Patrik Laine yllätti täysin – John Tortorella lataa nyt koko Suomen kansalle mykistävän ennustuksen Laineen tulevaisuudesta

NHL:n konkarivalmentaja John Tortorella kertoo IS:n haastattelussa värikkäästä alkutaipaleestaan Patrik Laineen kanssa.

Penkityskohu. Se tullee tällä hetkellä monille suomalaisille ensimmäisenä mieleen, kun mainitsee John Tortorellan, 62, nimen.

Columbus Blue Jacketsin kaiken nähnyt päävalmentaja pani tuoreen tähtihankintansa Patrik Laineen kylmästi vilttiin tämän neljännessä ottelussa uudessa seurassaan helmikuun alussa.

Se nostatti kohun niin Suomessa kuin Pohjois-Amerikassa.

Patrik Laine on aloittanut Columbus Blue Jacketsissa tehokkaasti. 8. helmikuuta hän joutui kuitenkin penkille.­

Vilttikomennuksen jälkeen Tesoman tykki on ollut tutun tehokas: seitsemässä ottelussa sinitakkien nutussa Laine on kerännyt tehot 3+4.

Tortorella myönsi Ilta-Sanomille harvinaisen haastattelun, jossa hän haluaa tehdä yhden asian selväksi heti alkuun.

– ”Patty” on erittäin helppo valmennettava. Parin viikon takaista tapausta paisuteltiin aivan liikaa, mutta hän käsitteli kohun fantastisesti, Tortorella korostaa Zoomin välityksellä tehdyssä haastattelussa, jonka aikana hän istuu toimistossaan Nationwide-areenan uumenissa.

– Hän myönsi toimineena väärin siinä tilanteessa. Se oli mehukas juttu medialle, mutta me käsittelimme asian heti pelin jälkeen. Se on nyt historiaa, Tortorella sanoo.

Penkitys johtui siitä, että Laine oli vaihtoaitiossa tiuskaissut suomalaistähteä neuvoneelle apuvalmentajalle. Columbuksen seurakulttuurissa edes hetkellistä epäkunnioittavaa käytöstä ei hyväksytä keneltäkään.

– Eniten häiritsi se, että Patty maalattiin laiskaksi ja virheitä tekeväksi pelaajaksi. Penkitys ei liittynyt hänen peliinsä, mutta olisi ollut väärin, jos emme olisi puuttuneet siihen. Ja Patty ymmärsi sen.

– Kyse oli vain siitä, että hän oppii ammattilaiseksi. Opin tuntemaan hänet paremmin tapauksen kautta, mikä on hyväksi meidän suhteessamme.

” Me tappelemme kuin kissat ja koirat päivittäin eri asioista, mutta hän sanoi, että älä sitten ylläty, kuinka hyvin Patty syöttää kiekkoa.

John Tortorella on työskennellyt päävalmentajana NHL:ssä neljässä eri seurassa: Tampa Bay Lightning, New York Rangers, Vancouver Canucks ja Columbus Blue Jackets.­

Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen hankki paljon huomiota herättäneessä kaupassa suomalaistähden Columbukseen 23. tammikuuta. Laineen mukana Winnipegistä siirtyi myös Jack Roslovic. Toiseen suuntaan jättikaupassa meni Blue Jacketsin ykkössentteri Pierre-Luc Dubois, joka halusi siirron toiseen seuraan.

Tortorella tiesi, että joukkue sai vaihtokaupassa kliinisen suomalaisen maalintekijän, mutta erityisesti yksi Laineen ominaisuus yllätti konkarivalmentajan.

– Minulla on valtava arvostus Jarmoa kohtaan. Hän on yksi parhaista ellei paras arvioimaan lahjakkuuksia. Me tappelemme kuin kissat ja koirat päivittäin eri asioista, mutta hän sanoi, että älä sitten ylläty, kuinka hyvin Patty syöttää kiekkoa, Tortorella kertaa.

– Minua oli siis varoitettu, mutta silti Laineen syöttötaito yllätti. Sen ansiosta hän pystyy auttamaan ketjukavereita, Tortorella ylistää.

Tortorella näki heti, että Laine on kunnianhimoinen ja kilpailuhenkinen pelaaja, mutta se ei alkuunkaan riitä tulisieluiselle valmentajalle.

– Haluan, että hän on kilpailuhenkinen ottelun jokaisella minuutilla, Tortorella painottaa.

