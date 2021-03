Kommentti: Patrik Laine on joutunut osaksi synkeää sirkusta – onko John Tortorellan pää jo vadilla?

Kriisijoukkue Columbuksen päävalmentajalle vaaditaan jo potkuja, kirjoittaa Ville Touru.

Columbus Blue Jackets on kriisissä. Siitä ei ole kahta sanaa.

Joukkue seilaa viiden ottelun tappioputkessa. Kahdeksasta viime ottelusta kasassa on yksi voitto. Muutenkin koko alkukausi on ollut joukkueelta hyvin epätyypillisen kuritonta pelaamista. Virheitä ja heikkoja esityksiä toisensa perään.

Eikä kyse ole enää mistään hetkellisestä notkahduksesta. Takana on jo 23 peliä eli 41 prosenttia runkosarjasta. Ensi viikolla Blue Jacketsin runkosarja kääntyy jo jälkimmäiselle puoliskolle.

Viikonloppuna toinen heikosti kautensa aloittanut joukkue, Nashville, niisti Columbuksen kahdesti. Blue Jackets oli sanalla sanoen huono.

Kolmessa edellisessä ottelussaan Columbus on tehnyt yhteensä kaksi maalia. Se kertoo kaiken oleellisen.

Tynkäkausi on jo pitkällä, eikä Columbukselle voi nähdyn perusteella povata suurta menestystä. Pisteprosenteissa mitattuna se on tällä hetkellä divisioonansa toiseksi huonoin joukkue, takana vain Detroit.

Jos kausi halutaan pelastaa, vapaapudotus on katkaistava nopeasti.

Kauden surkeasti aloittanut Nashville on onnistunut kääntämään kurssiaan vielä surkeamman Columbuksen kustannuksella. Joukkueet ovat kohdanneet kuusi kertaa, voitot Nashvillelle 5–1.­

Kriisin keskellä katseet ovat luonnollisesti kääntyneet jo kuudetta kauttaan joukkuetta valmentavaan John Tortorellaan.

Fanien kritiikki konkariluotsia kohtaan kasvaa kaiken aikaa, ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tälle vaaditaan jo äänekkäästi potkuja. Kuluvan kauden esitysten perusteella syystäkin.

Tortorella on tehnyt Columbuksessa viime vuodet hienoa työtä ja vienyt joukkueen pudotuspeleihin neljällä peräkkäisellä kaudella, mutta tänä talvena äärimmäisen vaativa käskijä on menettänyt otteen joukkueestaan.

Kaukalossa nähdyt suoritukset ovat olleet kaukana aiemmista. Blue Jackets on kadottanut identiteettinsä.

Kauden edetessä Tortorella on manannut tyytymättömyyttään joukkueeseensa, muttei ole löytänyt lääkettä kurssin kääntämiseen.

Viime päivien lausunnot ovat heijastaneet hänen turhautumistaan tilanteeseen.

– Meillä ei vain ole juurikaan itseluottamusta mitä tulee tilanteiden luomiseen. Tällainen me olemme. Olemme olleet koko kauden. Siksi tuloksemme ovat millaisia ovat, Tortorella sanoi lauantain Nashville-tappion jälkeen.

Sama virsi jatkui sunnuntaina.

– Tiedättekö mitä? Olen puhunut teille joukkueestamme kyllästymiseen saakka. En aio ruotia sitä tänä iltana. Olemme jo käyneet nämä keskustelut, valmentaja ilmoitti lehdistötilaisuudessa.

John Tortorella on kyllästynyt puhumaan joukkueestaan.­

Columbuksen tilanne ajautui sunnuntaina jo siihen pisteeseen, että seurahistorian pitkäaikaisimmalta valmentajalta kysyttiin lehdistötilaisuudessa suoraan mahdollisesta potku-uhasta.

– En ole ikinä huolissani siitä. Teen työni niin hyvin kuin pystyn. Jos ihmiset haluavat tehdä päätöksiä suhteeni, ne ovat heidän päätöksiään. En ikinä kanna niistä huolta. Hoidan omat asiani ja valmennan tätä joukkuetta niin hyvin kuin vain osaan, Tortorella vastasi.

Columbus on ollut tällä kaudella yksi eniten vastustajille maalipaikkoja antaneista joukkueista. Se on päästänyt keskimäärin 3,26 maalia ottelua kohden, mikä on viidenneksi eniten. Myös tehdyissä maaleissa (2,65 / peli) se lukeutuu NHL:n heikoimpaan kolmannekseen. Samoin kuin yli- ja alivoimatilastoissakin.

Columbuksella ei toimi tällä hetkellä oikein mikään. Jotakin on tapahduttava hyvinkin nopeasti tai tynkäkausi vilahtaa auttamatta silmien edestä.

Joukkueen tähtihankinta Patrik Laineesta ei ole saatu vielä läheskään parasta irti.

Laine on toki tehnyt 13 pelissään hyvät tehot 6+4, mutta maaleista neljä on syntynyt ylivoimalla, eikä yhdestä NHL:n parhaasta maalintekijästä ole useinkaan ollut mitään vaaraa vastustajalle. Hänelle ei saada toimitettua kiekkoa tekopaikoille.

Ei Columbuksella tosin ole riveissään yhtäkään edes lähellä huippuluokkaa olevaa keskushyökkääjää tai pelintekijää.

Patrik Laineesta (oik.) ei ole saatu vielä Columbuksessa parasta irti.­

Joukkueen kasaamisesta vastuussa olevalle Jarmo Kekäläiselle kuluva kausi on ollut painajaismainen. Kaikkien kohujen jälkeen nyt vielä joukkuekin kyntää kaukalossa synkeällä tavalla.

Neljästi putkeen pudotuspeleihin edenneen Columbuksen on odotettu ottavan viimeinen askel todelliseksi mestarikandidaatiksi, mutta tällä kaudella se onkin pudonnut askeleen tai parikin taaksepäin.

Joukkuetta olisi pakko vahvistaa ja paine valmentajavaihdoksellekin kasvaa kaiken aikaa tappiokierteen syventyessä.

Kekäläisen ja Tortorellan johdolla Columbus on noussut viime vuosien aikana pohjalta uskottavaksi haastajaksi ja pudotuspelien vakiokävijäksi, mutta nyt tilanne alkaa pian huutaa kovia ratkaisuita. Oli kyse sitten valmentajapotkuista tai jostakin muusta ravisteluliikkeestä.

Selvää on, että kovin helpolla Kekäläinen ei luottomiehelleen monoa anna.

Kekäläinen on antanut vuonna 2013 alkaneella Columbus-urallaan potkut valmentajalleen yhden kerran. Se tapahtui syksyllä 2015, kun joukkue aloitti kauden seitsemällä peräkkäisellä tappiolla. Tuolloin Todd Richards sai lähteä. Tilalle tuli Tortorella.

Columbuksella on edessään nyt todella tärkeä viikko. Tiistaina se kohtaa kotonaan Detroitin, torstaina ja lauantaina vieraissa Dallasin. Eli kaksi muuta Keskisen divisioonan pohjajoukkuetta.

Jos sukellus vielä näissä otteluissa syvenee, vain luoja tietää, mitä Kekäläisen toimistossa tapahtuu.

Columbus on nyt hyvin kiinnostava joukkue. Mikään mahdottomuus ei olisi sekään, että Kekäläinen kauppaisi sopimusneuvotteluiden kynnyksellä olevan Laineen eteenpäin vielä ennen huhtikuun 12. päivän siirtorajaa.