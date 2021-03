NHL-jätti Zdeno Charan, 43, hirmuisesta penkkituloksesta kiertää väkevä legenda – ”Zdeno, lopeta”

Zdeno Charan kausia edeltäneet testisessiot kuuluvat NHL:n mytologiaan.

Zdeno Chara (vas.) on iso mies. Joukkuekaveri T. J. Oshie pääsi karhunsyleilyyn helmikuussa.­

NHL-puolustaja Zdeno Charan, 43, uran alkuvaiheen fysiikkatestejä kuvaillaan ”yhden miehen friikkisirkuksiksi” tuoreimman The Hockey News -lehden kansijutussa. Artikkelissa selitetään, miten 205-senttinen ja 113-kiloinen slovakialaistroolari on kyennyt pelaamaan maailman parhaassa liigassa jo 23 kautena.

Syy on Charan järkähtämättömässä työmoraalissa ja äärimmäisen tarkassa sekä kovassa fyysisessä harjoittelussa. Hän pelasi neljä ensimmäistä NHL-kauttaan New York Islandersissa vuosina 1997–2001. New York sai ensimmäisenä NHL:ssä kokea kautta edeltävien fysiikkatestien ”slovakialaisen friikkisirkuksen”.

Eräänä vuonna tehtiin penkkipunnerrustestiä 84 kilolla. Jos pelaajat saivat tehtyä 25 toistoa, joukkuekaverit heittivät onnitteluläpyt hyvästä suorituksesta.

Chara nosti tankoa kevyesti 60 kertaa.

– Hän olisi voinut jatkaa, mutta valmentajat vain sanoivat: ”Zdeno, lopeta. Me tiedämme”, muisteli Islandersin entinen pelaaja Rich Pilon The Hockey Newsille.

Sitten oli leuanvedon vuoro. Chara nosteli 113 kiloista ruhoaan pitkillä käsillään yhä uudestaan. Ja uudestaan. Ja uudestaan.

– Hän veti 50 leukaa. Se oli naurettavaa. Jälleen valmentajat sanoivat, että: ”Z, me tajuamme jo. Lopeta”. Se oli ennenkuulumatonta. Mutta sellainen Z oli, Pilon jatkoi.

Pilon, nykyisin 52, oli Charan joukkuekaveri Islandersissa 1990-luvun lopussa. Charan uskomattomasta kestävyydestä kertoo, että Capitals on varannut Pilonin pojan Garrettin, 22, NHL:ään. Garrett Pilon ei ainakaan vielä ole pelannut Charan kanssa, sillä hän on päässyt kentälle vain farmijoukkue Hershey Bearsissa.

Islandersin ex-valmentaja Rick Bowness, 66, sanoi, että Charan harjoittelu piti ottaa erikoistarkkailuun. Ei siksi, että hän löysäilisi, vaan siksi, ettei hän ylirasittuisi.

– Chara teki töitä oksennukseen asti. Meidän piti kirjaimellisesti heittää hänet ulos salilta ja käskeä painumaan kotiin, Bowness tarinoi.

Nykyisin Bowness on Dallas Starsin päävalmentaja.

The Hockey News tarjoaa vielä kaksi herkullista yksityiskohtaa Charan treenaamisesta.

Ensinnäkin hän on teini-ikäisestä asti merkinnyt jokaisen tekemänsä treenin vihkoon. Osa vihkoista ja listoista on arkistoituina Slovakiaan, osa hänen kotiinsa Bostonissa. Chara kipparoi Boston Bruinsia 14 vuoden ajan ennen siirtymistään täksi kaudeksi Washingtoniin.

Toinen yksityiskohta voi yllättää. Chara aloitti neljä vuotta sitten kasvisruokavalion ja jätti lautaseltaan pois valtaosan liha- ja maitotuotteista. Ruokavalion muutos oli osa prosessia, jossa Chara halusi kehittää nopeuttaan ja räjähtävyyttään.