– Nuoret pelaajat eivät opi yhdessä yössä, ja me valmentajat taas haluamme aina kaiken heti. Olen tehnyt urani aikana virheitä, kun olen vaatinut nuorilta pelaajilta liian nopeasti liian paljon, joten meidän on oltava erittäin varovaisia Pattyn kanssa.

– Hänen pitää käydä kehitysprosessi läpi, vaikka hän ei ehkä itse koe niin, koska hänellä on swaggeria (rehvakasta itsevarmuutta). Hänellä riittää opittavaa, muistuttaa Tortorella.

Valmentaja puhuu intohimoisen innostuneesti Laineesta. Hän näkee Laineessa hiomattoman timantin, jota palaa halusta päästä kehittämään.

– Aion työntää häntä eteenpäin. Uskon, että myös hän haluaa sitä Tortorella sanoo.

Hän on tunnettu kovasta vaatimustasostaan eikä hän aio päästää Lainetta helpolla.

– Uskon, että hän haluaa olla maailman paras pelaaja, mutta puhuminen siitä on retoriikkaa. Haluan nähdä tekoja. Sitä aion seurata ja nyt minulla on hieno mahdollisuus valmentaa häntä.

” Uskon, että hän haluaa olla maailman paras pelaaja, mutta puhuminen siitä on retoriikkaa. Haluan nähdä tekoja.

John Tortorellan aikakaudella Columbus on edennyt pudotuspeleihin neljänä kautena putkeen.­

Tortorella ei mieluusti nosta yksilöitä jalustalle. Laineen kohdalla hän korostaa, että nyt on menossa tutustumisvaihe, mutta Laineen potentiaali suuriin tekoihin on valtava.

– Me vasta tutustumme toisiimme, mutta uskon, että hänestä voi tulla kokonaisvaltainen NHL:n kärkipelaaja – ei vain huippuluokan maalintekijä. Jos hän siis päättää, ettei pelaamisessa ole kyse vain maalien tekemisestä. Tiedän, että hän tykkää maaleista ja hän tietää olevansa hyvä maalintekijä, kertoo Tortorella.

– Luin yksi päivä kommentin, jossa hän sanoi, että hänelle maksetaan maalien tekemisestä ja hän on siinä aika hyvä. Se oli tyypillistä Pattya. Hän ei ujostele, ja rakastan sitä, Tortorella sanoo.

Se on merkki Tortorellan aiemmin mainitsemasta swaggerista, rehvakkaasta itsevarmuudesta.

Mutta. Columbuksessa on mentävä Tortorellan tyylillä.

– Kun me puhuimme, itse asiassa juuri tänään tässä samassa toimistossa(haastattelupäivä oli maanantaina 22.2.) kahden kesken, sanoin suoraan, että ei, ei mitään mahdollisuutta. Täällä me emme maksa sinulle vain maalien tekemisestä, Tortorella kertoo.

– Patty oppii täällä muita pelin osa-alueita, koska hänellä on kykyjä ja hän on sen verran hyvä pelaaja, että pystyy auttamaan ketjukavereitaan pelaamaan paremmin.

Vaativalla Blue Jacketsin käskijällä on mielessään selkeä visio tulevaisuuden Patrik Laineesta.

– On mahdoton antaa aikataulua, koska pelaajat ovat erilaisia ja kehittyvät eri aikaan, mutta hänellä on kaikki kyvyt taistella joskus Hart Trophyn voitosta. Uskon todella niin, Tortorella täräyttää ilmeenkään värähtämättä.

Hart Trophy on NHL:n arvokkain henkilökohtainen palkinto, joka annetaan runkosarjan parhaalle pelaajalle. Yksikään suomalainen ei ole voittanut sitä.

Sitä ennen edessä on töitä, töitä ja vielä enemmän töitä. Kenties muutama palautekeskustelu siellä täällä.

” Hän saa paljon anteeksi laukauksensa ansiosta, mutta Columbuksessa pitää tehdä muutakin kuin vain maaleja, jos hän haluaa paljon jääaikaa.

John Tortorellan palaute penkillä tulee suoraan ja kovaa.­

– Hänen on opittava tekemään kovasti töitä. Hän saa paljon anteeksi laukauksensa ansiosta, mutta Columbuksessa pitää tehdä muutakin kuin vain maaleja, jos hän haluaa paljon jääaikaa. Jos hän on valmis tekemään vaadittavan työn, rajoja ei ole. Hän voi olla mitä vain. Tämän keskustelun kävin Pattyn kanssa, sanoo Tortorella.

