkaa keväälle.

Coloradolla ei ole kalenterissa yhtäkään kahden vapaapäivän putkea ennen kuin runkosarjan on määrä päättyä 8. toukokuuta. Seuraavien 60 päivän sisään ohjelmassa on 33 ottelua.

Yli 20 minuutin ottelukeskiarvolla töitä paiskineen Rantasenkin järeisiin pohkeisiin voi tällä tahdilla kertyä piimää.

– Pääsee ainakin pelaamaan! En edes muista koska meillä olisi viimeksi ollut treenit. Yleensä aina on vapaaehtoinen jää ja keskitytään vain seuraavaan peliin, kun huiliaikaa ei oikein ole, Rantanen sanoo.