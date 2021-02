Mikä mies on rajuja väitteitä NHL-tähti Artemi Panarinista laukonut Andrei Nazarov? Tappeli NHL:ssä yli sata kertaa

Andrei Nazarov oli NHL-tappelija, joka on valmennusurallaan ryvettynyt monissa kohuissa.

Entinen NHL-kiekkoilija ja KHL:ssä kohuissa rypenyt nykyinen jääkiekkovalmentaja Andrei Nazarov antoi maanantaina haastattelun, jossa hän esitti väitteitä kymmenen vuoden takaa.

Nazarov väitti, että hänen alaisuudessaan tuolloin Vitjaz Tshehovissa kiekkoillut Artemi Panarin olisi pahoinpidellyt 18-vuotiaan tytön.

Panarin on seuransa New York Rangersin tiedotteen välityksellä kiistänyt väitteet voimakkaasti. Rangers kirjoitti tiedotteessaan, että kyseessä on keksitty tarina, jonka on tarkoitus pelotella Panarinia, koska tämä on esittänyt kriittisiä poliittisia näkemyksiä.

Myös Venäjällä Nazarovin väitteet on kyseenalaistettu ja kiistetty monilta tahoilta. Esimerkiksi Panarinin silloisten joukkuekaverien mukaan puheet ovat pötyä. Niistä on löydetty myös erikoisia epäkohtia.

Andrei Nazarov heilutti nyrkkejään Tampa Bay Lightningin pelaajana kaudella 1998–1999.­

Amerikkalaistuneen venäläistoimittajan Slava Malamudin mielestä Nazarovin tarina muistutti neuvostoaikaista propagandaa yksityiskohtineen, joiden mukaan joku pelaaja joi väitetyn baari-illan aikana pelkkää omenamehua.

Mutta mikäs mies Nazarov, 46, sitten itse on?

Venäläistähtien vyöry Pohjois-Amerikkaan alkoi 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, kun Neuvostoliitto veteli viimeisiään.

Alexander Mogilny, Sergei Fedorov, Igor Larionov ja kumppanit tulivat tunnetuksi ensisijaisesti taitoniekkoina ja pistelinkoina.

Tsheljabinskissä 1974 syntynyt Nazarov oli toista maata. San Jose Sharksissa NHL-pelaajaksi päässeestä Nazarovista ei tullut minkään seuran profiilipelaajaa, vaan hän oli kiertolainen ja tappelija, joka HockeyFights-sivuston mukaan tappeli NHL:ssä 131 kertaa.

195-senttisen ja 104-kiloisen järkäleen saldo 571 runkosarjaottelusta oli 124 (53+71) pistettä ja hurjat 1 409 jäähyminuuttia.

Tappelut ja saman profiilin pelaajat eivät kuitenkaan olleet mitään poikkeuksellista NHL:ssä siihen aikaan, kun Nazarov siellä kiekkoili (1993–2005).

Valmentajana Nazarov on kuitenkin rypenyt kohuissa huomattavasti useammin kuin keskivertokoutsi.

Vuosina 2010–12 hän luotsasi KHL:ssä jatkuvasti sikaillutta Vitjaz Tshehovia, jonka pelit olivat täynnä tappeluita.

Kaudella 2011–12 Nazarov aiheutti kohua syyskaudella hakkaamalla pleksin yli katsojia vierasottelussa Minskissä.

Hän oli samalla sesongilla mukana myös Venäjän maajoukkueen valmennustiimissä, mutta menetti paikkansa kuitenkin kesken kauden. Helmikuussa Vitjazin kovanaamat, SM-liigastakin tuttu Kip Brennan, Jon Mirasty ja Nick Tarnasky hakkasivat vastustajajoukkueen Atlantin pelaajia Nazarovin myhäillessä vaihtoaitiossa.

Muun muassa Atlantin GM Andrei Verevko ryhtyi tuon jälkeen vaatimaan Nazarovin erottamista maajoukkuetehtävistä, mikä toi maaliskuun puolella tulosta.

Nazarovin pelaajista neljä keräsi kaudella 2011–12 yli 170 jäähyminuuttia: Brennan (14 ottelua, 240 jäähyminuuttia), Mirasty (30, 197 min), Jeremy Yablonski (16, 174) ja Tarnasky (36, 173).

Pietarin SKA:ta Nazarov valmensi lyhyen aikaa vuonna 2015, ja tuolloin hänen väitettiin hakanneen joukkueen lääkärin sairaalaan.

Kun Nazarov luotsasi Barys Astanaa, hänen pelaajansa Damir Ryspajev hakkasi useita Kunlunin pelaajia harjoitusottelussa kesällä 2016. Ryspajev sai elinikäisen pelikiellon, joka tosin peruttiin myöhemmin.

Lisäksi Nazarov on hankkinut useita toimitsijakieltoja esimerkiksi kansainvälisten käsimerkkien heiluttelusta yleisölle ja kaukalossa olevan pelaajan heittämisestä vesipullolla.

Venäläisvalmentaja on aiheuttanut myös lausunnoillaan kohuja aiemminkin.

Amerikkalainen T.J. Galiardi paljasti kesällä 2019 Spittin’ Chiclets -podcastissa Nazarovin muun muassa käskeneen hänet jäälle rannevammasta huolimatta. Jenkkihyökkääjän pakaraan iskettiin piikki, jonka seurauksena Galiardi sai lonkkaansa pahan tulehduksen.

Kaudella 2016–17 Nazarovin alaisuudessa pelannut Galiardi myös kritisoi voimakkaasti Neftehimikiä, joka oli hänen mielestään olosuhteiltaan karmea ”persläpi”.

Nazarov vastasi Galiardille tylysti venäläisellä Match TV:llä:

– Kun hän tulee seuraavan kerran tänne, pidätämme hänet. Ensin 15 tunniksi. Ja panemme hänet selliin, jossa ei ole vessaa. Sen jälkeen hän ei hauku enää Venäjää, Nazarov laukoi.