Jarmo Kekäläinen saapui median eteen Columbuksen kriisin keskellä – otti kantaa kuumiin Tortorella-spekulaatioihin

Kekäläinen vakuutti uskovansa, että nykyinen valmennusjohto saa nostettua Columbuksen suosta.

Jarmo Kekäläisen johtama Columbus Blue Jackets on ollut tällä kaudella kiekkomaailman huulilla todennäköisesti enemmän kuin koskaan aiemmin.

Alkukauteen on mahtunut monenlaista myrskyä. Tällä kertaa kohisee joukkueen surkeiden peliesitysten takia.

Joukkue tarpoo viiden ottelun tappioputkessa. Kahdeksasta viime pelistä kasassa on yksi voitto.

Tappiokierteen syventyessä myös julkisuudessa on alettu spekuloida joukkueen päävalmentajan John Tortorellan potkuilla. Blue Jacketsin alkukausi on ollut heikko, eikä kuudetta kauttaan ruorissa oleva konkariluotsi ole toistaiseksi löytänyt lääkkeitä kurssin kääntämiseen.

Tiistaina GM Kekäläinen astui virtuaalisesti median eteen ottamaan kantaa tilanteeseen. Suomalaispomo katkoi ensi töikseen siivet potkuhuhuilta.

– Haluan tehdä selväksi, että tämä valmennusjohto on nostanut meidät tappiokierteistä ennenkin. He ovat tehneet loistotyötä edelliset 5–6 vuotta. He ovat ne, jotka saavat meidät ylös myös tästä.

– En usko pikakorjauksiin. Että yhtäkkiä räjäyttäisit jotakin, jota olet rakentanut pidempään. Minulla on täysi luotto, että pääsemme ylös tästä.

Saako John Tortorella Columbuksen kurssin nousuun?­

Kekäläiseltä kysyttiin, onko hänellä mitään havaintoja, että joukkue olisi kääntynyt Tortorellaa vastaan.

– Ei ole. Ja olen joukkueen ympärillä joka päivä. Ja minulla on antennit ylhäällä. Asia, jonka tiedän, on se, että he kaikki kunnioittavat Tortorellaa valtavasti valmentajana.

– Kun joudumme vaikeuksiin, menemme niiden läpi joukkueena. Emme ole tyytyväisiä tilanteeseen tai peliesityksiimme. Mutta yritämme pysyä positiivisina ja löytää ulospääsyn. Kaikki alkaa yksilötasolta. Kun jotkut pelaajat saavat onnistumisia yksilötasolla, se siirtyy joukkueeseen.

Kysyttäessä Kekäläinen ei kuitenkaan lähtenyt suoraan takaamaan, että sopimuksensa viimeistä kautta työskentelevä Tortorella valmentaa kauden loppuun asti. Hän toisti uskovansa vakaasti, että nykyinen valmennusjohto saa käännettyä kelkan.

Kekäläinen kertoi, että hänen oli tarkoitus käydä tiistaiaamuna puhumassa henkilökohtaisesti joukkueelleen. Se kuitenkin estyi, sillä Blue Jacketsin taustahenkilökunnan jäsen oli joutunut koronaprotokollan takia sivuun, ja johtaja pidettiin varotoimena poissa hallilta.

Kekäläisen joukkueen sentteritilanne on hyvin heikko. Joukkueen kulmakiveksi pitkään ja hartaasti kasvatetun Pierre-Luc Dubois’n myrskyisän lähdön jälkeen Columbuksella ei ole riveissään yhtäkään todellista laatusentteriä.

– Se on haaste, koska niitä (huippusenttereitä) ei ole yleensä saatavilla kauppojen avulla. Yleensä sellainen pitää varata ja kehittää. Mielestäni teimme tämän erittäin hyvin yhden pelaajan kanssa, mutta hän ei ole enää täällä.

– Meidän pitää palata metsästämään ja löytää sentteri. Joko varaamalla tai hankkimalla siirrolla. Niitä vain ei ole saatavilla kovin usein. Kesän vapaiden pelaajien markkinoilla voi olla joitakin.

Kekälainen korosti ymmärtävänsä sentteriosaston tärkeyden. Hän myös lisäsi, että joukkueessa on kasvamassa potentiaalisia kavereita tälle tontille.

Viime aikojen heikosta vireestään huolimatta Columbuksella on yhä täydet mahdollisuudet pudotuspeleihin. Tämä viikko on sille todella tärkeä.

Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä se kohtaa kotonaan divisioonan jumbojoukkue Detroitin. Torstaina ja lauantaina on edessä vierasottelut niin ikään heikosti kautensa aloittanutta Dallasia vastaan.