Hän kokee tärkeäksi velvollisuudekseen auttaa Lainetta kehittymään niin hyväksi kuin mahdollista.

– Olisi epäreilua luovuttaa, koska haluan muokata hänestä kokonaisvaltaisen pelaajan. Mutta se on hänestä itsestään kiinni. Hän ei välttämättä halua samaa ja riitelee sitä vastaan. Olen valmis menemään mitä tietä tahansa. En pysähdy, koska hänessä on niin paljon potentiaalia. Hän on vasta 22-vuotias, jumaliste!

– Hän luulee, että hänellä on kaikki vastaukset, mutta ei ole. Yritämme auttaa häntä löytämään nämä vastaukset.

Tortorella on valmentanut uransa aikana monia tähtiluokan pelaajia, mutta jenkkiluotsi ei halua tässä vaiheessa vielä suoraan vertailla Lainetta muihin. Yhden inspiroivan esimerkin hän kuitenkin nostaa esille.

– Martin St. Louisilla oli jäähallin kokoinen sydän. Hän voitti Hart Trophyn ja Stanley Cupin. Häntä pidettiin aina liian pienenä liigaan, mutta se vain motivoi häntä. Hänelle sanottiin koko ajan ei, mutta se kasvatti sisäisen palon, mikä teki hänestä Hall of Fame -pelaajan.

– Patty on tehokas maalintekijä jo nyt. Se millainen pelaaja hänestä tulee, riippuu siitä, minkä tien hän valitsee. Onko hänellä sisäistä paloa tehdä tarvittava työmäärä? Tortorella pohtii.

– Jos hän haluaa saavuttaa koko potentiaalinsa, hänellä ei ole vielä hajuakaan, miten paljon sen eteen pitää tehdä töitä, koska hän ei ole astunut sille polulle vielä, Tortorella sanoo.

” Patty ei vielä täysin ymmärrä, mitä vaaditaan ollakseen täysi ammattilainen. Se tapahtuu kokemusten kautta, eikä pelkästään jäällä, vaan kopissa ja joukkueen palavereissa.

Matkan varrelle tarvitaan oikeaa ohjausta oikeissa paikoissa. Tortorella kokee, että nykyisin valmentajien tehtävänä NHL:ssä on toimia entistä enemmän opettajan roolissa.

– Nykyisin nuoret NHL-pelaajat haluavat kaiken heti. Heille on kerrottu nuoresta pitäen, miten hyviä he ovat, kuten esimeriksi Laineelle, joka on jo nyt iso nimi ja nostettu jalustalle, Tortorella kuvailee.

– Mutta jokaisen pelaajan on opiskeltava ajan kanssa, mitä on olla täysverinen ammattilainen. Patty ei vielä täysin ymmärrä, mitä vaaditaan ollakseen täysi ammattilainen. Se tapahtuu kokemusten kautta, eikä pelkästään jäällä, vaan kopissa ja joukkueen palavereissa, Tortorella kertoo.

Tähtikultin keskellä oikeiden tapojen opettaminen ei ole ongelmatonta.

– Pitäisi jaksaa olla kärsivällinen, mutta se on vaikeaa nuorelle pelaajalle, jolle on maalailtu nuoresta pitäen kaikkea mahdollista ja ympärillä lentelee tukuittain rahaa, Tortotella sanoo.

– Meidän valmentajien tehtävänä on auttaa, ettei pelaajan taso heittele koko ajan. En halua nähdä tason heittelyä sen takia, että kehitysprosessin aikana on jätetty joitain asioita tekemättä. Eikä se välttämättä liity edes pelillisiin juttuihin, vaan se voi olla jotain ihmisenä kasvamiseen liittyvää, huomauttaa Tortorella.

Valmennusuransa alkupuolella Tortorella piti puudutukseen asti henkilökohtaisia kehityskeskusteluja pelaajiensa kanssa, mutta tästä tavasta hän on luopunut Columbuksessa.

– Jos esimerkiksi Pattyn kanssa tulee jotain ongelmia, se käydään läpi koko joukkueen edessä. Kuten pari viikkoa sitten, kun vaihtopenkillä tapahtui se episodi. Se käytiin läpi koko joukkueen edessä. En valmenna ainoastaan Pattya, vaan koko joukkuetta.

– Sellaisia palavereita on jatkuvasti, koska haluan tämän olevan avointa ja sujuvaa kanssakäymistä. Olemme perhe, joten joidenkin asioiden pitää jäädä perheen sisälle.