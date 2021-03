Onko Jukka Jalosen NHL-unelma haudattu? John Tortorella jättäisi yhden asian tekemättä: ”Se on tyhmää”

Konkarivalmentaja John Tortorella antaa vinkkinsä NHL:ään tähtääville eurovalmentajille.

Eurooppalaiset ovat muokanneet NHL:ää vahvasti viime vuosikymmenien aikana.

Maailman parhaan jääkiekkosarjan pelaajista tällä hetkellä noin 28 prosenttia on eurooppalaisia, ja pelityylillisesti NHL:ssä on otettu entistä vahvemmin vaikutteita eurooppalaisesta taitokiekosta ja kiekkokontrolliajattelusta.

Yksi linnake on valloittamatta.

NHL:n valmentajamarkkinat ovat edelleen lähes 100-prosenttisesti pohjoisamerikkalaisten hallussa. Tällä kaudella NHL:ssä on kolme eurooppalaista apuvalmentajaa, mutta muuten valmennuspaikat on täytetty Pohjois-Amerikan veljillä.

Columbus Blue Jacketsin kokenut päävalmentaja John Tortorella myöntää, että nykyinen sisäänpäin lämpiävä valmentajamylly jättää ulkopuolelle potentiaalisia valmentajia.

– Euroopasta löytyy tällä hetkellä paljon valmentajia, jotka ovat luultavasti parempia kuin jotkut NHL:ssä tällä hetkellä olevat valmentajat, minä mukaan lukien, Tortorella kertoo Ilta-Sanomille.

Tortorella kuuluu NHL:n valmentajien konkarikalustoon. 62-vuotias amerikkalainen valmentaa 19:ttä kautta NHL:ssä päävalmentajana.

Kuudetta kautta Blue Jacketsia luotsaava Tortorella on voittanut kahdesti (2004 ja 2017) NHL:n parhaalle valmentajalle jaettavan Jack Adams -palkinnon.

Tortorellalla riittää kompetenssia kertomaan, miten on mahdollista rakentaa valmennusuraa NHL:ssä ilman maineikasta pelaajataustaa. Ohjenuorat pätevät niin pohjoisamerikkalaisille kuin eurooppalaiselle valmentajille.

John Tortorella valmentaa kuudetta kauttaan Columbus Blue Jacketsia. Kuva huhtikuulta 2019.­

– Ajoitus on erittäin tärkeä asia, kun yrittää päästä NHL:ään. Jos löytyy vain yksi ihminen, joka uskoo valmentajaan, aukaisee hänelle oven ja antaa mahdollisuuden, oli se sitten vaikka apuvalmentajana, se voi riittää. Minulle se henkilö oli Rick Dudley. En tiedä, missä olisin nyt, jos en olisi saanut sitä mahdollisuutta, pohtii Tortorella.

Dudleyn ansiosta Tortorella sai ensimmäisen saumansa AHL:ssä apuvalmentajana ja heti perään apuvalmentajana NHL:ssä Buffalo Sabresissa kaudella 1989–90. Loppu on historiaa.

– Kun löytyy se yksi henkilö, jonka avulla valmentaja pääsee liigan ”sisäpiiriin”, sen jälkeen se on valmentajasta kiinni. Joko pysyy pinnalla tai uppoaa. On heti näytettävä olevansa hyvä: mitä osaa, millainen valmentaja ja persoona on ja kuinka käsittelee pelaajia, painottaa Tortorella.

Pitää osata myydä ja tuputtaa nimeään häikäilemättä.

– Kun valmensin alasarjojen alasarjoissa, yritin kaikin keinoin tehdä itselleni nimeä ja kasvattaa mainettani. Lähetin ansioluetteloitani eri puolille ja lukuisten NHL:n general managerien pöydille. Sitä kautta saa nimensä esille. Riittää, että se päätyy heidän pöydilleen. GM:t voivat sivuuttaa hakemuksen ensimmäisen kerran, mutta myöhemmin voi tärpätä, Tortorella sanoo.

– Pitää tuoda omaa nimeä esille mahdollisimman paljon. Se on ainoa asia, jota valmentaja voi kontrolloida.

