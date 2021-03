Sebastian Aho sanoi viimeisen sanan Aleksander Barkovin juhlapelissä – Luostarinen osui

Barkov pelasi 500. NHL-ottelunsa historian nuorimpana suomalaisena.

Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov, 25, on ehtinyt jo puoliväliin matkalla kohti tuhannen NHL-ottelun haamurajaa.

Barkovin tiistaiaamun juhlapelissä Panthers kärsi toisen peräkkäisen jatkoaikatappion Keskisen divisioonan kärkitaistossa Carolina Hurricanesille. Nyt luvuin 2–3.

Loistavaa kautta pelaava Barkov pääsi jälleen pisteille, kun hän tarjoili Frank Vatranon 1–1-tasoitusmaalin kolmannen erän alussa.

Ajassa 56.51 Eetu Luostarinen vei kauden ja NHL-uransa kolmannella maalilla kotijoukkueen 2–1-johtoon, mutta Carolina nousi vielä tasoihin pelatessaan ilman maalivahtia.

Suomalaisten ykkössentterien taiston ratkaisi neronleimauksellaan lopulta vieraiden Sebastian Aho, joka tarjoili jatkoajalla taidokkaasti Martin Necasin viimeistelemän 3–2-maalin.

Tappiosta huolimatta Florida jatkaa divisioonan kärkijoukkueena. Carolina ja kaksi peliä vähemmän pelannut Tampa Bay vaanivat kuitenkin vain pisteen päässä.

Panthers on ollut viime aikoina kovassa iskussa etenkin kolmansissa erissä ja onnistunut nousemaan tappioasemasta mukaan peliin. Tällä kertaa päätöserän laukaukset maalia kohti se voitti murskaavasti 23–5.

– Tärkeä nousu meiltä jälleen kerran. Saimme johdonkin lopussa, eikä ikinä tunnu hyvältä menettää sitä vielä. Meidän täytyy oppia siitä ja tulla paremmiksi näissä tilanteissa. Tämä oli kuitenkin taas valtava piste meille, Barkov pohti lehdistötilaisuudessa.

Suomalaistähdeltä kysyttiin myös ajatuksia 500. ottelusta.

– Se on paljon. Tämä on tietenkin valtava saavutus, joka merkitsee paljon. Jopa yksi peli tässä sarjassa on unelma ja minulle jokainen peli on unelman elämistä.

Kahdeksatta kauttaan NHL:ssä pelaavasta Barkovista tuli historian 35:s rajapyykkiin yltänyt suomalaispelaaja. Aktiiveista Barkov on ottelutilastossa kuudennella sijalla: Valtteri Filppulan (1038), Pekka Rinteen (671), Mikael Granlundin (558), Tuukka Raskin (548) ja Rasmus Ristolaisen (505) jälkeen.

Suomen kaikkien aikojen ottelukuningas on 1451 pelin Teemu Selänne.