Patrik Laine voi sivuta jo ensi pelissä murheellista ennätystään – on itsekin ymmällään: ”Jos pystyisin antamaan vastauksen”

Laine jäi jo kuudennessa ottelussa putkeen ilman tehopisteitä. Se sivuaa jo hänen uransa toiseksi pisintä pisteetöntä putkea.

Patrik Laineen alkutaival uudessa joukkueessa Columbuksessa ei ole ollut ruusuilla tanssimista.

Tähtihankinta on kadottanut alavireisessä joukkueessa maalijyvänsä, eikä liiemmin syöttöpisteitäkään ole viime aikoina kuulunut.

Sunnuntaiaamuna Laine jäi jo kuudennessa ottelussa putkeen ilman tehopisteitä, kun Dallas retuutti Columbusta Keskisen divisioonan tyvipään taistossa 5–0.

Kiikariputken aikana Laineen tehotilasto osoittaa lukemaa -4.

Laine on tehnyt Columbuksessa pelaamissaan 16 ottelussa tehopisteet 6+5. Etenkin tasakentällisin pelatessa suomalaistähdellä on ollut tahmeaa, sillä maaleista neljä on syntynyt ylivoimalla.

Laine tunnetaan ennen kaikkea hurjasta laukauksestaan, mutta viime aikoina hän ei ole edes juurikaan päässyt käyttämään sitä.

Kolmessa viime ottelussa Laine on laukonut yhteensä vain neljästi kohti maalia. Näistäkin puolet on tullut ylivoimalla, joten maalipaikoille pääseminen on ollut kovin vaikeaa.

Myös Laine itse on ymmällään tilanteesta.

– Jos pystyisin antamaan vastauksen, minulla olisi paljon enemmän laukauksia joka pelissä, Laine sanoi aamujäiden lehdistötilaisuudessa ennen tuoreinta Dallas-ottelua kysyttäessä vaisuista laukaisumääristä.

– Ei minulla tarkoituksella ole vain nollaa tai yhtä laukausta pelissä. Jokin ei ole nyt kunnossa. Minun täytyy selvittää se, Laine jatkoi.

Kaikkiaan Laine on laukonut 16 Columbus-ottelunsa aikana vain 31 kertaa kohti maalia, mikä tarkoittaa keskimäärin alle kahta kutia ottelua kohden.

Pudotus viime vuosista on ollut raju. Esimerkiksi viime kaudella Winnipegin paidassa Laine tulitti ottelua kohden 3,3 laukausta maalia kohti.

Laineen kuuden pelin pisteetön putki sivuaa jo hänen NHL-uransa toiseksi pisintä, kevään 2019, kuivaa kautta.

Columbus kohtaa seuraavaksi tiistaina kotonaan Floridan. Jos Laine jää vielä tuolloin ilman tehopisteitä, kiikariputki sivuaa hänen uransa pisintä, kevään 2018 seitsemän ottelun tehotonta putkea.