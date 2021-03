Podcast: Sama sirkus jatkuu vuodesta toiseen – mikä ihme NHL:n kroonisen alisuorittajan touhussa mättää?

Total NHL Foreverissa puhutaan Buffalon ja Columbuksen kimuranteista tilanteista.

Total NHL Foreverin perkuulaudalle otetaan tällä viikolla krooninen alisuorittaja Buffalo Sabres, jonka taustat käydään nyt läpi juurta jaksaen. Merkit ovat hälyttävät niin jäällä kuin toimiston puolella.

Käsittelyssä on myös kauden kestopuheenaiheisiin kuuluva Columbus Blue Jackets. GM Jarmo Kekäläisen johtama seura on nyt kriittisessä pisteessä. Kausi on lähtenyt heikosti käyntiin ja paine kasvaa. TNF:n kattauksessa on tietenkin myös suomalaiskatsaus.

Ohjelman juontavat Ilta-Sanomien jääkiekkotoimittajat Sami Hoffrén ja Ville Touru.