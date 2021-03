Eeli Tolvasen tykki jysähti taas NHL:ssä! Kasperi Kapanen hurjassa iskussa – Sebastian Ahokin ykköstähti

Eeli Tolvanen, Kasperi Kapanen ja Sebastian Aho loistivat otteluidensa parhaina pelaajina yön NHL-kierroksella.

Eeli Tolvanen (kesk.) on Nashvillen uusi ylivoima-ase.­

Nashvillen Eeli Tolvanen armoton laukaus on alkanut niittää mainetta NHL:ssä.

Maanantaiaamun ottelussa Tolvasen, 21, tykin sai kokea Dallas Stars.

Ennen jysäytystään Nashvillen uusi suomalainen ylivoiman erikoisase ehti kuitenkin syöttää Mikael Granlundin 1–0-maalin avauserässä ylivoimalla.

Toisessa erässä Tolvanen latasi itse bravuuripaikaltaan vasemmalta b-pisteeltä vieraat jo 3–0-johtoon. Osuma oli lähes identtinen kuin edellispäivän ottelussa Floridaa vastaan.

Kyseessä oli Tolvaselle kauden viides osuma. Edellisten kahdeksan ottelun aikana vihtiläinen on tehnyt tehot 4+2, ja maaleista jokainen on syntynyt ylivoimalla.

Tulokkaista Tolvanen on jo sarjan kovin ylivoimapyssy, ja hän on nousemassa myös koko NHL:n vaarallisimpien ylivoimamiesten joukkoon. Yli seitsemän ylivoimamaalia on tehnyt kuluvalla kaudella vain Dallasin Joe Pavelski (10).

Nashville hukkasi kuitenkin kolmen maalin johtonsa kolmannessa erässä. Miro Heiskanen alusti sekä Dallasin 2–3- että 3–3-maalit.

Vierasjoukkue Predators vei Keskisen divisioonan tyvipään taiston lopulta nimiinsä voittomaalikisassa 4–3.

Tehot 1+1 tehnyt Tolvanen valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi.

Vaivojen kanssa pelaava ja niiden takia vähän väliä sivussa oleva Roope Hintz oli taas huilivuorossa Dallasilta.

Kapanen kovassa lyönnissä

Pittsburghin Kasperi Kapanen on yltynyt kovaan iskuun Penguinsin tehonyrkissä Jevgeni Malkinin rinnalla.

Maanantaiaamuna ykköstähdeksi valittu Kapanen nikkaroi tehot 1+2, kun joukkue löi kotonaan New York Rangersin 5–1.

Maalinsa tuulennopea Kapanen teki toisen erän lopussa – läpiajosta tietenkin. 2–1-osuma jäi myös ottelun voittomaaliksi.

Molemmat Kapasen syöttöpisteet olivat ykkössyöttöjä. Hän petasi John Marinon 1–1-tasoituksen toisessa erässä ja namutteli aisaparilleen Malkinille päätöserässä 4–1-osuman.

Kolmen tehopisteen iltapuhde ei ole Kapaselle aivan arkipäiväistä. Nyt kyseessä oli hänen NHL-uransa toinen kolmen pinnan ottelu.

Kahdeksaan viime peliin Kapanen on mättänyt tehot 4+5. Kaikkiaan kauden 21 pelin tehosaldo on väkevä 6+10.

Huomionarvoista on myös Kapasen plus–miinus-lukema +11, mikä on kauden suomalaispelaajista omaa luokkaansa. Koko NHL:n hyökkääjistä Kapanen on tilastossa seitsemäntenä.

Aho kuritti Floridaa

Carolina löi Floridan Keskisen divisioonan kärkiottelussa 4–2. Pelin parhaaksi pelaajaksi valittiin kotijoukkue Carolinan Sebastian Aho, joka teki tehot 1+1.

Toisessa erässä Aho petasi Nino Niederreiterin 2–0-maalin ja teki kolmannen alussa voittomaaliksi jääneen 3–1-osuman alivoimalla.

Carolina karkasi kahdella yhtä vastaan -hyökkäykseen, ja Aho latasi Jordan Martinookin syötöstä kiekon vastustamattomasti pömpeliin yhdeksättä kertaa tällä kaudella.

Päätöserän alussa väkevästi peliä vienyt Carolina ratkaisi ottelun lopullisesti heti perään syntyneellä 4–1-maalilla.

Aleksander Barkov järjesteli vielä erän puolivälissä Floridan 2–4-kavennuksen, mutta se jäi lopulta ottelun viimeiseksi maaliksi.

Aivotärähdyksestä toipuva Teuvo Teräväinen oli yhä sivussa Carolinan miehistöstä.

Suomalaispörssi

Aleksander Barkov, Florida 8+19=27 (24 ott.) Mikko Rantanen, Colorado 12+12=24 (22) Sebastian Aho, Carolina 9+13=22 (24) Kasperi Kapanen, Pittsburgh 6+10=16 (21) Patrik Laine, Columbus 8+5=13 (17) Joonas Donskoi, Colorado 6+7=13 (22) Miro Heiskanen, Dallas 2+11=13 (20) Roope Hintz, Dallas 5+7=12 (14) Jesperi Kotkaniemi, Montreal 2+9=11 (23) Jesse Puljujärvi, Edmonton 7+3=10 (25)