Ei kuulosta kovin härmäläiseltä perusajattelulta. NHL:ään tähtäävistä eurooppalaisista päävalmentajista Jukka Jalonen on myöntänyt aiemmin, että hänen tyyliinsä ei sovi itsensä tyrkyttäminen valmennusmarkkinoilla.

Jukka Jalosen sopimuksessa Leijonien kanssa on NHL-pykälä.­

Jalonen, 58, on kolminkertainen MM-kultavalmentaja, jonka sopimuksessa Leijonien kanssa on siirron mahdollistava NHL-pykälä. Jalonen palkkasi aiemmin agentikseen Gil Scottin hoitamaan mestarivalmentajan asioita Pohjois-Amerikan suunnalla.

Jalonen ilmoitti lokakuussa 2019 Urheilulehdelle, että tähtäin on NHL:ssä, mutta hän ei ole pidättänyt hengitystään unelmapestin suhteen.

– Olen realisti ja tiedän, ettei ole ihan helppo päästä NHL:ään päävalmentajaksi Euroopasta. Minulle ei ole mikään kynnyskysymys olla apuvalmentaja, jos pääsen hyvään paikkaan ja työskentelemään sellaisen päävalmentajan kanssa, joka haluaa minut, Jalonen kertoi tuolloin.

Suhteiden kautta sauma aukeaa, jos on auetakseen. Jalosella ei ole NHL:n suunnalla saunakavereita. Ainoa tuttu iso kiho on Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen.

– Se on tavallaan jopa valmentajien käsien ulottumissa, pääseekö NHL:ään vai ei. Paljon riippuu siitä, pääseekö valmentaja esille. Esimerkiksi niin, että joku valmentajan kaveri tuntee jonkun GM:n, joka vakuuttuu suosituksista ja on valmis antamaan mahdollisuuden, muistuttaa Tortorella, jonka Kekäläinen palkkasi Columbukseen syksyllä 2015.

Jalonen on useaan otteeseen sanonut, että hän kokee olevansa riittävän pätevä valmentamaan NHL:ssä. Mestarivalmentajan kommenteista on paistanut turhautuneisuus, kun sisäsiittoisessa sarjassa ei tunnuta arvostan eurooppalaista valmennusosaamista.

Tortorellalla on yksi yleinen vinkki eurooppalaisille valmentajille, jotka tähtäävät NHL:ään.

– En tekisi sitä niin, että kutsuisin NHL:ää ylimieliseksi tai tyhmäksi sarjaksi. Se ei ole hyvä keino. Se on tyhmää, ja tämän sanoo nyt kaveri, joka on tehnyt tyhmiä asioita urallaan, naurahtaa Tortorella, joka tunnetaan kipakasta tempperamentistaan ja teräväkielisyydestään.

Jalosen kohdalla kansainvälisistä näytöistä NHL-sopimuksen ei pitäisi ainakaan jäädä kiinni. Jalonen on valmentanut Leijonat kahdesti aikuisten tasolla maailmanmestaruuteen ja Nuoret Leijonat kerran MM-kultaan 2016.

– Kannattaa olla nöyryyttä. Pitää vain jaksaa koputtaa oviin. Euroopassa on varmasti loistavia valmentajia. Kun katson näitä valmentajaparkoja, jotka ovat laatuvalmentajia, mutta heillä ei ole sitä mahdollisuutta, tunnen itseni onnekkaaksi, että aikoinaan sain mahdollisuuden, näkee Tortorella, jonka valmentama Columbus on aloittanut tämän kauden surkeasti.

Jos sauma aukeaa, loppu on valmentajasta kiinni.

– Siitä kehitys alkaa, kun oppii tuntemaan eri ihmisiä ja luomaan kontakteja. Tämä on erittäin kovaa bisnestä. Etenkin eurooppalaisille valmentajille, siitä ei ole kahta kysymystä, mutta rehellisesti sanoen eurooppalaisille valmentajille (NHL:ään pääsyä) ei pitäisi tehdä näin vaikeaksi.