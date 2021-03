Hirmuinen Toronto ei anna muille mahdollisuuksia NHL:ssä – nyt oli Puljujärven Edmontonin vuoro anella armoa

Toronto Maple Leafs on täysin omaa luokkaansa Kanadan divisioonassa.

Odotukset Toronto Maple Leafsia kohtaan olivat tälle kaudelle korkealla, eikä joukkue ole pettänyt.

Hirmuinen Leafs on tällä hetkellä aivan omaa luokkaansa NHL:n Kanadan divisioonassa.

Viimeisimpänä Toronton mahdin sai kokea ennen kolmen kohtaamisen putkea loistovireessä ollut Edmonton.

Toronto voitti kaikki kolme ottelua vieraskaukalossa. Maaliero oli murskaava 13–1.

Torstaiaamuna Edmonton onnistui sentään tekemään vihdoin yhden maalin, mutta Leafs ryöpytti taululle 6–1-voiton.

NHL:n pistepörssin johtaja, Oilersin supertähti Connor McDavid jäi kolmannessa ottelussa putkeen ilman tehopisteitä. Vastaava kammoputki oli ennen tätä nähty vain kaksi kertaa hänen kuuden NHL-kautensa aikana.

Torontolla toimii tällä hetkellä kaikki. Onnistumisia sataa laajalla rintamalla, mistä kertoo esimerkiksi se, että joukkueen ykköstähti Auston Matthews seurasi kaksi ensimmäistä Oilers-ottelua sivusta ja torstaiaamuna hän jäi murskavoitossa ilman tehopisteitä.

Tällä kertaa Toronton terävin syömähammas oli nelosketju: ottelun parhaaksi pelaajaksi valittu Jimmy Vesey osui kahdesti ja Jason Spezza syötti kolme.

Viime vuosina Toronto on opittu tuntemaan lähinnä yltiöpäisesti hyökkäävänä hurlumhei-joukkueena, mutta kuten viimeksi ottelut tulivoimaista Edmontonia vastaan osoittivat, Leafs on nyt oppinut myös tilkitsemään puolustuspäänsä.

Toronto on tehnyt keskimäärin 3,62 maalia ottelua kohden, mikä on eniten kaikista NHL-joukkueista. Päästettyjen maalien keskiarvo 2,33 on puolestaan neljänneksi pienin.

Toronto on voittanut kauden 24 ottelustaan 18. Sen pisteprosentti 79,2 on ylivoimaisesti NHL:n paras.

Kanadan divisioonassa ero toisena olevaan Winnipegiin venähti jo yhdeksään pisteeseen. Joskin Jets on pelannut kaksi ottelua vähemmän.

Toronton edellinen pudotuspelisarjan voitto on yhä keväältä 2004, mutta tällä kaudella synkän putken katkaisuun pitäisi olla kaikki mahdolliset eväät – varsinkin kun pudotuspelien kaksi ensimmäistä kierrosta pelataan divisioonan sisällä.

Torontolla kulkee nyt kovaa.­

Kun Leafsilla kaikki on toistaiseksi toiminut loistavasti, tarvetta muutoksillekaan ei ole juuri ollut. Suomalaispuolustaja Mikko Lehtonen onkin päässyt piipahtamaan alkukauden aikana kokoonpanossa vain yhdeksässä ottelussa. Hän on onnistunut keräämään kolme syöttöpistettä. Peliaikakeskiarvo on vain vajaat 12 minuuttia.

Kolmen Edmonton-ottelun putken Lehtonen seurasi sivusta.

Seuraavaksi Toronto matkustaa aiheuttamaan kauhua Vancouveriin, jossa se kohtaa Canucksin kahdesti putkeen.