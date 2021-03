Sebastian Aho takoo pisteitä voittokoneen kapellimestarina – huippuvireinen Kasperi Kapanen osui jälleen

Florida kampesi Columbuksen nurin tiukassa taistossa. Patrik Laineen tehoton putki venyy.

Sebastian Ahon (2. oik) edustama Carolina on vahvassa vedossa.­

Läpi kauden vakuuttavasti pelannut Carolina Hurricanes venytti keskiviikkoaamuna voittoputkensa jo kuuden ottelun mittaiseksi, kun se löi Nashvillen kotonaan jatkoajalla 3–2.

Voiton takuumies oli jälleen kerran Sebastian Aho. Tällä kertaa Aho kirjautti tehot 1+1.

Eeli Tolvanen syötti vieraiden avausmaalin, ja Nashville karkasi toisessa erässä jo 2–0-johtoon, kunnes Aho järjesteli Carolinan tasoihin vielä erän lopussa.

Ensin oululainen petasi ylivoimalla Jordan Staalin osuman ja hetkeä myöhemmin tulitti itse kahden miehen ylivoimalla 2–2-tasoituksen jättäen Pekka Rinteen vaille mahdollisuuksia tolppien välissä.

Staal ratkaisi ottelun lopulta jatkoajalla illan toisella maalillaan.

Ottelussa lähes 23 minuuttia jäällä uurastanut Aho on mättänyt alkukauden ajan tehoja liki piste per peli -tahdissa. 25 pelin jälkeen joukkueensa ykkössentterin pistesarake näyttää lukemia 10+14=24.

Aho on ollut totutun kovassa iskussa siitäkin huolimatta, että hänen pitkäaikainen tutkaparinsa Teuvo Teräväinen ei ole oikeastaan ehtinyt vielä saada kauttaan edes kunnolla käyntiin. Ensin Teräväinen sairasti koronavirustaudin ja parhaillaan hän toipuu aivotärähdyksestä.

Nashvillen heikosti alkanut kausi synkkeni entisestään ennen tuoretta Carolina-ottelua. Joukkue ilmoitti, että sen tärkein pelaaja, hallitseva Norris-voittaja Roman Josi on viikkoja sivussa ylävartalovamman takia.

Kapanen kovassa iskussa

Pittsburghiin täksi kaudeksi siirtynyt Kasperi Kapanen on äitynyt viime aikoina kovaan lentoon aisaparinsa Jevgeni Malkinin kanssa.

Kapanen onnistui jälleen maalinteossa, kun Penguins löi kotonaan New York Rangersin 4–2.

Toisen erän lopussa Malkin syötti ja Kapanen laukoi taidokkaasti kauden seitsemännellä osumallaan kotijoukkueen 3–1-johtoon.

Kapanen on tehnyt nyt edellisten yhdeksän ottelun aikana tehot 5+5. Kauden 22 ottelun saldo on jo komea 7+10, vaikka Kapanen ei kuulu joukkueen ykkösylivoimaan. Hänen tehotilastonsa +11 on selvästi joukkueen paras.

Florida lisäsi Columbuksen tuskaa

Carolinan ja Tampa Bayn ohella Keskisen divisioonan kovaan kärkikolmikkoon kuuluva Florida haki tasaisen väännön jälkeen pisteet Columbuksesta 4–2-voitolla. Viimeinen maaleista syntyi vasta lopussa tyhjiin.

Kyse oli todella harvinaisesta herkusta, sillä Florida oli viimeksi ottanut voiton Columbuksessa varsinaisella peliajalla vuonna 2007.

Panthersin ykköstähti Aleksander Barkov jäi tällä kertaa ilman tehoja, mutta vieraiden 1–0-johtomaalin heti alussa laukonut Juho Lammikko piti vuorostaan huolta suomalaiskiintiöstä tulostaululla.

Florida ratkaisi pelin edukseen toisessa erässä, jossa se karkasi 3–1-johtoon.

Ottelun ykkös- ja kakkostähdiksi valittiin joukkueiden maalivahdit. Entinen Columbuksen sankari Sergei Bobrovski torjui Floridan maalilla 39 kertaa, Joonas Korpisalo kotipäädyssä 29.

Patrik Laine jäi seitsemättä kertaa putkeen ilman tehopisteitä, mikä sivuaa hänen NHL-uransa pisintä kiikariputkea.

Laine oli kuitenkin lähellä saada tuskaisen putkensa poikki. Hän pääsi laukomaan ottelussa peräti kuudesti kohti maalia ja kilautti kertaalleen kiekon tolppaankin. Laine oli asetettu jälleen uuteen ketjuun. Tällä kertaa rinnalla pelasivat keskushyökkääjä Riley Nash ja Oliver Bjorkstrand.

Columbus on hävinnyt yhdeksän edellisistä 12 ottelustaan ja majailee pudotuspelipaikkojen ulkopuolella.

Suomalaispörssi

Aleksander Barkov, Florida 8+19=27 (25 ott.) Mikko Rantanen, Colorado 12+13=25 (23) Sebastian Aho, Carolina 10+14=24 (25) Kasperi Kapanen, Pittsburgh 7+10=17 (22) Roope Hintz, Dallas 6+8=14 (15) Patrik Laine, Columbus 8+5=13 (18) Joonas Donskoi, Colorado 6+7=13 (23) Miro Heiskanen, Dallas 2+11=13 (21) Jesperi Kotkaniemi, Montreal 2+10=12 (24) Jesse Puljujärvi, Edmonton 7+3=10 (26)