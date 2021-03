Jesse Puljujärvi pohti kehityksen kohteita pelissään – ”Voin käyttää isoa takapuoltani”

Jesse Puljujärvi arvioi, missä asioissa olisi vielä parantamisen varaa.

Jesse Puljujärvi on kerännyt alkukaudesta runsaasti kehuja, vaikka toki tehopisteitä olisi voinut syntyä enemmänkin. Maanantaihin mennessä Puljujärvelle oli kirjattu 25 ottelussa seitsemän maalia ja kolme syöttöpistettä.

Puljujärvi kertoi Calgary-ottelun jälkeen kanadalaiselle Global Newsille, kuinka hän voi vielä parantaa peliään.

– Voin olla vahvempi kulmissa ja maalin edustalla. Voin olla itseluottavaisempi ja käyttää isoa takapuoltani, oli Puljujärvi sanonut, virneen kera.

Edmontonin päävalmentajan Dave Tippettin teesit olivat samansuuntaisia.

– Hän on luultavasti päättäväisin kaverimme maalin eteen tilan raivaamisessa. Hän on valmis taistelemaan tilasta. Se on iso tekijä siinä, että hän sopeutuu ja pelaa hyvin.

Puljujärvi on totuttu näkemään ykkösketjussa Connor McDavidin rinnalla. Lauantain ottelussa suomalainen siirrettiin kakkosketjuun, koska Tippett halusi yhdistää sentterisupertähdet McDavidin ja Leon Draisaitlin.

Myös sunnuntain harjoituksissa Puljujärvi luisteli kakkosvitjassa yhdessä Ryan Nugent-Hopkinsin ja Tyler Ennisin kanssa, kuten twiittasi esimerkiksi radiotoimittaja Bob Stauffer.

– He ovat pelaajia, jotka voivat johtaa omia kentällisiään, mutta kun laitat heidät pelaamaan yhdessä, he ovat uskomaton voima meille. Meidän täytyy vain huolehtia, että käytämme sitä oikeissa paikoissa, päävalmentaja Tippett kommentoi McDavidin ja Draisatlin peluuttamista samassa ketjussa.