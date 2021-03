Kommentti: Muistatko Eeli Tolvasen? Palasi ryminällä valokeilaan ja nousi NHL-joukkueen ykkösketjuun

Eeli Tolvanen on ollut alkukauden ehdottomia suomalaisonnistujia NHL:ssä, kirjoittaa Ville Touru.

Eeli Tolvanen on rynninyt Nashvillen eturiviin.­

Kun NHL-kausi alkoi, monen odotukset Eeli Tolvasta kohtaan olivat matalalla. Jos niitä ylipäätään oli.

Kuinka moni edes muisti Tolvasen?

Miehen, joka vielä taannoin oli maan puhutuimpia kiekkolupauksia. Hän valloitti täysin puskista KHL:n, oli Leijonien olympiajoukkueen ykköstykki ja pelasi 2018 vielä MM-kisoissakin ennen kuin lähti vielä niiden jälkeen samana keväänä NHL:ään. Kultapojan elämäkertakirjakin tuli samassa rytäkässä kauppoihin.

Sitten säihke himmeni. Vuosien 2019 ja 2020 aikana Tolvanen ei pelannut peliäkään NHL:ssä vaan hautautui rautaliiga AHL:n syövereihin.

Nyt Tolvanen on kuitenkin tullut taas parrasvaloihin. Lähes yhtä äkisti kuin silloin edelliskerrallakin.

Tällä hetkellä hän pelaa Nashville Predatorsin ykkösketjussa. Samoin ykkösylivoimassa hallitsevan Norris-voittajan Roman Josin rinnalla.

Muistatko ajan, kun Tolvasen tykki oli Suomessa vastaava käsite kuin Patrik Laineen ruoska?­

Vielä tämänkin kauden ensimmäiset NHL-pelit Tolvanen seurasi sivusta. Mutta hän sai tammi–helmikuun vaihteessa sai näyttöpaikan ja käytti sen erinomaisesti hyväkseen.

Siitä lähtien Tolvanen on kuulunut Nashvillen vakiokalustoon. 13 ottelussa on syntynyt tehot 3+1. Näistä kaksi maalia ja syöttö ovat viiden viime ottelun peruja.

Tehopistelukemat eivät vielä sinällään aiheuta hurraa-huutoja, mutta Tolvasen kohdalla oleellisempaa onkin nyt se, että hän on saanut ensi kertaa urallaan jalkansa kunnolla NHL-oven väliin.

Jo pelkästään NHL-paikan lunastaminen ja pelien tasainen karttuminen on odotuksiin nähden Tolvaselta tällä kaudella iso onnistuminen.

Keskiviikkoaamun Carolina-ottelussa Tolvanen kellotti jääaikaa jo liki 18 minuuttia, mikä oli hänen nyt 20 ottelua käsittävän NHL-uransa ennätys.

Alkukauden perustella Tolvasesta voi toden totta tulla kelpo NHL-pelaaja, vaikka sitäkin on ehditty välillä jo epäillä.

Eikä Tolvasta suinkaan ole väen väkisin kärkirooliin istutettu. Hän on lunastanut paikkansa ihan itse.

Nashvillen päävalmentaja John Hynes on tullut lyhyen pestinsä aikana tunnetuksi siitä, että hänen johtamassaan Predatorsissa kaikki paikat jaetaan näyttöjen, ei palkkapussin tai historian, perusteella.

Kun Tolvanen keväällä 2018 lähti sensaatiokautensa päätteeksi NHL:ään, hän oli vielä aivan poikanen miesten joukossa.

Pari kautta farmiliigassa tekivät kuitenkin tehtävänsä. Menneen kuukauden aikana Tolvanen on pärjännyt myös fyysisesti NHL-kamppailuissa.

Kasvojakin koristavat jo rouheat pannut.

Vielä aiemmin Tolvanen tunnettiin yksipuolisena hyökkäyspään pelaajana, joka laukoi kovaa.

Mikä tärkeintä, tällä kaudella hän on osoittanut ensi kertaa pystyvänsä pelaamaan luotettavaa koko kaukalon peliä. Yksittäisten highlight-väläytysten sijaan juuri se on ollut avain, että Tolvanen on ylipäätään lunastanut tällä erää vakiotontin Nashvillen joukkueesta.

Myös vihtiläisen itseluottamus on kasvanut silmissä NHL-pelien karttuessa. Paljon kertoo se, että viikonloppuna Tolvanen viritteli kaukalossa jo jalkakikkaakin.

Hän on uskaltanut pelata koko ajan rohkeammin kiekolla. Muutaman viime pelin aikana Tolvanen on päässyt käyttämään tiuhempaan myös suurinta asettaan, nopeasti ja napakasti lähtevää laukausta.

Carolinan puolustuksella piti kiirettä liukasliikkeisen Tolvasen kanssa.­

Vielä ei ole syytä maalailla Tolvaselle loisteliasta ja pitkää uraa NHL:n tähtiluokassa, mutta kartalle hän on joka tapauksessa nyt palannut. Ja kehitys näyttää taas lupaavalta.

Tolvanen on jo hiljalleen vakiinnutamassa toisella jalallaan paikkaa NHL-pelaajien joukossa.

Ja Tolvanenhan on vasta 21-vuotias! Sekin helposti unohtuu, kun muistelee, että silloin joskus vuosia sitten tämä kaveri johti Leijonia olympialaisissa.

Joukkueena Nashvillen kausi ei kuitenkaan ole sujunut kovinkaan loisteliaissa merkeissä. Se sai hiljattain katkaistua vapaapudotuksensa etunenässä heikon Columbuksen kustannuksella, mutta pudotuspelipaikka on yhä tiukassa.

Alkukauden aikana Nashvillen osalta on riittänyt vahvoja huhuja mahdollisista tyhjennysmyynneistä ennen huhtikuun siirtorajaa. Etenkin taas kesällä vapaaksi agentiksi päätyvän Mikael Granlundin ympärillä riittää siirtopöhinää.

Tolvasen itsensä kannalta Nashvillen mahdolliset pelaajakaupat eivät kuitenkaan olisi välttämättä kovinkaan huono juttu.

Niiden myötä olisi entistä todennäköisempää, että Tolvanen voisi saada pelata jopa koko kauden kärkiroolissa. Mikä sen parempi kehittymispaikka olisikaan.