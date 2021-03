Wayne Gretzkyn isä Walter on kuollut

Walter Gretzky menehtyi 82-vuotiaana.

Kenties maailman kuuluisin kiekkoisä Walter Gretzky on kuollut. Hänen poikansa Wayne kertoi suru-uutisesta Twitter-julkaisussaan.

Kaikkien aikojen parhaana jääkiekkoilijana pidetty Gretzky kertoo isänsä taistelleen viimeisinä elinvuosinaan Parkinsonin tautia ja muita terveysmurheita vastaan.

– Hän oli syy, miksi rakastuin jääkiekkoon. Hän inspiroi minua olemaan niin hyvä kuin vain voin. Ei vain jääkiekossa vaan myös elämässä, Gretzky kirjoitti.

Walter Gretzky oli merkittävä vaikuttaja poikansa uskomattomalla jääkiekkouralla.

Wayne on muun muassa kertonut isänsä opettaneen hänelle suuren jääkiekkoviisauden, ettei koskaan kannata mennä sinne, missä kiekko on, vaan sinne, minne se seuraavaksi tulee. Tätä Wayne on pitänyt suurimpana oppinaan jääkiekosta.

Walter Gretzky sai myös muun muassa kunnian kuljettaa olympiasoihtua Vancouverin olympialaisten avajaispäivän soihtuviestissä 2010.