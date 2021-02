Eeli Tolvanen paukutti voittomaalin – Columbuksen ja Buffalon tuska kasvaa

Nashville niisti Columbuksen toistamiseen.

Alavireisesti kautensa aloittaneet Keskisen divisioonan Nashville Predators ja Columbus Blue Jackets kohtasivat kahdesti viikonloppuna. Molemmat ottelut päättyivät Nashvillen vähämaalisiin voittoihin.

Sunnuntai-illan kamppailussa kotijoukkue oli parempi maalein 3–1.

Nashvillen ykkösketjuun sentteriksi leivotun Mikael Granlundin rinnalla oli asetettu Eeli Tolvanen, joka pelasi mainion ottelun.

Jo muutaman pelin myös ykkösylivoimassa pelannut Tolvanen niittasi voittomaaliksi jääneen 2–1-osuman toisessa erässä ylivoimalla.

Erik Haula sinetöi loppulukemat tyhjään maaliin. Nashvillen maalilla 28 kertaa torjunut Juuse Saros valittiin pelin kakkostähdeksi.

Reilut 15 minuuttia pelannut ja ottelun kolmostähdeksi valittu Tolvanen on tehnyt nyt kauden 12 ottelussa tehot 3+1. Käyrä on kuitenkin ollut lupaavassa nousussa, sillä edellisten neljän pelin aikana niistä on syntynyt kaksi maalia ja yksi syöttö.

Nashville ja Columbus ovat kohdanneet tällä kaudella nyt kuusi kertaa. Voitot ovat viime aikoina hieman kurssiaan oikaisseelle Predatorsille 5–1.

Columbus sen sijaan on ajautunut kriisiin. Edellisestä kahdeksasta ottelusta taskussa on vain yksi voitto, eivätkä peliesityksetkään ole antaneet syytä toiveikkuuteen.

Columbuksen tavoin synkissä vesissä ui Buffalo Sabres.

Viikonloppu oli joukkueelle erityisen murheellinen, se ei tehnyt kahdessa kotiottelussaan Philadelphiaa vastaan maaliakaan. Molemmat päättyivät Flyersin 3–0-voittoon.

Koronaviruksen selättänyt Rasmus Ristolainen on palannut Sabresin riveihin, mutta joukkueen kurssi jatkaa syöksymistään. 10 viime ottelusta kasassa on kaksi voittoa, ja joukkue majailee tukevasti Itäisen divisioonan jumbona.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Buffalo jää pudotuspelien ulkopuolelle jo kymmenennellä peräkkäisellä kaudella, mikä sivuaisi NHL:n ennätystä.